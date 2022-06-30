"Газпром" вирішив не виплачувати дивіденди. Його акції після цього впали на 30%
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Акціонери "Газпрому" на річних загальних зборах вирішили не виплачувати дивіденди за 2021 рік. Вартість акцій компанії після цього впала на 30%.
Про рішення не виплачувати дивідеди повідомила пресслужба "Газпрому", інформує Цензор.НЕТ.
"Пріоритетами "Газпрому" в даний час є реалізація інвестиційної програми, включаючи газифікацію регіонів Російської Федерації, і підготовка до майбутньої зими. І, безумовно, ми маємо бути готові виконати зобов'язання щодо виплати податків у підвищеному розмірі", пояснив заступник голови правління "Газпрому" Фаміл Садигов.
При цьому вартість акцій Газпрому впала на 30% від початку відкриття торгів на Московській фондовій біржі після відмови компанії виплатити дивіденди за 2021 рік. У наступні кілька годин ціна акцій дещо піднялася і падіння становило близько 27%, пише "Укрінформ".
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після того, як газпром не виконує своїх зобов"язань з постачання газу - невиплата девідендів є не таким вже неочікуваним кроком.
раша показала, що справ з нею вести не можна ще непоставками.
невиплата девідентів - це для тих, хто з першого разу не зрозумів,з ким справу має.
до них не доходить, що реноме брудне у свієї країни, а не у якоїсь надракачальної вонючої кампанії
представителя МО РФ Игоря Конашенкова, армия Россия покинула остров «в качестве шага доброй воли».
всьо понялі:
1 "добра воля" це коли артою по мозгам
2 "выполнение задач спецоперацыи" - евакуація 200-х (якщо вийде)
все на війну піде, а акціонери можуть і в лаптях походити