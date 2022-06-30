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У РФ ухвалили закон про позасудове закриття ЗМІ за "фейки" та "дискредитацію" армії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

держдума

Депутати Держдуми РФ ухвалили в третьому читанні закон, який наділяє генпрокуратуру повноваженнями закриття без судового процесу ЗМІ за поширення "фейків", "дискредитації" збройних сил Росії і "закликів до санкцій".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на  сайт держдуми.

Зазначається, щомета закону - "дозволити російським компетентним органам оперативно відреагувати та дати дзеркальну відповідь на недружні дії" щодо російських ЗМІ за кордоном. Тепер генпрокурор рф та його заступники наділяються повноваженнями щодо заборони на території росії "діяльності іноземного ЗМІ при встановленні факту прийняття ворожих рішень іноземними державами щодо російських ЗМІ, які поширюються за кордоном".

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Крім того, згідно із законом, при першому порушенні прокуратура вимагатиме від роскомнагляду призупинення діяльності ЗМІ на строк до трьох місяців, а у разі повторного — до шести місяців. Якщо за ці періоди ЗМІ усуває порушення, воно зможе відновити діяльність за рішенням РКН.

Законом передбачено, що у разі неодноразових порушень реєстрацію ЗМІ може бути визнано недійсною.
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Топ коментарі
+6
Здається, кацапи вже і північну корею переплюнули. Головне- не зупинятись. Жрати ж поки є що,ну і зомбоящик показує...
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30.06.2022 15:44
+5
Дане рішення держдуми - це повернення до сумнозвісної практики "позасудових трійок" 30-х років. Представники держпрокуратури, партійних органів та НКВС без участі суду могли виносити вироки у будь-якій справі
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30.06.2022 15:44
+5
Скоро КНДР обзавидуется по части репрессий и маразма Рашей
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30.06.2022 15:46
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То, что Россия "в качестве жеста доброй воли" ушла со Змеиного официально заявило МО РФ.
25 февраля, когда остров был захвачен, философ и вдохновитель войны Александр Дугин писал о том, какое место Змеиный занимает в сакральной географии - это древнее "место силы", где располагалось святилище Аполона. "Кто контролирует Змеиный, тот контролирует ход мировой истории", - уточнил Дугин.
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30.06.2022 15:40 Відповісти
сакральниє сакратєлі хатєлі сокрасть сакральнає мєсто но как всєгда сакральна абасралісь...
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30.06.2022 15:43 Відповісти
Осакралились.
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30.06.2022 16:19 Відповісти
Величезна територія заселена нащадками чекістів нквдшників вєртухаєв стукачів...
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30.06.2022 15:40 Відповісти
Дане рішення держдуми - це повернення до сумнозвісної практики "позасудових трійок" 30-х років. Представники держпрокуратури, партійних органів та НКВС без участі суду могли виносити вироки у будь-якій справі
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30.06.2022 15:44 Відповісти
Здається, кацапи вже і північну корею переплюнули. Головне- не зупинятись. Жрати ж поки є що,ну і зомбоящик показує...
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30.06.2022 15:44 Відповісти
Скоро КНДР обзавидуется по части репрессий и маразма Рашей
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30.06.2022 15:46 Відповісти
Так его чухчество Ким младший уже в марте сказал что ***** *******.
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30.06.2022 16:20 Відповісти
Закон про беззаконня!
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30.06.2022 15:49 Відповісти
КНДР все ближе. Осталось дождаться, когда закуклятся в чебурнете.
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30.06.2022 15:50 Відповісти
Это будет похуже КНДР. В Пьенхане ещё скажет что у них приличное заведение и не надо их сравнить с всакими чухнями.
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30.06.2022 16:23 Відповісти
Кстати, знаете, как Токаев помогает Путин? Например, сейчас в Казахстане завышенный курс рубля. Отличные условия для московских и питерских бизнесменов! Привозят рубли, меняют на тенге и покупают доллары. Казахам остаются роССийские фантики, а роССияне увозят доллары и евро. Или можно просто скупать казахскую недвигу и прочие товары. Идеальные условия для роССиян! В полунищей Беларуси или Армении так не разгуляешься.
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30.06.2022 15:54 Відповісти
таким чином у вас має появитися дефіцит вільно-конвертованої валюти, і досить швидко.
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30.06.2022 15:56 Відповісти
А є товари, які Казахстан купує в рф за рублі? Збивайте на них ціни і перепродуйте за інші валюти.
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30.06.2022 21:15 Відповісти
Тююююю....
В Україні давно вже, існує така практика... он, припинили трансляцію трьох телеканалів в мережі Т2; - і навіть досі невідомо, який це орган/інститут зробив...
У касапів це право хоч прокуратурі надано; хоч відомо, до кого чіплятися можна в разі чого...
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30.06.2022 15:55 Відповісти
Та закрийте вже на хер усе! Ато ріжете як радянську ковбасу по 2.20. Все одно там вже ніхто і ніколи нічого путнього не скаже. Скоро і так, як Салазару, будете видавати газету для Путлера в одному примірнику. Воно точно "прокатить", бо він все одно інтернет не дивиться.
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30.06.2022 16:15 Відповісти
Это прекрасно! Вот так же, внесудебно, будет казнен Хутин.
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30.06.2022 16:16 Відповісти
Давай колхози в рф!
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30.06.2022 21:17 Відповісти
справді ті суди то тільки трата часу, навіщо вони взагалі,
як х!йло шось ляпне так то вже два в одному
і закон і судове рішення
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01.07.2022 03:28 Відповісти
 
 