США найближчими днями нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $800 млн, - Байден
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Президент США Джо Байден заявив, що найближчими днями США оголосять про додаткову допомогу Україні у розмірі 800 млн доларів для України.
Про це повідмляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми надали Україні майже 7 млрд доларів допомоги у сфері безпеки з того часу, як я обійняв цю посаду. У наступні кілька днів ми маємо намір оголосити про 800 млн", - сказав він після закінчення саміта НАТО.
За словами Байдена, ця допомога включатиме для України "нові західні протиповітряні системи, більше артилерії та боєприпасів, радарні системи для артилерії, додаткові боєприпаси для HIMARS, зенітні установки".
Топ коментарі
+20 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар30.06.2022 16:25
+18 Дмитро Черних 794bd8a2
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+18 Neftekachka Beznadega
показати весь коментар30.06.2022 16:29
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"амеры" - єто кацапский мат - запомни и запиши себе на лоб.
"Люди стояли молча, провожая взглядом, очень важное и дорогое им оружие".
Просто нагадаю трампістам, що з-за їхнього кумира Україна отримувала від $250 до $600 мільонів щорічно - і це було величезне досягнення, що "не менше, ніж з-за Петра" (ну, як варіант з-за Обами)..