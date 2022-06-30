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Раніше Україна не мала шансів на НАТО, тепер потрібен проміжний етап, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

джонсон

До 24 лютого 2022 року, на переконання прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, Україна не мала шансу приєднатися до НАТО.

Про це він заявив журналістам під час саміту НАТО у Мадриді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За його словами, привід для нападу на Україну, задекларований Кремлем, був неправдивим. "Тоді не було навіть думки про далекий шанс, що Україна зможе приєднатися до НАТО в осяжному майбутньому. Це всі знали. Це був абсолютний міф", - заявив він.

У відповіді на запитання "Європейської правди" він уточнив, що каже це, "щоби бути реалістичним". Однак зараз, за словами прем’єра, Україні треба рухатися до безпеки через проміжний етап.

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"Треба щоби західні влади запропонували Україні засоби військового стримування. Тобто треба, щоб Україна була настільки озброєна - натівською зброєю, доступом до розвідувальних даних, навчаннями тощо - щоби ніякий напад у майбутньому не розглядався. Це - перший етап", - пояснив він.

"А вже потім (після перемоги України та постачання до неї необхідної кількості зброї) можуть бути й інші пропозиції, наприклад, про НАТО. Але як проміжний варіант я би обрав це", - наголосив британський прем’єр.

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Топ коментарі
+26
Українців не хвилює що думає квартальне бидло.
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30.06.2022 17:27
+22
Українці не простять їй ні 2008 ( саміт НАТО ) , ні здачу Криму ‼️‼️
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30.06.2022 17:36
+21
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30.06.2022 17:33
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Юрій Романюк

@sukutyra

·

15 мин

"Я вважаю, що в України є те, що необхідно, щоби відкинути Росію до тих кордонів, де вони були до 24 лютого 2022 року. А це - саме той результат, якого, як каже Володимир Зеленський, він планує досягнути", - Джонсон. - Тобто, Донбас і Крим ЗЕ звільняти НЕ збирається взагалі!
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30.06.2022 17:23 Відповісти
Українців не хвилює що думає квартальне бидло.
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30.06.2022 17:27 Відповісти
Квартальнє бидло саботує визвольний рух.
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30.06.2022 17:31 Відповісти
Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что возможная остановка в боевых действиях с Россией должна быть поддержана обществом, в противном случае общество может пойти воевать без власти.

Источник: Данилов в интервью канадскому изданию The Globe and Mail

Прямая речь: "Конец войны для нас - это возвращение всех наших территорий. Возможна ли остановка в этой войне? Это может быть вариантом. Но эту остановку должно принять наше общество. Если это не будет принято, общество пойдет на войну без правительства".
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30.06.2022 18:18 Відповісти
оце новина, це було відомо з першого дня війни, альо
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30.06.2022 17:33 Відповісти
Це було зрозуміло ще до виборів у 2019-у. Розумні люди попереджали, але довбойоби нічого не хотіли чути і вирішили поекспериментувати.
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30.06.2022 17:58 Відповісти
Українців мають хвилювати шашлікі зє? Вже,забагато згорівших українців за тими забаганками... Президент повинен виконувати функції згідно Конституції. Хто,невиконує Конституцію,немає повноважень!!!
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30.06.2022 17:39 Відповісти
СЛАВА И БЛАГОДАРНОСТЬ Великобритании🇬🇧🙏🙏🙏и лично лучшему другу Украины Борису Джонсону‼️💙💛
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30.06.2022 18:12 Відповісти
Реальнве вещи говорит большой друг Украины Борис
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30.06.2022 17:31 Відповісти
Отакої. Потім буде етап запрошення, потім етап вмовляння, потім Україна буде визначати критерії для вступу в блок УПС! (Україна, Польща, Сполучені хто-то)
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30.06.2022 17:31 Відповісти
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30.06.2022 17:33 Відповісти
Прем'єр-міністр Великої Британії став козаком Борисом Чуприною. Рішення про посвячення Джонсона у козаки ухвалила чернігівська козацька громада Катерининської церкви. Грамоту, яка це посвідчує, відправлять у Лондон.
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30.06.2022 18:05 Відповісти
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30.06.2022 18:06 Відповісти
‼️ АНДРІЙ ІЛЛЕНКО

Меркель.

