Острів Зміїний ЗСУ контролюють за допомогою зброї. В планах - встановлення фізичного контролю, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У планах Збройних сил України є встановлення безпосереднього фізичного контролю над островом Зміїний, наразі Україна його контролює за допомогою зброї.
Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ.
"У планах керівництва, Збройних сил є встановлення безпосереднього фізичного контролю над цим островом. Наразі ми його контролюємо за допомогою нашої зброї: далекобійної артилерії, ракетних військ і авіації", - сказав Громов.
Він уточнив, що противник залишив острів Зміїний після того, як ЗСУ протягом кількох діб змусили його це зробити.
"Наразі ноги нашого військовослужбовця на острові Зміїний, на жаль, немає, але це буде. Повірте", - зазначив Громов.
За його словами, зараз погодні в районі острова дещо складні.
"Якісно ми не можемо оцінити наші ураження, мати дієву якісну картинку. Але за допомогою інших засобів розвідки наші розвідники нам підтверджують завдання ударів по острову Зміїний, знищення озброєння та військової техніки окупантів, які там розміщувалися. Тобто удари були дієвими. Це змусило росіян залишити острів Зміїний", - розповів Громов.
Будь ласка, зачекайте...
А можливо ще Чонгар контролювати ?
Нашим там кстати тоже не стоит пока обосновываться. Для кацапов остров как красная тряпка...
2. Не было дальнобойной артиллерии, способной достать до острова. А штурмовать скажем вертолетами, было невозможно, поскольку там было ПВО.
Маєтсья на увазі, коли це буде безпечно для наших воїнів. Я так розумію.
Поки що, максимум, що там потрібно:
Один автоматичний невеличкий радар (замінований).
І періодичне патрулювання Байрактаром.
А зеля даватиме інтерв'ю з київського метро
https://www.youtube.com/watch?v=-EgBQuceLPU
Полк мажорчиков и прикрытие печерских монахов им в придачу.
Скиньте прапор із Дрону, чи доставте його ним якось.
Наробіть фото і хватить.
НЕ СТАВАЙТЕ НА ГРАБЛІ РФ.
Так щоб він точно міг захистити від десятка ракет тоді можна.