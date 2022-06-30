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350-400 тис. депортованих до РФ українців хочуть повернутися до країни, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

депортація,безіменне,табір,фільтраційний

Загалом до Росії депортували 1 млн 200 тис. людей.

Про це віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Вона нагадала, що незаконно депортовано до РФ 1 мільйон 200 тисяч українських громадян. "Ми знаємо, що щонайменше 350-400 тисяч людей хотіли б і за певних умов могли б повернутися до України. Ми сфокусували нашу увагу саме на них", - наголосила Верещук, зазначивши, що серед 1 млн 200 тис. депортованих є люди, які мають громадянство Росії або так званих ЛНР/ДНР і які не захочуть повертатися до України.

Читайте: Насильно депортовані маріупольці втікають з РФ. Це визнають самі ЗМІ окупантів, - Маріупольська міськрада

За її словами, Державна міграційна служба у співпраці із Мінреінтеграції розробила проєкт урядової постанови та форму тимчасової посвідки на повернення українців. "Вона включатиме процес ідентифікації. Все відпрацьовано. Ми розуміємо, як ми будемо ідентифікувати таких осіб та найголовніше, ми розуміємо, як ми будемо верифікувати осіб, які приїхали", - сказала віцепрем'єр-міністр.

Водночас вона зазначила, що влада не виключає, що за такою процедурою на територію України спробує потрапити й ворог. "Для цього є СБУ, є спеціальні служби. Ми виходимо з того, що до нас їдуть громадяни України, але можливі різні випадки. Для цього є спецслужби. Вони будуть працювати так, як належить", - запевнила Верещук.

Також читайте: Депортованих у РФ громадян України, котрі зможуть дістатися кордону, будуть пропускати і без документів, - Верещук

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+6
От тут Ви помиляєтеся. Вони на стільки тупі що не тільки захочуть повернутися, але й знову будуть нити що їм Україна нічого не дала і все таке. І будуть марити союзом і звати путіна
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30.06.2022 14:00
+5
верещук все беспокоится о перевертнях
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30.06.2022 13:50
+5
І ця вирішила нагадати про себе. Ой, не треба спокушати долю!
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30.06.2022 13:55
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верещук все беспокоится о перевертнях
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30.06.2022 13:50 Відповісти
Вона теж перевертень.
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30.06.2022 14:23 Відповісти
Незахочуть ті хто в 2014-му звали *****. Тим дійсно життя тут небуде.
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30.06.2022 13:52 Відповісти
От тут Ви помиляєтеся. Вони на стільки тупі що не тільки захочуть повернутися, але й знову будуть нити що їм Україна нічого не дала і все таке. І будуть марити союзом і звати путіна
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30.06.2022 14:00 Відповісти
Наоборот, сопли слюни пустят, получат максимально пособия, помощь и свалят за поребрик там получать и нас хаять, но надежда есть что не все такие.
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30.06.2022 14:06 Відповісти
І ця вирішила нагадати про себе. Ой, не треба спокушати долю!
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30.06.2022 13:55 Відповісти
поехали паспорт получили и хотят вернуться. Так они уже считаются гражданами рефии с курячим паспортом.
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30.06.2022 14:08 Відповісти
Так ведь всегда приятно получать 2 пенсии.У этих в этом деле большой опыт.
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30.06.2022 14:25 Відповісти
законы Украины устарели насчет этого.
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30.06.2022 14:27 Відповісти
Мавзолейый паспорт РабZei круче паспорта Турецкого Эдогана и прочих Якуто-монголов РабZei...
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30.06.2022 14:15 Відповісти
Аце що таке?

РАХІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ ПАРТІЯ ПОЛІТИКИ ПУТІНА

Підприємство РАХІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ "ППП" зареєстрована 24.08.2003 за юридичною адресою Україна, 90600, Закарпатська обл., Рахівський р-н, місто Рахів, ВУЛИЦЯ ДОВЖЕНКА, будинок 116. Керівником організації є ВОРОХТА ГАННА ВАСИЛІВНА. На момент останнього оновлення даних 29.06.2022 стан організації - Не перебуває в процесі припинення.
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30.06.2022 14:21 Відповісти
Дуже сумна статистика. В автобусі "Україна" всі сидячі ("теплі") місця зайняті, а стояти і платити за бензин нарівні з сидячими...
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30.06.2022 14:23 Відповісти
Лишний раз отсеять, переснять мусор. Кто им мешает.знаю лично, выпускают с РФ в Эстонию украинцев свободно. Потом куда угодно и домой через Польшу. Шлак пусть остаётся в РФ. Или гребут в ордло. Скорее бы.
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30.06.2022 14:33 Відповісти
Звідкіля взяли такі цифри?Вони мабуть такіж дійсні,як і ті 1млн.300тис. т.з. "переселенців" з ордло, якими маніпулювали з 2014року?А до вказаної цифри відносять тих,хто в березні цього року,при наближенні до Рубіжного,Сєвєродонецька та Лисичанська рашистів іхали не в бік не окупованої України а навпаки - в ОКУПОВАНИЙ РАШИСТАМИ Старобільськ?Прямим ХОДОМ в окупацію.Розповідаю на пальцях.Ці лугандонські покидьки,які сім років сиділи в лугандоні,бо подобалось смоктати у двоїх - отримувати гроші від московіі та від України,зараз виїдуть в лаптєстан,а звідтіля,ПІД ВИГЛЯДОМ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ,бо наші пашпорти москалі не забирали,переїдуть в ЄС і будуть там розповідати,що путін не винний а винний київ.Коли вже УКРАІНСЬКА влада позбавиться,в своїх рядах, ДУРНІВ та невігласів?Треба НЕГАЙНО припинити цей лугандонсько-біженський туризм.
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30.06.2022 14:54 Відповісти
Верещучка это твоя обязанность переселенцы и депортированные....
Что ты сделала для них кроме трындежа?
Кого эвакуюровала, кого вернула из рашки за неделю?
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30.06.2022 22:50 Відповісти
 
 