УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13593 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні
3 680 6
Німеччина (4539) Зеленський (17459) Штайнмаєр (322)

Зеленський та Штайнмаєр обговорили нарощування оборонної підтримки України з боку Німеччини

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

зеленский,штайнмайер

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер президента.

"У розвиток активного діалогу з Німеччиною провів перемовини з Франком-Вальтером Штайнмаєром. Обговорили нарощування оборонної підтримки України. Цінуємо солідарність німецького народу на нашому шляху до ЄС і підтримку в протидії агресії. Подякував за співчуття у зв'язку з нелюдською атакою на Кременчук", - написав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штайнмаєр закликав Путіна вивести війська з України і почати переговори із Зеленським

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перший персонаж ВЕРХОВНИЙ гавноккомандующій наростив обороноздатність України перед війною, а другий активно помагає останнім часом!
показати весь коментар
30.06.2022 17:16 Відповісти
ЦЕ Ж ТРЕБА
ЗЕЛЕНСЬКИЙ МАБУТЬ БУВ НАСТІЛЬКИ ВИСНАЖЕНИМ,
ЩО НЕ ПОМІТИВ НАПРОТИ СЕБЕ КУЧУ ГІВНА І З НЕЮ ПРО ЩОСЬ ДОМОВЛЯВСЯ ???
ТА НУ НАХ.
ЦЕ ЩО ??
ЦЕ ТРОЛІНГ ВЕРХОВНОГО ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА ???
показати весь коментар
30.06.2022 17:22 Відповісти
показати весь коментар
30.06.2022 17:24 Відповісти
о ще один довбик який дроче на "сільнага ********** боневтіка"
показати весь коментар
30.06.2022 23:02 Відповісти
Дошло наконец то до "крутых пацанов из Квартала", что политика-это не в Квартале Ющенко кривлять. И с лидерами стран нужно договариваться, а не хамить им. А сколько времени потеряно из за хамства, сколько оружия могло быть поставлено? . А "директор бани Мельник " еще работает? Если работает, чего Штайнмаера "ливерной" не обзовет?
показати весь коментар
30.06.2022 19:00 Відповісти
 
 