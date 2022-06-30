Білорусь відправила чергову партію боєприпасів для потреб окупаційних військ РФ, - Генштаб ЗСУ
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Білорусь відправила чергову партію боєприпасів для потреб окупаційних військ РФ
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Білоруська влада продовжує надавати допомогу Росії у веденні війни проти України. За нашими даними, минулого тижня противник двома залізничними ешелонами відправив чергову партію боєприпасів для потреб окупаційних військ Росії. Відповідно, ці боєприпаси будуть застосовані проти наших захисників", - сказав Громов.
Він наголосив, що ознак створення ударних угруповань на кордоні з Білоруссю немає.
"Ознак створення ударних угруповань немає. Так, противник проводить певні заходи як з боку безпосередньо підрозділів Збройних сил Білорусі, так і ми розуміємо, що під їхнім виглядом діють деякі підрозділи Збройних сил РФ", - додав Громов.
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Але ня ведаю, можа там ёсьць нейкая дамоўленасьць. Невядома аб чым Зеленскі з ім размаўляў на прыканцы лютага.
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Вірогідність нападу Лукашенко з півночі ЗНІЖУЄТЬСЯ!
Слава Украине!
.... Ну матеріально підтримують ...
Видно Лука і сильно винуватий "за послуги" Раші ...
І розуміє , що при явному вторгненні (про рашінські війська та ракети з Білорусії - уже факт ) ...., білоруси йому точно не простять
Министр обороныУкраины РЕЗНИКОВ Высказался об отношениях Украины и Беларуси
18 февр. 2022 г. - Белорусский народ очень близок нам.
Никакой агрессии со стороны Украины не может быть в принципе.
За это нас проклянут наши потомки.
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чого справи не відкривати на всіх пов'язаних з передачею припасів терористам