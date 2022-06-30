УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16350 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
8 156 32
війна (56544) Зміїний (149) Денисенко_Вадим (117) ЗСУ (5721)

Окупанти хотіли зробити зі Зміїного "скелю-авіаносець", щоб контролювати частину Чорного моря, - Денисенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зміїний

Те, що російські війська поспіхом евакуювалися з острова Зміїний, є величезною перемогою військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це заявив радник глави МВС Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, росіяни прагнули зробити зі Зміїного "скелю-авіаносець", на яку вони поставлять ППО і зможуть контролювати всю цю частину Чорного моря.

"Те, що ми їх вибили звідти і те, що упродовж останніх кількох днів у росЗМІ ми чули всі ці нісенітниці, на кшталт знищення 14-ти "Байрактарів", - насправді це величезна перемога ЗСУ. Щоб зрозуміти, що відбулося - ми фактично нівелювали увесь чорноморський флот у цій частині акваторії Чорного моря", - пояснив Денисенко.

Водночас радник глави МВС висловив впевненість у тому, що росіяни намагатимуться повернутися на Зміїний.

"Вони будуть робити ці спроби, я впевнений у цьому. Вони намагатимуться щось робити, але наразі ми, у тому числі, показали, що у них немає там ППО, немає можливостей реально підходити ближче своїми кораблями. Тому я сподіваються, що у цьому випадку їм нічого не вдасться. Але спроби вони, безумовно, будуть робити", - додав він.

Також читайте: Зміїний звільнили за допомогою САУ "Богдана", - Залужний. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Залишилось звільнити відомий півострів. Слава ЗСУ
показати весь коментар
30.06.2022 14:04
+14
Доведеться тільки довго зі скель змивати кацапське лайно...
показати весь коментар
30.06.2022 14:05
+10
«Лупайте сю скалу!» - сказав Залужний. І таки лупонули!
показати весь коментар
30.06.2022 14:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потрібно розмінувати море. І вивозити зерно. Запросити для охорони військові кораблі дружніх стран. Шмаляти гарпунами по ворогу, якщо той буде суватися
показати весь коментар
30.06.2022 14:00 Відповісти
Ага, Чангар уже разминавали, щас
показати весь коментар
30.06.2022 14:03 Відповісти
Так не хочуть навіть дружні країни війська сюди відправляти. Навіть Британія готова вести розвідку, але відправляти сюди військові кораблі - ні.
показати весь коментар
30.06.2022 14:04 Відповісти
Спочатку треба зібрати цьогорічний врожай, а потім вже щось вивозити з минулорічного врожаю. Чи ви хочете повторення Голодомору?
показати весь коментар
30.06.2022 14:14 Відповісти
Сон рябої кобили.
показати весь коментар
30.06.2022 14:29 Відповісти
Где хранить новый, если элеваторы забиты старым, умник?
показати весь коментар
30.06.2022 17:21 Відповісти
Для того щоб торгувати не потрібно разміновувати порти, при наймні зараз. О.Змеїний до війни не мав війскового значення, але зараз з нього можна перекрити Чорне море від Севастопольської бухти до Скадовська. Тому кацапи й надалі будуть намагатися там "окопатись", якщо ми цього не зробимо.
показати весь коментар
30.06.2022 14:32 Відповісти
Так для розмінування потрібні пара дівізіонів базових та рейдових тральщиків. А їх у ВМСУ немає. І для прикриття декілька есмінців та пару десятків літаків.
показати весь коментар
30.06.2022 18:32 Відповісти
Женіха хотєла - вот і залєтєла!
показати весь коментар
30.06.2022 14:00 Відповісти
мндя в Мвд всех покусал отнолий омном- какой авианосец в трызду замену Москве непотопляемую скорей всего
показати весь коментар
30.06.2022 14:02 Відповісти
Я по заголовку подумал, что они будут там взльотно посадочную строить
показати весь коментар
30.06.2022 14:04 Відповісти
уровень наших спикеров- в основном люсинда подполковница
показати весь коментар
30.06.2022 14:32 Відповісти
Замену "Кузе", дымит также
показати весь коментар
30.06.2022 16:05 Відповісти
«Лупайте сю скалу!» - сказав Залужний. І таки лупонули!
показати весь коментар
30.06.2022 14:04 Відповісти
а можна помріяти... про підводні крила

В Швеции запускают самый быстрый в мире электрический корабль.

Candela P-12 преодолевает 15 км всего за 25 минут. Он поднимается над водой, уменьшая сопротивление и увеличивая скорость и остойчивость.

