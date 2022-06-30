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Росія звітує про знищення більшої кількості української техніки, ніж її існувало, - розслідування. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Журналісти вивчили щоденні брифінги представника Міноборони РФ Ігоря Конашенкова про війну проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування видання "Проект".

Наприклад, Конашенков звітував про взяття більше одного разу 25 населених пунктів України. Найбільше разів - міста Кремінна на Луганщині.

Росія звітує про знищення більшої кількості української техніки, ніж її існувало, - розслідування 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вивела гарнізон з острову Зміїний, назвавши це "кроком доброї волі"

Міноборони РФ "малює" дані щодо знищеної української техніки, які інколи протирічать одне одному. Так, станом на 26 червня Конашенков повідомляв про 216 знищених українських літаків. Але стільки повітряних суден в України немає. Причому ці дані перевищують і дані самої РФ, яка перед активною війною заявляла, що в України всього 152 літаки.

Росія звітує про знищення більшої кількості української техніки, ніж її існувало, - розслідування 02

Не сходиться й інформація щодо українських військовополонених: якщо порахувати кількість з усіх брифінгів Конашенкова до 2 березня, вийде 838 людей у полоні. Але сам спікер 2 березня заявляв про 572 полонених.

Такі ж дива стаються і щодо кількості загиблих українських бійців - їх, за підрахунком даних з щоденних брифінгів РФ, вже щонайменше 40 596.

Росія звітує про знищення більшої кількості української техніки, ніж її існувало, - розслідування 03

Також читайте: Міноборони РФ підтвердило удар по Кременчуку: Били по "ангарах зі зброєю", а ТРЦ "не функціонував"

Також, за заявами Міноборони Росії, за перші 100 днів активної війни в Україні було знищено 39 тисяч "районів скупчення живої сили та техніки" та "опорних пунктів" українських військ. Однак кількість одиниць відзвітованої знищеної техніки значно менша, ніж згаданих "скупчень живої сили та техніки".

Росія звітує про знищення більшої кількості української техніки, ніж її існувало, - розслідування 04
Росія звітує про знищення більшої кількості української техніки, ніж її існувало, - розслідування 05
Росія звітує про знищення більшої кількості української техніки, ніж її існувало, - розслідування 06
Росія звітує про знищення більшої кількості української техніки, ніж її існувало, - розслідування 07
Росія звітує про знищення більшої кількості української техніки, ніж її існувало, - розслідування 08

