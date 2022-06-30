У невизнаному Придністров'ї чоловіків нав'язливо агітують підписувати контракти із ЗС РФ, - ГУР

На території так званої "Придністровської молдавської республіки" проводиться широка агітація щодо вступу на військову службу за контрактом до лав збройних сил РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що оголошення про набір публікуються в усіх ЗМІ "ПМР", розповсюджуються через поштові скриньки та розміщені у місцях загального користування. При зверненні до центрів зайнятості чоловіків, військову службу за контрактом пропонують у першу чергу. На виробничих та сільськогосподарських підприємствах проводяться збори, на яких представники пунктів відбору працівників до проходження військової служби за контрактом агітують.

З цією ж метою чиниться неприхований тиск на військовослужбовців строкової служби.

Також тираспольський РВК розпочав призов на військову службу громадян, які закінчили військову кафедру ВНЗ та були зараховані у запас з присвоєнням офіцерського звання.

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