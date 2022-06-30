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За 4 місяці ворожі хакери майже 800 разів атакували Україну, - Держспецзв'язок. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Інтенсивність кібератак від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії не зменшується, хоча їхня якість – знижується.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі Держспецзв'язку.

За 4 місяці ворожі хакери майже 800 разів атакували Україну, - Держспецзвязок 01

Найбільше, як і раніше, атакують Уряд і місцеві органи влади, оборонний, фінансовий, енергетичний сектори. Залишаються у полі зору кіберзловмисників також транспортна інфраструктура та телеком-галузь.

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За 4 місяці ворожі хакери майже 800 разів атакували Україну, - Держспецзвязок 02

Найпоширенішими методами залишюється: збір інформації ворогом, шкідливі програмні коди, та порушення доступності.
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800 раз. Можна я для тренування 800 разів вбью редакторшу?
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30.06.2022 13:37 Відповісти
 
 