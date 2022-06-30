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США найближчими днями нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $800 млн, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден

Президент США Джо Байден заявив, що найближчими днями США оголосять про додаткову допомогу Україні у розмірі 800 млн доларів для України.

Про це повідмляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми надали Україні майже 7 млрд доларів допомоги у сфері безпеки з того часу, як я обійняв цю посаду. У наступні кілька днів ми маємо намір оголосити про 800 млн", - сказав він після закінчення саміта НАТО.

За словами Байдена, ця допомога включатиме для України "нові західні протиповітряні системи, більше артилерії та боєприпасів, радарні системи для артилерії, додаткові боєприпаси для HIMARS, зенітні установки".

Читайте: США збільшать військову присутність у Європі, - Байден

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
Амерам-черговий респект...
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30.06.2022 16:25
+18
Респект США та дядьку Джо!! Спільними зусиллями знищимо московську орду!!!!)))
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30.06.2022 16:27
+18
США исправляет провалы по всем направлениям, которые организовало шапито 95.
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30.06.2022 16:29
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Амерам-черговий респект...
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30.06.2022 16:25 Відповісти
Будемо готувати контрнаступ.
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30.06.2022 16:28 Відповісти
Уважаемые Украинцы, вот зачем отправили в спам, мой предыдущий коммент? Неужели вам лучше самообман? Я ведь пишу правду.
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30.06.2022 17:04 Відповісти
Подяка Друзям зі Сполучених Штатів Америки.
"амеры" - єто кацапский мат - запомни и запиши себе на лоб.
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30.06.2022 17:15 Відповісти
Ні,москалі ,чомусь плутають амеріканців з греками і називають їх піндосами!!!)))
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30.06.2022 17:31 Відповісти
Амерам - респект! Зрадникам в ОП - ганьба!
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01.07.2022 06:51 Відповісти
Респект США та дядьку Джо!! Спільними зусиллями знищимо московську орду!!!!)))
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30.06.2022 16:27 Відповісти
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30.06.2022 16:29 Відповісти
США исправляет провалы по всем направлениям, которые организовало шапито 95.
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30.06.2022 16:29 Відповісти

"Люди стояли молча, провожая взглядом, очень важное и дорогое им оружие".
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30.06.2022 16:31 Відповісти
"Ми надали Україні майже 7 млрд доларів допомоги у сфері безпеки з того часу, як я обійняв цю посаду. У наступні кілька днів ми маємо намір оголосити про 800 млн (наступної допомоги)"

Просто нагадаю трампістам, що з-за їхнього кумира Україна отримувала від $250 до $600 мільонів щорічно - і це було величезне досягнення, що "не менше, ніж з-за Петра" (ну, як варіант з-за Обами)..
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30.06.2022 16:53 Відповісти
Дядя Джо, дозволь волонтеру дядьку Петру закупити ракети для HIMARS з дальністю ураження під триста км... Він знайде де взяти...
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30.06.2022 16:57 Відповісти
В Кремле немедленно заказали на Госзакупках партию чемоданов повышенной вместимости. ✅
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30.06.2022 17:06 Відповісти
подяка, але потрібно якмога більше *********** та найсмертельнішої зброї
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30.06.2022 17:11 Відповісти
Americans respect
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30.06.2022 18:34 Відповісти
 
 