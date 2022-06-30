Зеленський та Штайнмаєр обговорили нарощування оборонної підтримки України з боку Німеччини
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Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер президента.
"У розвиток активного діалогу з Німеччиною провів перемовини з Франком-Вальтером Штайнмаєром. Обговорили нарощування оборонної підтримки України. Цінуємо солідарність німецького народу на нашому шляху до ЄС і підтримку в протидії агресії. Подякував за співчуття у зв'язку з нелюдською атакою на Кременчук", - написав Зеленський.
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ МАБУТЬ БУВ НАСТІЛЬКИ ВИСНАЖЕНИМ,
ЩО НЕ ПОМІТИВ НАПРОТИ СЕБЕ КУЧУ ГІВНА І З НЕЮ ПРО ЩОСЬ ДОМОВЛЯВСЯ ???
ТА НУ НАХ.
ЦЕ ЩО ??
ЦЕ ТРОЛІНГ ВЕРХОВНОГО ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА ???