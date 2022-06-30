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Кулеба на тлі "жеста доброї волі" РФ закликав партнерів не боятися надавати Україні більше важкої зброї: "Щоб ми звільнили більше наших земель"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

змеиный

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував відступ армії Росії з острова Зміїний.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на твітер голови відомства.

"Після того, як Україна розгромила російських окупантів на острові Зміїний, вони подають свій відступ як "жест доброї волі". Вони завжди таким чином применшують свої поразки. Партнери не повинні боятися надавати Україні більше важкого озброєння, щоб ми звільнили більше наших земель", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, 30 червня українське командування повідомило, що російські окупанти покинули Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник спішно евакуював залишки гарнізону. Зі свого боку РФ підтвердила, що вивела свої війська з острова і назвала це "жестом доброї волі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Острів Зміїний ЗСУ контролюють за допомогою зброї. В планах - встановлення фізичного контролю, - Генштаб

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+8
Красиво Кулеба! Жест русни был - драпали аж лапти разлетались )))
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30.06.2022 16:48
+5
Пора звільняти Крим !!
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30.06.2022 16:45
+5
Это всё конечно прекрасно, выбили их со змеиного, все дела. Но вы видели вообще ситуацию на Лисичанском направлении? Не дай Бог конечно, но там такой котёл будет, что Дебальцево нервно курить в стороне будет.
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30.06.2022 17:00
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Пора звільняти Крим !!
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30.06.2022 16:45 Відповісти
Через місяць самі підуть у вигляді жеста доброї волі. Що вони даремно свій міст будували на Тамань.
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30.06.2022 16:47 Відповісти
Красиво Кулеба! Жест русни был - драпали аж лапти разлетались )))
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30.06.2022 16:48 Відповісти
Это всё конечно прекрасно, выбили их со змеиного, все дела. Но вы видели вообще ситуацию на Лисичанском направлении? Не дай Бог конечно, но там такой котёл будет, что Дебальцево нервно курить в стороне будет.
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30.06.2022 17:00 Відповісти
С таким командующим как - Залужный, я веру что 101% все будет как надо. Ему уже можно памятник ставить, причем в каждом городе. Или вы думаете что после 4 месяцев такого п*здеца, сейчас вот так вот раз и дадут себя окружить?
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30.06.2022 17:10 Відповісти
За что ему ставить памятник? За то что всю Херсонскую область взяли почти без единого выстрела за 2 дня? За то что ЛУганскую область почти что полностью свинособаки окупировали? За Мариуполь/Азовсталь может ему памятник поставить?

Даже после 6 месяцев, даже после 2 лет нет никакой гарантии не попасть в окружение.

При всём моём уважении к погибшим и живым нашим воинам-героям -- у рашистов тоже не идиоты в командовании сидят, там твари, которые уничтожали и захватывали Чечню, Грузию, Сирию и т.д опыта у них как у дурака фантиков.
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30.06.2022 17:32 Відповісти
зарегистрирован 18.04.22. Штирлиц, вы обосрались
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30.06.2022 18:44 Відповісти
И как это связано? я могу и в августе зарегестрироваться, и что это меняет, клоун?
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01.07.2022 11:44 Відповісти
Вали звідси кацап ***.ний.
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30.06.2022 19:18 Відповісти
Кацап твой дед, свинья
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01.07.2022 11:43 Відповісти
Хоча Залужний був проти відведення артилерії на 100 км від Чонгара 23.02.22, але Зеля наполяг, бо це він обіцяв в Омані.
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30.06.2022 19:26 Відповісти
Ще один *****.о.
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30.06.2022 19:30 Відповісти
Так, саме за те що ТІЛЬКИ південь частково не втримали, Залужному і 100 пам'ятників буде мало поставити! Адже ми своєю, мізерною армією зупинили другу армію світу. По аналогії це всеодно якби Польща в 1939-му зупинила німців втративши тільки Гданьськ і ща парочку міст.
Ти звичайно може і геніальніший за Залужного, і на його місці зміг би перемогти без втрат, але практично всі військові експерти в світі були переконані що Україна не вистоїть більше тижня. Вся Україна, а не лише певні регіони.
І взагалі то, якби не зрада на місцях, чого нажаль Залужний ніяк не міг побороти, то не виключено що і на півдні було б все значно краще.
Так що пам'ятники Залужний вже точно заслужив!
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30.06.2022 19:42 Відповісти
"ТІЛЬКИ південь частково не втримали" -? Ты вообще в какой реальности живешь? Из Крупных городов в Луганской области остался только Лисичанск, и то, он скорее всего попадает в окружение. От откраин Славянска они в 10 км. Когда полностью перекроют трассу Лисичанск-Бахмут - это вопрос нескольких дней. + Вся террритория от Счастья в Луганской области до Волчанска Харьковской области была взята за неделю.

"якби не зрада на місцях" - ПОЧТИ ЧЕТВЕРЬ ВСЕЙ УКРАИНЫ - зрада? Или тотальный п**** командования? Предательство было, этого нельзя отрицать, но говорить что она была везде - это бред.
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01.07.2022 11:50 Відповісти
А після успішного контрнаступу з Харківського напрямку угрупування ворога теж може опинитись в котлі. Дивіться на карту боїв.
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30.06.2022 19:08 Відповісти
а шо робити, якщо раша розуміє лише мову трандюлєй?
більше зброї ЗСУ - більше жестів доброї волі від рашки
і тим ближче мир у Європі))
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30.06.2022 17:06 Відповісти
Потрібно набагато більше "жестів доброї волі" від росіян, а для цього необхідно ще більше важкої зброї.
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30.06.2022 17:23 Відповісти
Не більше, а усі землі!
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30.06.2022 17:27 Відповісти
Мокші випустять марку, «жест доброй волі», фантазія діло таке.
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30.06.2022 17:32 Відповісти
жест "доброї волі" від кацапів полягає в тому, що раша-фашисти, окупанти Зміїного, відмовлялись від служби взагалі в разі не вивезення їх не материк і готові були скласти зброю Україні всі скопом.
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30.06.2022 17:56 Відповісти
600 танків і 500 артсистем: Байден оголосив пакет допомоги Україні від 50 країн

"США об'єднують світ, щоб підтримати Україну, союзники і партнери по всьому світу вносять значний внесок. Міністр оборони Остін щойно зібрав понад 50 країн, які взяли на себе нові зобов'язання, і це глобальні зусилля з підтримки України", - зазначив Джо Байден.

За словами Байдена, до нового пакету військової допомоги увійдуть:

140 000 протитанкових систем

понад 600 танків

близько 500 артилерійських систем

понад 600 тисяч артилерійських ***********

Крім того, Україні будуть поставлені додаткові реактивні системи залпового вогню (HIMARS), протикорабельні комплекси і системи ППО.
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30.06.2022 19:15 Відповісти
 
 