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Білорусь відправила чергову партію боєприпасів для потреб окупаційних військ РФ, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лукашенко

Білорусь відправила чергову партію боєприпасів для потреб окупаційних військ РФ

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Білоруська влада продовжує надавати допомогу Росії у веденні війни проти України. За нашими даними, минулого тижня противник двома залізничними ешелонами відправив чергову партію боєприпасів для потреб окупаційних військ Росії. Відповідно, ці боєприпаси будуть застосовані проти наших захисників", - сказав Громов.

Він наголосив, що ознак створення ударних угруповань на кордоні з Білоруссю немає.

"Ознак створення ударних угруповань немає. Так, противник проводить певні заходи як з боку безпосередньо підрозділів Збройних сил Білорусі, так і ми розуміємо, що під їхнім виглядом діють деякі підрозділи Збройних сил РФ", - додав Громов.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+25
Скільки нових погибших українців буде ? Не пора лі розірвати дипвідносини з беларусью і ввести візовий режим ?
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30.06.2022 16:47
+21
Иуды бульбашные.
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30.06.2022 16:46
+17
Новости о несчетном количестве боеприпасов в раше, сильно преувеличены...
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30.06.2022 16:51
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Иуды бульбашные.
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30.06.2022 16:46 Відповісти
Горіти бульбонам у Вогні...
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30.06.2022 19:54 Відповісти
Скільки нових погибших українців буде ? Не пора лі розірвати дипвідносини з беларусью і ввести візовий режим ?
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30.06.2022 16:47 Відповісти
Наши слуги сами ссутся. А Запад скорее всего не рекомендует. Лучше неЛох вечером в видосике еще "поугрожает".
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30.06.2022 16:50 Відповісти
а то Лука нападьот 🧐
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30.06.2022 17:04 Відповісти
няма чаго пароць гарачку. Луку ва Украіну і так ніхто не запрашае, а ён толькі будзе рады, калі туды ня будуць пускаць і так яму ненавісных беларусікаў. Можна шмат рэчаў зрабіць, якія нашкодзяць луке і яго халуям, і не нашкодзяць яго ворагам. Вунь, калі жадаеце зрабіць яму пакасьць - патрымайце яго супраціўнікаў, напрыклад - прызнайце Ціханоўскаю і Латушка - законнымі прадстаўнікамі беларускага народу. Ён будзе не ў сябе ад ярасьці. Але наўрацьці нехта пойдзе на такую эскалацыю. Бо пакуль, большасьць таго што робіцца толькі яму на руку, як напрыклад разгром бізнэса яго супраціўнікам, ці заблочаныя рахункі тым, хто больш усяго ад яго пацярпеў.

Але ня ведаю, можа там ёсьць нейкая дамоўленасьць. Невядома аб чым Зеленскі з ім размаўляў на прыканцы лютага.
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30.06.2022 19:05 Відповісти
Какие еще "дипотношения" и "визы"!))) Украина ДАЖЕ СЕйЧАС является торговым партнером НОМЕР ДВА для хунты синепалого, выгодная для него торговля идет на крови не только украинцев, но и белорусов. Может начать НАКОНЕЦ надо все таки с этого?
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30.06.2022 19:13 Відповісти
Болтаться бульбафюреру с кацапским ботоксным шизофреником на одной рее!!!!!!!!!!
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30.06.2022 16:48 Відповісти
Новости о несчетном количестве боеприпасов в раше, сильно преувеличены...
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30.06.2022 16:51 Відповісти
Навіщо тягати ********** із-за Урала якщо під боком скільки завгодно і безкоштовно. Якось так.
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30.06.2022 17:34 Відповісти
Пусть картофельный дуче отправляет хоть все боеприпасы. Это значит, что второго фронта с бульбашией не будет.
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30.06.2022 16:51 Відповісти
Для тих, хто думає, начебто у рашки боєкомплект закінчується. Це не так. Вони заощаджують свої ресурси, натомість вичерпують ресурси колоній.
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30.06.2022 16:51 Відповісти
*********** сидітиме поруч з кремлівським терористом в Гаазі 😠
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30.06.2022 16:52 Відповісти
завтра запрацює візовий режим з Мордором а як щодо білорусі? як не як все таки західний білорускький округ Мордору і межує з нами до того вони не кращі за орков скілько руйнувань і жертв завдяки ракет за 4 місяців і скільки смертей завдяки що давали літакам Мордору свій простір знаючи що вони будуть вбивати нас і бомбити з теріторіїї білоруського округа
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30.06.2022 16:52 Відповісти
Мабуть тому, що Аккорд-Тур не зможе возити українців до країн Балтії через "брацкую бєларусію".
Програма
туру

