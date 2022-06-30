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Новини За кордоном
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акція (1104) Газпром (902) Росія (47244) дивіденди (12)

"Газпром" вирішив не виплачувати дивіденди. Його акції після цього впали на 30%

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газпром,миллер

Акціонери "Газпрому" на річних загальних зборах вирішили не виплачувати дивіденди за 2021 рік. Вартість акцій компанії після цього впала на 30%.

Про рішення не виплачувати дивідеди повідомила пресслужба "Газпрому", інформує Цензор.НЕТ.

"Пріоритетами "Газпрому" в даний час є реалізація інвестиційної програми, включаючи газифікацію регіонів Російської Федерації, і підготовка до майбутньої зими. І, безумовно, ми маємо бути готові виконати зобов'язання щодо виплати податків у підвищеному розмірі", пояснив заступник голови правління "Газпрому" Фаміл Садигов.

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При цьому вартість акцій Газпрому впала на 30% від початку відкриття торгів на Московській фондовій біржі після відмови компанії виплатити дивіденди за 2021 рік. У наступні кілька годин ціна акцій дещо піднялася і падіння становило близько 27%, пише "Укрінформ".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+32
Газпром жестом доброй воли осовободил своих клиетнов от необходимости получать дивиденды по своим акциям, после чего цена на акции резко отрицательно поднялась.
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30.06.2022 14:10
+23
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30.06.2022 14:12
+19
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30.06.2022 14:14
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kacapi dumajut shto zakoni biznesa mozhna otmenitj ....nu nu
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30.06.2022 14:09 Відповісти
Газпром жестом доброй воли осовободил своих клиетнов от необходимости получать дивиденды по своим акциям, после чего цена на акции резко отрицательно поднялась.
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30.06.2022 14:10 Відповісти
згоріла хата - гори й сарай

після того, як газпром не виконує своїх зобов"язань з постачання газу - невиплата девідендів є не таким вже неочікуваним кроком.

раша показала, що справ з нею вести не можна ще непоставками.

невиплата девідентів - це для тих, хто з першого разу не зрозумів,з ким справу має.
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30.06.2022 14:10 Відповісти
втрата треті вартості протягом декількох годин - це смерть для любої компанії. звісно паРаші це не стосується, зомбі не може вмерти.
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30.06.2022 14:11 Відповісти
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30.06.2022 14:12 Відповісти
просто здається, раша вирішила, що газпром можна розпустити, створити якийсь газтрест і сказати, що газтрест не несе відповідальності за дії газпрому, тому в нього чисте реноме.

до них не доходить, що реноме брудне у свієї країни, а не у якоїсь надракачальної вонючої кампанії
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30.06.2022 14:14 Відповісти
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30.06.2022 14:14 Відповісти
Нехай тепер свої акції згорнуть у трубочку і засунуть собі, самі знаєте куди.
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30.06.2022 14:15 Відповісти
Минобороны объявило о выводе войск с острова Змеиный после выполнения задач спецоперации

представителя МО РФ Игоря Конашенкова, армия Россия покинула остров «в качестве шага доброй воли».

всьо понялі:
1 "добра воля" це коли артою по мозгам
2 "выполнение задач спецоперацыи" - евакуація 200-х (якщо вийде)
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30.06.2022 14:15 Відповісти
3 "по состоянию здоровья"
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30.06.2022 14:19 Відповісти
....подорваного укропкой Богданой
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30.06.2022 14:37 Відповісти
лавров: Газпром не повинен виплачувати дівіденти, це фантазії англо-саксов
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30.06.2022 14:16 Відповісти
И слово-то какое-то иностранное - дивиденды! Давайте уж труъ-ѵсконнѣ-славянское: ясак!
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30.06.2022 14:21 Відповісти
Перегазовка!!!
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30.06.2022 14:24 Відповісти
А це ж іще тільки початок,готуйтесь безхребетні,жерти один одного! Валерія Новодворська,Царство їй Небесне,говорила при житті;настане такий день,що росія буде просити в України кусочок хліба і я їй вірю! Господь Бог дає людям хліб на споживу для того щоб вони могли жити і дякувати йому,а ці виродки нищать хліб,щоб люди вмирали з голоду,значить вони проти Бога. Кара їм не за горами,Бог осміяним бути не може!!!
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30.06.2022 14:32 Відповісти
і якщо українці знову поведуться на цю х-ню, то нашив внуків/правнуків ще раз прийдуть "рятувати" орки...
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30.06.2022 16:21 Відповісти
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30.06.2022 14:54 Відповісти
газифікація? ага, розкажи,

все на війну піде, а акціонери можуть і в лаптях походити
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30.06.2022 15:20 Відповісти
дівідєнтоф нєт, но ви дєржітєсь!
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30.06.2022 16:19 Відповісти
 
 