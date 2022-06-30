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Лукашенко заявив Лаврову, що в Білорусі немає складів з ядерною зброєю

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

лукашенко,лавров

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське державне інформагенство "Белта".

"Склади ядерних боєприпасів - у Росії, у нас їх немає. І, як Путін правильно сказав, у шести точках, шести країнах знаходяться їхні ядерні боєголовки", - сказав Лукашенко.

Він також додав, що Білорусь та Росія ще нібито не відповідали дзеркально на тренування західної авіації щодо застосування ядерної зброї, зроблено у цьому плані "лише пів кроку".

Також читайте: Білоруси масово отримують повістки в межах "мобілізаційних навчань", - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
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30.06.2022 13:59
+14
І Лавров такий: "Як це нема? Ми ж на тому тижні завезли! Куди поділи?"
А Лукашенко: "а я адкуль ведаю? каларадскі жук з'еў"
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30.06.2022 13:57
+14
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30.06.2022 14:16
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це що, тонкий натяк, щоб склади з ЯЗ в Білорусі з"явилися?

хоча зрештою, коли ці паскуди гризуться - то є нам на користь
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30.06.2022 13:56 Відповісти
Читай навпаки(гебня кацапська)
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30.06.2022 14:01 Відповісти
І Лавров такий: "Як це нема? Ми ж на тому тижні завезли! Куди поділи?"
А Лукашенко: "а я адкуль ведаю? каларадскі жук з'еў"
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30.06.2022 13:57 Відповісти
Навіть пів кроку над прірвою може виявитися забагато!
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30.06.2022 13:57 Відповісти
І що? Хоче, щоб була?
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30.06.2022 13:58 Відповісти
Заклопотаний, складські прміщення від Р12 пустують!!!
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30.06.2022 13:59 Відповісти
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30.06.2022 13:59 Відповісти
- Уладзімір Уладзіміравіч, а чаму ў жанчыны на піздзіць валасы мяккія і шаўкавістыя, а ў мужыка на лабку цвёрдыя і калючыя???
- Не отвлекайтесь, Александр Григорьевичь, сосите, сосите!!!
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30.06.2022 14:08 Відповісти
Картофельное чучело ещё не знает, что случится с его картофельной подиной, если Запад включит свои возможности хотя бы на одну треть. Достанется даже без ядерного оружия
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30.06.2022 14:00 Відповісти
Давайте посмотрим на это с другой стороны. Когда надо будет сдаваться, он сможет эффектно, "жестом доброй воли" отказаться от ядерного оружия.
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30.06.2022 14:08 Відповісти
"А я сейтшас уам пакажу, хде у Бэларсии нэт ядернауа аружыйя. Карту приуос, шчас пакажу!"
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30.06.2022 14:02 Відповісти
А еще у Лукашонки нет яиц. Поэтому он не готовит пирожки
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30.06.2022 14:02 Відповісти
Шлюха усатая,на которую с презрением смотрит даже такая армянская падаль,как калантарян. Днище.🤦
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30.06.2022 14:16 Відповісти
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30.06.2022 14:16 Відповісти
А если поискать?
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30.06.2022 14:21 Відповісти
Милые бро, токо тешатся.
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30.06.2022 14:32 Відповісти
Нічого не розумію... Хто такий лука і чому він доповідає якомусь армяну
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30.06.2022 15:45 Відповісти
а биолаборатории в Украине есть. ну а что вы хотели. больна людина, даже справка есть Мозаичная психопатия - это сложное расстройство личности, которое сочетает в себе множество признаков душевных патологий. При данном заболевании пациент испытывает сильные трудности в социальной адаптации. Из-за большого количества симптомов недуг очень сложно диагностировать.
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30.06.2022 15:57 Відповісти
 
 