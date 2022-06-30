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Кулеба закликав африканські країни до тиску на РФ для розблокування експорту зерна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ та всі африканські держави працювати разом і чинити тиск на Росію, щоб вона дозволила безпечний морський шлях для експорту українського продовольства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Час спливає не тільки для нас, але й для вас. І ми хочемо вирішити проблему протягом наступних кількох тижнів. Тривале блокування експорту продовольства з України підірве здатність наших фермерів продовжити збір нового врожаю та підвищить ризик переривання сільськогосподарського циклу України ще на рік. Це може поставити світ під загрозу багаторічної продовольчої кризи", - пояснив очільник МЗС.

Він додав, що багато з африканських держав уже працюють разом з Україною, щоб досягти вирішення цього питання з експортом продовольства.

За словами Кулеби, позиції африканських столиць впливають на позицію Росії.

"Україна продовжить тісно співпрацювати з усіма африканськими державами в найближчі дні та тижні, щоб забезпечити надходження всіх наших контрактних товарів на ваші ринки, а також для подолання глобальної продовольчої кризи, спровокованої безвідповідальними діями Росії", - підсумував міністр.

Читайте: Або ОБСЄ зупинить повноваження РФ, або дозволить Росії зруйнувати ОБСЄ, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+2
Ага. Ща с копьями и луками нападут))))
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30.06.2022 15:18
+1
Їх потрібно закликати не купляти вкрадене зерно або платити Україні.
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30.06.2022 15:18
+1
підходить до тебе якийсь тіп на вулиці, і каже купи телефон хороший новий, дешевше магазина. ти хочеш купити, але в той момент підбігає інший тіп і вимагає щоб ти не купляв, бо це бач твій телефон, і плати йому якщо хочеш телефон))
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30.06.2022 15:22
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Ага. Ща с копьями и луками нападут))))
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30.06.2022 15:18 Відповісти
1. Стрела 2. Гарпун 3. Тамагавк❗ Чем не оружие❓
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30.06.2022 15:42 Відповісти
Насправді африканці тиснуть на оон, щоб Україна вивезла зерно, а про рашку мовчать...
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30.06.2022 19:37 Відповісти
Їх потрібно закликати не купляти вкрадене зерно або платити Україні.
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30.06.2022 15:18 Відповісти
підходить до тебе якийсь тіп на вулиці, і каже купи телефон хороший новий, дешевше магазина. ти хочеш купити, але в той момент підбігає інший тіп і вимагає щоб ти не купляв, бо це бач твій телефон, і плати йому якщо хочеш телефон))
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30.06.2022 15:22 Відповісти
Може президента ЮАР запросити до Бучі?
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30.06.2022 15:20 Відповісти
Там нетрі (трущоби) в Кейптауні де чорні мільонами мешкають ще гірші за розбиту Бучу... Що йому там дивитись?
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30.06.2022 19:40 Відповісти
Треба арестовувати банки , через которые будут платить за ворованное зерно с Украины ,
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30.06.2022 15:22 Відповісти
Шо арестовувати? Всі рюске банки відключені від СВІФТ, окрім Газпромбанку
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30.06.2022 15:24 Відповісти
А как вы думаете будут платить африканские страны за кровавое зерно ? Не налом же . Значит через свои банки - вот их и надо наказывать
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30.06.2022 15:33 Відповісти
Чомусь думається,що поки не почнуть подихати від голоду,діла не буде...
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30.06.2022 15:22 Відповісти
Яким маренням займається Кулеба під час війни! Він лише допомагає Зеле здати країну! І не має значення яким чином. Наразі є можливість запустити ворога в Україну через порт Одесу.
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30.06.2022 15:22 Відповісти
Раз африканцы молчат - им норм
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30.06.2022 15:27 Відповісти
Они привыкли грызть бананы - на Фер им пшеница ? 🤣🤣
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30.06.2022 15:34 Відповісти
🔥Яскраве відео! Увага звук 18+ ))))
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30.06.2022 15:30 Відповісти
Ну, ну… Саме Африка має найбільший вплив на рашистів. Потужний заклик Кулєби!
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30.06.2022 15:38 Відповісти
Кулеба - кращий з дипломатів за всю історію. Давай, тисни папуасів!
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30.06.2022 15:40 Відповісти
А те що це зерно знадобиться самій Україні то ні?
Африканські союзники Куйлеби це страшна зброя!
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30.06.2022 15:50 Відповісти
при чем здесь африканские страны? этот вопрос должен стгять на повестке оон. нельзя вывозить зерно из Украини, пока не будет разблокировано Черное море.
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30.06.2022 16:07 Відповісти
 
 