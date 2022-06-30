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Острів Зміїний ЗСУ контролюють за допомогою зброї. В планах - встановлення фізичного контролю, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зміїний

У планах Збройних сил України є встановлення безпосереднього фізичного контролю над островом Зміїний, наразі Україна його контролює за допомогою зброї.

Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ.

"У планах керівництва, Збройних сил є встановлення безпосереднього фізичного контролю над цим островом. Наразі ми його контролюємо за допомогою нашої зброї: далекобійної артилерії, ракетних військ і авіації", - сказав Громов.

Він уточнив, що противник залишив острів Зміїний після того, як ЗСУ протягом кількох діб змусили його це зробити.

"Наразі ноги нашого військовослужбовця на острові Зміїний, на жаль, немає, але це буде. Повірте", - зазначив Громов.

Дивіться: Зміїний звільнили за допомогою САУ "Богдана", - Залужний. ВIДЕО

За його словами, зараз погодні в районі острова дещо складні.

"Якісно ми не можемо оцінити наші ураження, мати дієву якісну картинку. Але за допомогою інших засобів розвідки наші розвідники нам підтверджують завдання ударів по острову Зміїний, знищення озброєння та військової техніки окупантів, які там розміщувалися. Тобто удари були дієвими. Це змусило росіян залишити острів Зміїний", - розповів Громов.

Також читайте: Окупанти хотіли зробити зі Зміїного "скелю-авіаносець", щоб контролювати частину Чорного моря, - Денисенко

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+45
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30.06.2022 16:10
+35
нечего там пока делать.
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30.06.2022 16:00
+30
Острів Зміїний горить
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30.06.2022 16:02
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Молодці ‼️‼️‼️‼️
А можливо ще Чонгар контролювати ?
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30.06.2022 15:59 Відповісти
Контролируете с помощью оружия, это хорошо и этого достаточно. Наш физический контроль и присутствие кацапы будут уничтожать, так само, как это делали мы.
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30.06.2022 16:13 Відповісти
Абсолютная правда! Будут те же проблемы, по защите острова от ракетных ударов.
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30.06.2022 16:22 Відповісти
Буткевич, в одному з відео, натякнув що наші паркетні генерали вже робили спробу закріпится на о.Зміїний і ця спроба закінчилась невдачею.Цікаво ,чим ці воєначальники збирались захищати наших військових від ракетних обстрілів мордору?Вони просто послали наших військових на вірну смерть.
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30.06.2022 23:12 Відповісти
нечего там пока делать.
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30.06.2022 16:00 Відповісти
Острів Зміїний горить
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30.06.2022 16:02 Відповісти
Воскурение огней во славу Ахиллеса!
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30.06.2022 16:08 Відповісти
Вата горит
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30.06.2022 16:44 Відповісти
Непонятна логика русни, которая устраивала там военную базу без возможности ее защиты. Ведь они понимали, что США с союзниками дадут то оружие, которое позволит зачистить скалу.
Нашим там кстати тоже не стоит пока обосновываться. Для кацапов остров как красная тряпка...
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30.06.2022 16:02 Відповісти
Ну так тому і встановлювали щоб просто поближче підсунути свої пукавки. Вони і так знали, що їх дістануть. Нам теж туди просто зайти і відпрацювати по цілях треба. Досить лаконічно як на мене.
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30.06.2022 16:09 Відповісти
1. Когда там оставляли гарнизон, планировалось его снабжение по морю, которое позже стало невозможно.
2. Не было дальнобойной артиллерии, способной достать до острова. А штурмовать скажем вертолетами, было невозможно, поскольку там было ПВО.
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30.06.2022 16:24 Відповісти
Я писав ще місяць тому - що немає ніякої проблеми усе знести там Смерчем чи Точкой-У.
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30.06.2022 17:58 Відповісти
Логіка... :- будь,яка ахінея,'авось' пройде.... . Слова кацап і логіка,неможуть стояти поручь
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30.06.2022 17:11 Відповісти
Я взагалі не розумію, як можна було той клаптик землі у відкритому морі військовим шляхом контролювати. Вибивання звідти рашистських позицій було питанням часу.
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30.06.2022 16:07 Відповісти
физический контроль - после нейтрализации всех варшавянок.
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30.06.2022 16:08 Відповісти
"Наразі ноги нашого військовослужбовця на острові Зміїний, на жаль, немає, але це буде. Повірте", - зазначив Громов. Джерело: https://censor.net/ua/n3351270
Маєтсья на увазі, коли це буде безпечно для наших воїнів. Я так розумію.
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30.06.2022 16:09 Відповісти
Зараз поспішати фзично брати під контроль зарано, бо рашисти будуть іх обстрілювати.
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30.06.2022 17:29 Відповісти
Ага. Додумайтесь еще опять людей туда послать. Рашисты будут тот остров бомбить днем и ночью
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30.06.2022 16:09 Відповісти
Не впевнений, що є сенс зараз там фізично знаходитися. Будемо вже ми у кацапів як на долоні....
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30.06.2022 16:09 Відповісти
IMHO.
Поки що, максимум, що там потрібно:
Один автоматичний невеличкий радар (замінований).
І періодичне патрулювання Байрактаром.
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30.06.2022 16:10 Відповісти
Єдине що можна спробувать зробить - це висадить на острів десяток саперів які спокійно очистять острів від вибухонебезпечних предметів Але й це може зачекать - їм зараз і на материку роботи вистачає
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30.06.2022 17:07 Відповісти
сапёры туда весной приедут, по теплу.
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01.07.2022 01:49 Відповісти
да-да. Уже тянут сорокакилометровую переноску для питания автоматического радара.
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01.07.2022 01:47 Відповісти
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30.06.2022 16:10 Відповісти
давайте заради політичного піару Зе-ідіота відправимо на цей маленький острів наших воїнів, щоб рашисти змогли помститися важкими авіобомбами.