Это самый энергоэффективный электрический корабль за всю историю. Его испытательный период начнется в 2023 году. Если испытания пройдут успешно, то Candela P-12 заменит все курсирующие в Стокгольме суда. https://t.me/charter97_org/77037
показати весь коментар
30.06.2022 14:04 Відповісти
Маскалота з Криму контролює увесь Чорноморський регіон.
показати весь коментар
30.06.2022 14:04 Відповісти
Теоритично.
показати весь коментар
30.06.2022 14:14 Відповісти
А його контролюють причорноморські країни НАТО(Туреччина, Болгарія, Румунія)
показати весь коментар
30.06.2022 14:35 Відповісти
Залишилось звільнити відомий півострів. Слава ЗСУ
показати весь коментар
30.06.2022 14:04 Відповісти
Доведеться тільки довго зі скель змивати кацапське лайно...
показати весь коментар
30.06.2022 14:05 Відповісти
Питання тільки якою ціною їх звідти вибили, ті ********** й техніку можна було використати на більш важливих напрямках і військові це розуміють, швидше за все це умова наших союзників, головне не намагатись захопити той острів, бо то смертельна пастка.
показати весь коментар
30.06.2022 14:17 Відповісти
Кацапами разгоняется ИПСО, что побег со Змеиного, не побег, а жест доброй воли, результат договорняка, какого, пока не придумали, но договорняка.
ИПСО создано для рассеянских дурачков, чтобы не травмировать чувство уязвленного имперского величия.
В реальности контроль над Змеиным имел стратегическое значение по блокаде украинского экспорта и создавал угрозу одесской области. Потеряв сначала Москву, в теперь контроль над Змеиным, кацапы потеряли контроль над большим участком Черного моря.
показати весь коментар
30.06.2022 14:24 Відповісти
Пошли все-таки за "русским военным кораблём".
показати весь коментар
30.06.2022 14:32 Відповісти
А чому дали евакуюватись? Чому не захерачили їх усіх до одного разом з їхніми швидкісними катерами? Щоб від згадки про наш Зміїний у них коси дибки ставали і появлялись сироти такі як горох!!!
показати весь коментар
30.06.2022 14:45 Відповісти
Зміїний виходячи з назви виділяє отруту для орків в вигляді прильотів далекобійної зброї
показати весь коментар
30.06.2022 14:56 Відповісти
Может украинцам тоже отойти от "героической" стратегии? Азов упрямо сидел в катакомбах Мариуполя, пока враг захватывал все побережье Черного моря.
показати весь коментар
30.06.2022 15:03 Відповісти
Оборона Мариуполя не позволила россиянам в марте захватить Запорожье и Николаев , имхо
показати весь коментар
30.06.2022 15:35 Відповісти
Ідея така собі

1. Авіаносець в Чорному морі - мішень.
2. Авіаносна група мобільна, а нерурухома группа кораблів в Чорному морі - мішень.

Тобто це мало б хоч якийсь сенс при повній відсутності у нас авіації та ракет. З іншого боку, нафіга тоді авіаносець?
показати весь коментар
30.06.2022 15:39 Відповісти
Млять!


«Непотопляемый авианосец» Америки

https://историк.рф › nepotoplyaemyj-avianosec-ameriki

2 сентября 1945 года в Токийском заливе на американском линкоре «Миссури» представители Японии подписали Акт о безоговорочной капитуляции.


Япония как «непотопляемый авианосец» США - ИА Regnum

https://regnum.ru › news

7 июн. 2017 г. - ... Япония и после обретения суверенитета десятилетиями беспрекословно выполняет роль «непотопляемого авианосца» другого государства - США, ...


Почему Япония останется "непотопляемым авианосцем ...

https://www.ng.ru › vision › 6_8011_vision

11 ****. 2020 г. - ... Япония, как заявлял еще в 1980-е годы ястребиный премьер-министр Ясухиро Накасонэ, продолжает оставаться «непотопляемым авианосцем» США.


Япония как «непотопляемый авианосец» США

https://history.wikireading.ru › ...

Япония как «непотопляемый авианосец» США. Несмотря на укрепление и расширение военного союза с США, в 60-70-е гг. японское правительство считало важным ...
показати весь коментар
30.06.2022 17:24 Відповісти
Радник глави МВС Вадим Денисенко - хто це?

1998 року закінчив Київський Національний Університет імені Т. Г. Шевченка, філологія. 2003 року захистив докторську в НАН україну на тему "Творчість М. Йогансена в контексті української сміхової модерністської прози".
показати весь коментар
30.06.2022 18:02 Відповісти
Він радить голові МВС як не бути смішним. Або, навпаки, бути смішним, щоб залишатися в тренді для частини українських виборців.
показати весь коментар
30.06.2022 19:26 Відповісти
 
 