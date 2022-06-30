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Лукашенко заявив Лаврову, що в Білорусі немає складів з ядерною зброєю
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське державне інформагенство "Белта".
"Склади ядерних боєприпасів - у Росії, у нас їх немає. І, як Путін правильно сказав, у шести точках, шести країнах знаходяться їхні ядерні боєголовки", - сказав Лукашенко.
Він також додав, що Білорусь та Росія ще нібито не відповідали дзеркально на тренування західної авіації щодо застосування ядерної зброї, зроблено у цьому плані "лише пів кроку".
Топ коментарі
+15 Олег Карпов b569f323
показати весь коментар30.06.2022 13:59
+14 Зэлэный_Змий
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+14 Перехватчик
показати весь коментар30.06.2022 14:16
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хоча зрештою, коли ці паскуди гризуться - то є нам на користь
А Лукашенко: "а я адкуль ведаю? каларадскі жук з'еў"
- Не отвлекайтесь, Александр Григорьевичь, сосите, сосите!!!