А зеля даватиме інтерв'ю з київського метро
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30.06.2022 16:16 Відповісти
... відправитив алфавітному порядку - Арестовича і Арахамію. Скільки там у Арестовича виходів? І не "жалко", якось.
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30.06.2022 16:34 Відповісти
Генштабу і генералісімусу Безуглій особисто видніше, але ми там такаж легка мішень як і кацапи..
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30.06.2022 16:32 Відповісти
Думаємо і надіємось,що на черзі Крим!!!
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30.06.2022 16:59 Відповісти
Пока над островом будут устанавливать физический контроль, ВСУ осуществляет постоянный физиологический контроль над винторогими.
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30.06.2022 17:00 Відповісти
на мою думку там гарнізону нічого робити
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30.06.2022 17:13 Відповісти
а може туди безуглу і тищенка з бужанським
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30.06.2022 17:14 Відповісти
Зашліть безпілотник поставити державний прапор. А гарнізон там тримати нема сенсу, поки корита ЧФ не перебазуються в Новоросійськ.
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30.06.2022 17:44 Відповісти
Флаг обозначить обязательно. Можно с помощью этого

https://www.youtube.com/watch?v=-EgBQuceLPU
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30.06.2022 20:52 Відповісти
Физический контроль? Если из детей депутатов, то я не возражаю.
Полк мажорчиков и прикрытие печерских монахов им в придачу.
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30.06.2022 18:02 Відповісти
Хай поки буде безлюдним, бо як тільки туди висадься наші, обов'язково щось прилетить. На цьму острові неможливо ні закріпитись ні врятуватись. Думаю, що військові це прекрасно знають.
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30.06.2022 18:07 Відповісти
НЕ ТРЕБА.

Скиньте прапор із Дрону, чи доставте його ним якось.

Наробіть фото і хватить.

НЕ СТАВАЙТЕ НА ГРАБЛІ РФ.
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30.06.2022 18:21 Відповісти
Ось буде C-ram.

Так щоб він точно міг захистити від десятка ракет тоді можна.
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30.06.2022 18:23 Відповісти
Та не будуть наші на острів війська відправляти, не нийте. То вони орків тролять
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30.06.2022 18:22 Відповісти
Ніякої фізичної присутності без побудови там бункера чи видовбування в скелі печери для захисту і то лише після війни! Та і взагалі його з Одеси видно і ******* зброя туди дострілює. Краще нехай після війни буде туристичний об'єкт.
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30.06.2022 21:29 Відповісти
 
 