Росія через втрати в Україні знімає зі зберігання озброєння та військову техніку з найвіддаленіших регіонів, - Міноборони
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Через втрати РФ знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, зокрема з найвіддаленіших регіонів, таких як Калінінградська область і острів Сахалін.
Про це повідомив на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Для поповнення поточних втрат у техніці росіяни знімають зі зберігання необхідні зразки озброєння та військової техніки. Як стало відомо Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, починаючи з квітня цього року на всій території Росії, включно з найвіддаленішими регіонами, такими як Калінінградська область, а також острів Сахалін, вживаються заходи щодо зняття зі зберігання, відновлення, підготовки до відправлення, транспортування до районів оперативного призначення, а також подальшого застосування Росією озброєння та техніки", - сказав Мотузяник.
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У випадку Китаю, краще хай так, чесно кажучи. Уявіть ленд-ліз від Китаю Росії або напад на Тайвань, коли Америці стане не до нас.
А Сибір їм і так РФ віддала, без бою. Через 50-100 років його приєднають якимось референдумом, а на менші строки Китай не планує.
Ведь реально полная безнадега. Может типа спурт перед торгом❓ Так они по прежнему пургу про цели операции несут. Поделитесь плиз своим видением❗
весь світ ядерною зброєю і єдина надія на те , що ботоксного карлика
знищать своі ,
це моя особиста думка
При условии, что Крым, Донецк, Луганск и Херсон остаются подмятыми под раисю, включается северокорейский вариант. Понятно, что Южная Корея сейчас, если захочет, захватит северную с полпинка - но накой ей это нужно, при сорокократном разрыве в ВВП на душу населения, и лишь двукратном - по населению. Опять таки, из-за возможности того, что северная может быть имеет ядерную бомбу которая может быть даже взлетит и может быть даже взорвётся трамп ездит ына в уста лобзать - почему бы на это не понадеяться.
Ему бы зажиматься в пределах РФ. И из этого исходить, а он все больше тратит и больше своих же настраивает против себя. Выглядит большой ошибкой❗
Мой отец в юности, пришедшейся на 70е, именно приїхав в Україну впервьіе усльішал на улице "Вон, Голландия маленькая, зато какой у них уровень жизни. Чтобьі хорошо жить, не обязательна территория". Отец слушал "вражеские голоса", но даже для него эта мьісль бьіла новой.
п**ло, его электорат, да и бòльшая часть "хороших русских" рассуждают только в этом ключе - потому что в другом не умеют, не обученьі. Знаю по своему опьіту: сам очень долго и болезненно училися, причем уже в эмиграции. Так что ужержание территорий *любой ценой* - это задача минимум не только для п**ла.
Зупиняться зараз - програли. Воюють далі - може ще шось витанцюється. В кацапів є така дуже популярна стратегія, називається "авось".
1) а чи буде той контрнаступ взагалі (чи памʼятаєте ви справу вагнерівців?)
2) а чи вистачить сил
3) разом з п.1 чи не втне Зєля якусь херню, шоб завадити наступу.
Відколупати заржавілі ворота складу.
Подивитися скільки прицілів, двигунів, радіостанцій, ... вкрадено за 50 років.
ЗАСТРІЛИТИСЯ начальнику складу!
А зараз після втрат на складах, проблема гарндіозних просторів рузге. Ешелон, бо в них боеприпаси міряють вагонами) буде повзти довго.
якби європа за газ не платила то хер коли параша відновила б все втрачене