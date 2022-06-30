УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13444 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
4 628 8
армія РФ (13497) Придністров'я (370) розвідка (3620) мобілізація (1461)

У невизнаному Придністров'ї чоловіків нав'язливо агітують підписувати контракти із ЗС РФ, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рф,армія

На території так званої "Придністровської молдавської республіки" проводиться широка агітація щодо вступу на військову службу за контрактом до лав збройних сил РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що оголошення про набір публікуються в усіх ЗМІ "ПМР", розповсюджуються через поштові скриньки та розміщені у місцях загального користування. При зверненні до центрів зайнятості чоловіків, військову службу за контрактом пропонують у першу чергу. На виробничих та сільськогосподарських підприємствах проводяться збори, на яких представники пунктів відбору працівників до проходження військової служби за контрактом агітують.

З цією ж метою чиниться неприхований тиск на військовослужбовців строкової служби.

Також тираспольський РВК розпочав призов на військову службу громадян, які закінчили військову кафедру ВНЗ та були зараховані у запас з присвоєнням офіцерського звання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми не бачимо жодних загроз з боку Придністров'я, - президент Молдови Санду

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
30.06.2022 17:21 Відповісти
Молдова добре влаштувалась і нагадує бульбонію зі знаком якості. Сидять на двох стільцях поширеною дупою.
показати весь коментар
30.06.2022 17:26 Відповісти
І як потрапити до "спецоперації"?
Через Молдову, Румунію, Угорщину, Словаччину, Польшу та Литву?
показати весь коментар
30.06.2022 17:29 Відповісти
Попхнуть до нас.
показати весь коментар
30.06.2022 18:01 Відповісти
Придністровців агітують стать українським варіантом молдовської страви "кирнецей на гратарі"
показати весь коментар
30.06.2022 17:57 Відповісти
Придністровська мамалига....
показати весь коментар
30.06.2022 18:16 Відповісти
Пора прикрывать это коммуняцкое гетто.
показати весь коментар
30.06.2022 20:57 Відповісти
Кого там агитировать-то? Народ давно разъехался, от хорошей жизни, наверное.
показати весь коментар
30.06.2022 22:40 Відповісти
 
 