У РФ ухвалили закон про позасудове закриття ЗМІ за "фейки" та "дискредитацію" армії
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Депутати Держдуми РФ ухвалили в третьому читанні закон, який наділяє генпрокуратуру повноваженнями закриття без судового процесу ЗМІ за поширення "фейків", "дискредитації" збройних сил Росії і "закликів до санкцій".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт держдуми.
Зазначається, щомета закону - "дозволити російським компетентним органам оперативно відреагувати та дати дзеркальну відповідь на недружні дії" щодо російських ЗМІ за кордоном. Тепер генпрокурор рф та його заступники наділяються повноваженнями щодо заборони на території росії "діяльності іноземного ЗМІ при встановленні факту прийняття ворожих рішень іноземними державами щодо російських ЗМІ, які поширюються за кордоном".
Крім того, згідно із законом, при першому порушенні прокуратура вимагатиме від роскомнагляду призупинення діяльності ЗМІ на строк до трьох місяців, а у разі повторного — до шести місяців. Якщо за ці періоди ЗМІ усуває порушення, воно зможе відновити діяльність за рішенням РКН.
Законом передбачено, що у разі неодноразових порушень реєстрацію ЗМІ може бути визнано недійсною.
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25 февраля, когда остров был захвачен, философ и вдохновитель войны Александр Дугин писал о том, какое место Змеиный занимает в сакральной географии - это древнее "место силы", где располагалось святилище Аполона. "Кто контролирует Змеиный, тот контролирует ход мировой истории", - уточнил Дугин.
В Україні давно вже, існує така практика... он, припинили трансляцію трьох телеканалів в мережі Т2; - і навіть досі невідомо, який це орган/інститут зробив...
У касапів це право хоч прокуратурі надано; хоч відомо, до кого чіплятися можна в разі чого...
як х!йло шось ляпне так то вже два в одному
і закон і судове рішення