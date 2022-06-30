Білорусь відправила чергову партію боєприпасів для потреб окупаційних військ РФ, - Генштаб ЗСУ

Білорусь відправила чергову партію боєприпасів для потреб окупаційних військ РФ

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Білоруська влада продовжує надавати допомогу Росії у веденні війни проти України. За нашими даними, минулого тижня противник двома залізничними ешелонами відправив чергову партію боєприпасів для потреб окупаційних військ Росії. Відповідно, ці боєприпаси будуть застосовані проти наших захисників", - сказав Громов.

Він наголосив, що ознак створення ударних угруповань на кордоні з Білоруссю немає.

"Ознак створення ударних угруповань немає. Так, противник проводить певні заходи як з боку безпосередньо підрозділів Збройних сил Білорусі, так і ми розуміємо, що під їхнім виглядом діють деякі підрозділи Збройних сил РФ", - додав Громов.

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