День 1. Київ - Вільнюс
Виїзд з Києва. Південний термінал. Перетин кордонів. Проїзд по Білорусії
https://www.accordtour.com/tours/4859/vsi_avtobusni_tury/latviia
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30.06.2022 18:21 Відповісти
Де ж бєларуські партизани? Чи ті залізничники, яких зараз судять, це все?
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30.06.2022 16:53 Відповісти
а што вы прапануеце? Калі ведаеце як зрабіць стынгеры з пластыкавых бутэляк і скотчу - пішыце, мы з задавальненьнем павучымся.
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30.06.2022 19:15 Відповісти
у Гаазі буде сидіти поруч з сатаною
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30.06.2022 16:54 Відповісти
было бы выдатна!
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30.06.2022 19:16 Відповісти
******* мутні, 4 місяця за спиною наріду мудрого, торгують з вусатим, і про це обдристович не цураючись розказує ховрашкам, тіпа єсли би нє вєкікій Зе, тарган би теж напав, а так тільки ракети, які ми молодці
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30.06.2022 16:57 Відповісти
ДУЖЕ ДОБРЕ!
Вірогідність нападу Лукашенко з півночі ЗНІЖУЄТЬСЯ!
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30.06.2022 16:59 Відповісти
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30.06.2022 17:02 Відповісти
По нас мабуть картоплею кидатись будуть,
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30.06.2022 17:02 Відповісти
***** вам бульбачіпсікі !😀💯
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30.06.2022 17:04 Відповісти
Вогневі вали виснажують вянценосную...
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30.06.2022 17:07 Відповісти
Украинцы, на самом деле, это не самая плохая новость. Это означает, что заводы по производству боеприпасов у *****, не справляются по поставкам, не хватает производительности. А без боеприпасов сильно не повоюешь. И собственного производства боеприпасов у бульбафюрера тоже нет, и запасы не бесконечны.
Слава Украине!
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30.06.2022 17:08 Відповісти
+ бульбаши на війну не підуть ...
.... Ну матеріально підтримують ...
Видно Лука і сильно винуватий "за послуги" Раші ...
І розуміє , що при явному вторгненні (про рашінські війська та ракети з Білорусії - уже факт ) ...., білоруси йому точно не простять
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30.06.2022 19:47 Відповісти
Як,я,розумію з більш віддалених складів,сумнівного стану **********,поспеці, довести Нереалістично...?! ЗСУ кацапи дають сигнал
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30.06.2022 17:15 Відповісти
Лука дає сигнали ЗСУ про перелам налуганодонбасі
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30.06.2022 17:20 Відповісти
Лука тварь
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30.06.2022 18:47 Відповісти
По данным разведки на февраль 2022 военная техника у рашки закончится в первой половине 2023 года. По ходу раньше, так как с боеприпасамы у них проблемы.
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30.06.2022 17:22 Відповісти
почему украинская власть не разрывает дипломатические отношения с соучасниками убийств украинского народа?
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30.06.2022 17:26 Відповісти
Як тільки полізуть на нас, або визнають незалежність ордла, так і одразу ж.
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30.06.2022 17:32 Відповісти
"За такое нас проклянут потомки":

Министр обороныУкраины РЕЗНИКОВ Высказался об отношениях Украины и Беларуси

18 февр. 2022 г. - Белорусский народ очень близок нам.

Никакой агрессии со стороны Украины не может быть в принципе.

За это нас проклянут наши потомки.

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30.06.2022 18:50 Відповісти
Продолжаешь брать за шчеку у Путина?
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30.06.2022 17:35 Відповісти
Бульбафюрер, как там оружие, которое прибывает со стороны Украины? Чи уже не прибывает?
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30.06.2022 18:13 Відповісти
Бульбафюрер всі ********** віддавати не буде. Він скаже: "а як НАТО нападе", то Біларусі захищатись треба буде.
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30.06.2022 18:38 Відповісти
***********, а что это за мундир и что за звание у вашего сумасшедшего и будущего висельника? Он у вас кто? Старший генерал - гешефт - ефрейтор парнокопытной подводной авиации петушарных войск болот и бЯзёзок?
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30.06.2022 18:58 Відповісти
Его не выбирали белорусы! Он - предводитель самой настоящей хунты, которая ненавидима белорусами, и которая уничтожает в том числе и их. Он такой же их, как и ваш. Упорно не понимать этого, и ставить знак равенства между синепалым ублюдком и простыми белорусами - не только ошибочно, но и крайне глупо.
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30.06.2022 19:09 Відповісти
І що на то членограй?
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30.06.2022 18:59 Відповісти
сидить **** вусата , прямо ***** гініралісімус
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30.06.2022 21:38 Відповісти
це білорусь так не приймає участі?

чого справи не відкривати на всіх пов'язаних з передачею припасів терористам
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01.07.2022 03:18 Відповісти
 
 