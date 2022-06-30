Кулеба на тлі "жеста доброї волі" РФ закликав партнерів не боятися надавати Україні більше важкої зброї: "Щоб ми звільнили більше наших земель"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував відступ армії Росії з острова Зміїний.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на твітер голови відомства.
"Після того, як Україна розгромила російських окупантів на острові Зміїний, вони подають свій відступ як "жест доброї волі". Вони завжди таким чином применшують свої поразки. Партнери не повинні боятися надавати Україні більше важкого озброєння, щоб ми звільнили більше наших земель", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, 30 червня українське командування повідомило, що російські окупанти покинули Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник спішно евакуював залишки гарнізону. Зі свого боку РФ підтвердила, що вивела свої війська з острова і назвала це "жестом доброї волі".
Будь ласка, зачекайте...
Даже после 6 месяцев, даже после 2 лет нет никакой гарантии не попасть в окружение.
При всём моём уважении к погибшим и живым нашим воинам-героям -- у рашистов тоже не идиоты в командовании сидят, там твари, которые уничтожали и захватывали Чечню, Грузию, Сирию и т.д опыта у них как у дурака фантиков.
Ти звичайно може і геніальніший за Залужного, і на його місці зміг би перемогти без втрат, але практично всі військові експерти в світі були переконані що Україна не вистоїть більше тижня. Вся Україна, а не лише певні регіони.
І взагалі то, якби не зрада на місцях, чого нажаль Залужний ніяк не міг побороти, то не виключено що і на півдні було б все значно краще.
Так що пам'ятники Залужний вже точно заслужив!
"якби не зрада на місцях" - ПОЧТИ ЧЕТВЕРЬ ВСЕЙ УКРАИНЫ - зрада? Или тотальный п**** командования? Предательство было, этого нельзя отрицать, но говорить что она была везде - это бред.
більше зброї ЗСУ - більше жестів доброї волі від рашки
і тим ближче мир у Європі))
"США об'єднують світ, щоб підтримати Україну, союзники і партнери по всьому світу вносять значний внесок. Міністр оборони Остін щойно зібрав понад 50 країн, які взяли на себе нові зобов'язання, і це глобальні зусилля з підтримки України", - зазначив Джо Байден.
За словами Байдена, до нового пакету військової допомоги увійдуть:
140 000 протитанкових систем
понад 600 танків
близько 500 артилерійських систем
понад 600 тисяч артилерійських ***********
Крім того, Україні будуть поставлені додаткові реактивні системи залпового вогню (HIMARS), протикорабельні комплекси і системи ППО.