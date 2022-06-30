Пропонується звільнити від податків благодійну допомогу для учасників бойових дій та їхніх родин, - Южаніна

Депутати з фракції "Європейська Солідарність" пропонують звільнити від податків благодійну допомогу для учасників бойових дій та їхніх родин. Відповідний законопроєкт 7506 зареєстровано у Верховній Раді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі повідомила Ніна Южаніна.

"Разом із колегами зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт 7506 щодо звільнення від оподаткування благодійної допомоги на користь учасників бойових дій і членів їх сімей (ПДФО – 18% і військовий збір 1,5%)", – написала Южаніна.

Вона пояснила, що у березні 2022 року Верховна Рада України звільнила від податку на доходи фізичних осіб та військового збору благодійну допомогу, яка надається тільки упродовж дії воєнного стану учасникам бойових бій – військовослужбовцям, а також працівникам підприємств, установ, організацій, сил цивільного захисту, які беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки та оборони, і членам їхніх сімей.

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"Тобто лише у період воєнного стану і без членів сімей для учасників бойових дій – військовослужбовців. Цей дисбаланс виправляємо", – зауважила народна депутатка.

"Очевидно, нагальною вже є потреба підтримувати членів сімей учасників бойових дій, які були поранені чи загинули на війні з ворогом. Тому проєктом пропонується впровадити підтримку членів сімей учасників, які зазнали поранень, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, загинули, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих на цій війні", – пише Южаніна.

"Аналогічна норма діяла в Податковому кодексі з 2014 року щодо благодійної допомоги, яка надається на користь учасників АТО та ООС або на користь членів сімей таких учасників у подібних випадках. Впевнена, законопроект має швидко пройти шлях розгляду і підписання", – підсумувала Южаніна.

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