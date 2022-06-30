Окупанти хотіли зробити зі Зміїного "скелю-авіаносець", щоб контролювати частину Чорного моря, - Денисенко

Те, що російські війська поспіхом евакуювалися з острова Зміїний, є величезною перемогою військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це заявив радник глави МВС Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, росіяни прагнули зробити зі Зміїного "скелю-авіаносець", на яку вони поставлять ППО і зможуть контролювати всю цю частину Чорного моря.

"Те, що ми їх вибили звідти і те, що упродовж останніх кількох днів у росЗМІ ми чули всі ці нісенітниці, на кшталт знищення 14-ти "Байрактарів", - насправді це величезна перемога ЗСУ. Щоб зрозуміти, що відбулося - ми фактично нівелювали увесь чорноморський флот у цій частині акваторії Чорного моря", - пояснив Денисенко.

Водночас радник глави МВС висловив впевненість у тому, що росіяни намагатимуться повернутися на Зміїний.

"Вони будуть робити ці спроби, я впевнений у цьому. Вони намагатимуться щось робити, але наразі ми, у тому числі, показали, що у них немає там ППО, немає можливостей реально підходити ближче своїми кораблями. Тому я сподіваються, що у цьому випадку їм нічого не вдасться. Але спроби вони, безумовно, будуть робити", - додав він.

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