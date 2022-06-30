Кулеба закликав африканські країни до тиску на РФ для розблокування експорту зерна
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ та всі африканські держави працювати разом і чинити тиск на Росію, щоб вона дозволила безпечний морський шлях для експорту українського продовольства.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Час спливає не тільки для нас, але й для вас. І ми хочемо вирішити проблему протягом наступних кількох тижнів. Тривале блокування експорту продовольства з України підірве здатність наших фермерів продовжити збір нового врожаю та підвищить ризик переривання сільськогосподарського циклу України ще на рік. Це може поставити світ під загрозу багаторічної продовольчої кризи", - пояснив очільник МЗС.
Він додав, що багато з африканських держав уже працюють разом з Україною, щоб досягти вирішення цього питання з експортом продовольства.
За словами Кулеби, позиції африканських столиць впливають на позицію Росії.
"Україна продовжить тісно співпрацювати з усіма африканськими державами в найближчі дні та тижні, щоб забезпечити надходження всіх наших контрактних товарів на ваші ринки, а також для подолання глобальної продовольчої кризи, спровокованої безвідповідальними діями Росії", - підсумував міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Африканські союзники Куйлеби це страшна зброя!