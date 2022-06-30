Окупанти хотіли зробити зі Зміїного "скелю-авіаносець", щоб контролювати частину Чорного моря, - Денисенко
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Те, що російські війська поспіхом евакуювалися з острова Зміїний, є величезною перемогою військовослужбовців Збройних Сил України.
Про це заявив радник глави МВС Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, росіяни прагнули зробити зі Зміїного "скелю-авіаносець", на яку вони поставлять ППО і зможуть контролювати всю цю частину Чорного моря.
"Те, що ми їх вибили звідти і те, що упродовж останніх кількох днів у росЗМІ ми чули всі ці нісенітниці, на кшталт знищення 14-ти "Байрактарів", - насправді це величезна перемога ЗСУ. Щоб зрозуміти, що відбулося - ми фактично нівелювали увесь чорноморський флот у цій частині акваторії Чорного моря", - пояснив Денисенко.
Водночас радник глави МВС висловив впевненість у тому, що росіяни намагатимуться повернутися на Зміїний.
"Вони будуть робити ці спроби, я впевнений у цьому. Вони намагатимуться щось робити, але наразі ми, у тому числі, показали, що у них немає там ППО, немає можливостей реально підходити ближче своїми кораблями. Тому я сподіваються, що у цьому випадку їм нічого не вдасться. Але спроби вони, безумовно, будуть робити", - додав він.
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В реальности контроль над Змеиным имел стратегическое значение по блокаде украинского экспорта и создавал угрозу одесской области. Потеряв сначала Москву, в теперь контроль над Змеиным, кацапы потеряли контроль над большим участком Черного моря.
1. Авіаносець в Чорному морі - мішень.
2. Авіаносна група мобільна, а нерурухома группа кораблів в Чорному морі - мішень.
Тобто це мало б хоч якийсь сенс при повній відсутності у нас авіації та ракет. З іншого боку, нафіга тоді авіаносець?
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