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+31
Ти Homo sapiens? Чи ти руський?
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30.06.2022 14:47
+28
Иди ***** очко пошлифуй ***** кацапский, пока конашенок твою мать наяюрет в ухо, дебил прошмондованый
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30.06.2022 14:47
+26
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30.06.2022 14:54
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Иди ***** очко пошлифуй ***** кацапский, пока конашенок твою мать наяюрет в ухо, дебил прошмондованый
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30.06.2022 14:47 Відповісти
Ти Homo sapiens? Чи ти руський?
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30.06.2022 14:47 Відповісти
)))
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30.06.2022 14:50 Відповісти
он ***** от 30.06 22...
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30.06.2022 14:59 Відповісти
Австралопітекус він
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30.06.2022 15:39 Відповісти
Воно істота із кацапстану
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30.06.2022 15:42 Відповісти
в спам собака
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30.06.2022 14:49 Відповісти
Кацапи, що поробиш...
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30.06.2022 14:45 Відповісти
А меня они тоже убили?
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30.06.2022 14:45 Відповісти
Два раза,а может и три
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30.06.2022 14:49 Відповісти
А кому ти потрібен?
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30.06.2022 14:54 Відповісти
С каких пор я с тобой на "ты"?
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30.06.2022 14:58 Відповісти
с тех пор как зашел в интернет)
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30.06.2022 15:41 Відповісти
Не надо писдеть. Я помню времена, когда в паутине обращались исключительно на "Вы", а если на ты, то добавляли уважительное "камрад". И в ходу были всякие самоисключения типа ИМХО или ЕМНИП
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30.06.2022 15:48 Відповісти
На "Ви" - це для тебе "занадто"! До дрібних паскудників (яким ти себе тут позиціонуєш) навіть "ти" - надто почесно Бо ти - просто "воно"
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30.06.2022 17:47 Відповісти
Если тупое засРашкинское быдло это хавает причмокивая,то почему их не кормить таким дерьмом?
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30.06.2022 14:46 Відповісти
Зараз головне деокупацыя земель України від кацабні https://www.youtube.com/watch?v=1G8fFSrPTwI
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30.06.2022 14:47 Відповісти
и только в конце, после джихад-мобиля я все понял. это отчеты в ред аллерт
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30.06.2022 14:47 Відповісти
А як вам таке?! у тєлєгі мінубивства расєї за день знищили 1000 арт установок ЗСУ. 23 червня якоби знищили 2007 артсистем, 24 червня уже 3004 артсистем. І далі щодня як ні в чому не бувало додають по 5-10 артсистем))) Клоуни одним словом)
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30.06.2022 14:48 Відповісти
Я думаю, що в них втрати ЗСУ підраховуються шляхом зняття з велетенської горизонтальної карти фігурок олов'яних танчиків, гармат, літаків, якихось "коробочок" які символізують взводи/роти. Ну, за методом Василя Івановича Чапаєва "в шашки". А в ті дні по цій карті просто бігав штабний собака. І де все повалене собакою стояло вже не могли відновити, тож вирішили все записати в знищені. Все рівно на карті в 5 разів більше, ніж у ЗСУ є...
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30.06.2022 18:39 Відповісти
Та набіса нам їхня статистика? Ми і зі своєї ще нескоро дізнаємось справжні дані.
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30.06.2022 14:49 Відповісти
так это же для русни сводки а там мышление только как пожрать посрать,критического мышления 0)той биомассе за чистую монету сойдет)
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30.06.2022 14:49 Відповісти
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30.06.2022 14:49 Відповісти
Ви би порахували скільки вони наших РАКЕТ та СНАРЯДІВ(!) збили!!!
Причому, збивають все, що завгодно: гради, смерчі, 155-мм снаряди, ....
В них виявляється ППО крутіша, за ізраїльський "Залізний Купол".
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30.06.2022 14:51 Відповісти
то вони не уточнюють як саме збили - а збивають героїчно своєю бронею прямо на подльоті. "Снаряд укропов уничтожен нашим танком, товарищ майор! Танк приведен в небоеспособное состояние, нужен еще один для сбития следующего снаряда!"
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30.06.2022 19:00 Відповісти
Одеська область повністю звільнена від рашистів
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30.06.2022 14:54 Відповісти
ему можно, он же дебил. причем генерал-дебил. )))
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30.06.2022 14:54 Відповісти
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30.06.2022 14:54 Відповісти
Гетьман сила!
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30.06.2022 15:53 Відповісти
Слава Гетьману!!!
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30.06.2022 15:57 Відповісти
Приписки, перевыполнение плана, моцква швея, абырвалг ..
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30.06.2022 14:54 Відповісти
У нас на озброєнні є "джихад-мобілі"? Ніколи-б не повірив, якби не конашенков....
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30.06.2022 14:56 Відповісти
похоже, наш тюнингованый Ту-141 долетел до Курска, и там на каком-то объекте случилась бавовна.
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30.06.2022 15:05 Відповісти
А чему удивляться? Это же русские, а не homo sapiens. Хорошо, что сами признались.
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30.06.2022 15:10 Відповісти
Авіацію і ПВО знищили повністю вже мабудь тридцятий раз, а ми все літаємо і кацапів збиваємо.
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30.06.2022 15:14 Відповісти
Укро ДРГ все время перемешивает их счетные палочки (палочки Кюизенера) 📏📏📏
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30.06.2022 15:18 Відповісти
"Тату,тату,лізе чорт у хату! - Дарма,аби не москаль." Приказка народна...
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30.06.2022 15:36 Відповісти
А як воно там насправді, може одному Залужному відомо. Але історії офігітєльні, продовжуйте, не соромтеся. Брєхать так брєхать . Курча мать коли той цирк закінчить вже)
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30.06.2022 16:19 Відповісти
Спочатку хотів риторично спитати - для чого ви, кацапи, так нахабно брешете? А потім згадав слова їхнього класика Івана Пургеньєва, який сказав, що "нема брехуна в світі більшого, ніж кацап".
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30.06.2022 17:39 Відповісти
Росія звітує про знищення більшої кількості української техніки, ніж її існувало Джерело: https://censor.net/ua/p3351243


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30.06.2022 18:27 Відповісти
 
 