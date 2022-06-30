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Новини Війна в Україні
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законопроєкт (1780) податки (1496) допомога (5072) Южаніна (135) УБД (115)

Пропонується звільнити від податків благодійну допомогу для учасників бойових дій та їхніх родин, - Южаніна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

южаніна

Депутати з фракції "Європейська Солідарність" пропонують звільнити від податків благодійну допомогу для учасників бойових дій та їхніх родин. Відповідний законопроєкт 7506 зареєстровано у Верховній Раді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі повідомила Ніна Южаніна.

"Разом із колегами зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт 7506 щодо звільнення від оподаткування благодійної допомоги на користь учасників бойових дій і членів їх сімей (ПДФО – 18% і військовий збір 1,5%)", – написала Южаніна.

Вона пояснила, що у березні 2022 року Верховна Рада України звільнила від податку на доходи фізичних осіб та військового збору благодійну допомогу, яка надається тільки упродовж дії воєнного стану учасникам бойових бій – військовослужбовцям, а також працівникам підприємств, установ, організацій, сил цивільного захисту, які беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки та оборони, і членам їхніх сімей.

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"Тобто лише у період воєнного стану і без членів сімей для учасників бойових дій – військовослужбовців. Цей дисбаланс виправляємо", – зауважила народна депутатка.

"Очевидно, нагальною вже є потреба підтримувати членів сімей учасників бойових дій, які були поранені чи загинули на війні з ворогом. Тому проєктом пропонується впровадити підтримку членів сімей учасників, які зазнали поранень, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, загинули, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих на цій війні", – пише Южаніна.

"Аналогічна норма діяла в Податковому кодексі з 2014 року щодо благодійної допомоги, яка надається на користь учасників АТО та ООС або на користь членів сімей таких учасників у подібних випадках. Впевнена, законопроект має швидко пройти шлях розгляду і підписання", – підсумувала Южаніна.

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Ага, щяз, на святое посягнули, на податки, понимаешь
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30.06.2022 15:07 Відповісти
НУ зараз деякі РОДИНИ прибарахляться)))) я маю на увазі тих що коло корита)))
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30.06.2022 15:10 Відповісти
Тебя , Южанина , еще за закон про евробляхі надо би на ГИЛЯКУ вздергнуть .
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30.06.2022 15:11 Відповісти
Я взагалі не розумію, які можуть бути податки на гуманітарку, те що дають за дарма? Що це за маячня?
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30.06.2022 15:13 Відповісти
100 баллов
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30.06.2022 15:14 Відповісти
БЛИН, классная фотка Южаниной. Фотографу и редактору - РЕСПЕКТ
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30.06.2022 15:13 Відповісти
Zeлебидло проти...
Кучма каже що Кодломойский Обсереццч...
Данилич зна як вам постать..
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30.06.2022 15:28 Відповісти
Оце пилятимуть свої.
"Украинская правда пишет, что Ермак и Шмыгаль готовят план перезапуска Украины, такой себе наш «план Маршалла», который будет презентован 4 июля."
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30.06.2022 15:29 Відповісти
Крысы зелемойские...вам надо Кучму...навечно...крысы позорные...
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30.06.2022 15:30 Відповісти
Запрос был...Пан Сенатор..вышлить бабло пану Кучмі...для армія України

Та ЗелеМойских свинів...
Ага..зараз...вищою гривню

..
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30.06.2022 15:34 Відповісти
Чую что не в те руки все попадет, а нуждающимся крохи.
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30.06.2022 15:40 Відповісти
 
 