За 4 місяці ворожі хакери майже 800 разів атакували Україну, - Держспецзв'язок. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Інтенсивність кібератак від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії не зменшується, хоча їхня якість – знижується.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі Держспецзв'язку.
Найбільше, як і раніше, атакують Уряд і місцеві органи влади, оборонний, фінансовий, енергетичний сектори. Залишаються у полі зору кіберзловмисників також транспортна інфраструктура та телеком-галузь.
Найпоширенішими методами залишюється: збір інформації ворогом, шкідливі програмні коди, та порушення доступності.
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Олег Кущ 3c573107
показати весь коментар30.06.2022 13:37 Відповісти Мені подобається 0
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