Символ тієї Європи, яка чекала нашої поразки.

Слава Богу, це вже минуле.

Європа відроджується.

А ця моторошна постать - вічне нагадування, як НЕ треба.
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30.06.2022 17:34 Відповісти
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30.06.2022 17:35 Відповісти
Українці не простять їй ні 2008 ( саміт НАТО ) , ні здачу Криму ‼️‼️
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30.06.2022 17:36 Відповісти
Брись , кацапе , брись ‼️‼️

АНТОН КРАВЧУК

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 07.06.2022
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30.06.2022 17:37 Відповісти
Ванька пад лавку. Фсьо равно передохните,до последнего кацапа
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30.06.2022 17:42 Відповісти
НАТО - воєнна організація.При загрозі повинно чітко формулюватись:ось ворог! А не з дипломатичними вихилясами :"недопущення ескалації"
Тобто,сама організація недосконала.Тому щоб знати,чи можем ми її лави попасти,треба чоткі вектори,щоб вона(НАТО) змогла в змозі сформулювать,а ми -аналізувати чи все гаразд з цим.
А наміри-то вилами по воді...
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30.06.2022 17:37 Відповісти
НАТО оборонний альянс. Забудь партполітпросвєт
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30.06.2022 17:44 Відповісти
В них в статуті все чітко пропущено.
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30.06.2022 17:57 Відповісти
Пропущено чи прописано? Ви це так зі статуту НАТО знущаєтесь?
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30.06.2022 21:31 Відповісти
Украине просто нужна власть, которая захочет повести страну в НАТО.
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30.06.2022 17:38 Відповісти
Внутрішня проблема,ментальна нестабільність виборців. Це питання першочергове. Виборці повинні вибраковувати казнокрадів,паразитів,і слюг
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30.06.2022 17:46 Відповісти
И шутов. ЗЕбанутых.
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30.06.2022 18:23 Відповісти
Влада не може нічого хотіти та вирішувати, влада має виконувати лише волю народу, інакше це узурпація влади
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30.06.2022 19:14 Відповісти
Те, про що ви написали, має назву популізм в його найгіршому вигляді. Наслідки цього ми маємо з літа 2019 року. У влади має бути чітке бачення розвитку країни і можливість донести це бачення до народу, щоб отримати його підтримку. А щоб йти на повідку нерозвинутої більшості народу - багато розуму не потрібно, і це - дорога в нікуди.
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30.06.2022 21:38 Відповісти
Україна має намір повернути Крим за допомогою західної зброї, - Резніков
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01.07.2022 16:47 Відповісти
Думаю в Ірпені чи Бучі буде вулиця Бориса Джонсона або навіть майдан.
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30.06.2022 17:38 Відповісти
Я,б запропонував замість площі товтога,площу Б.Джонсона. Але,зараз є діючий...
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30.06.2022 17:48 Відповісти
Нам могли і тут дати ПДЧ в НАТО але ж Зе (Портнов+коломойський) це не треба.
Вони три роки вели компанію проти вступу
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30.06.2022 17:50 Відповісти
Як би то тупо не звучало, але ніхто так як Росія, не наблизив Україну до НАТО, ЄС, та до боєздатної армії.
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30.06.2022 18:00 Відповісти
Hel60

@Elena604

·

7 ч

я щось пропустила? Україна не подала завку на вступ до НАТО? так це порушення нашої Конституції. це просто капець... і всі мовчать? чого немає засідання ВР?

Denys Tsaruk

@den_tsaruk

·

7 ч

Чим відрізняється відмова януковіча від європейської асоціації від відмови зєлєніна від пдч НАТО ?
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30.06.2022 18:13 Відповісти
БОРИС ДЖОНСОН - "Повесть о настоящем человеке".
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30.06.2022 18:15 Відповісти
промежуточный этап заключается в полной ликвидации кгбшно-фсбшной агентуры, проникшей за долгие годы практически во все органы власти, вооруженные силы и безопасности Украини
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30.06.2022 20:04 Відповісти
Якщо вища посадова особа запроданець орків,звісно робота велика
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30.06.2022 20:47 Відповісти
Зюлайно послав маляву,що відмовляє Україні від поступу в НАТО ?! Хто шлімайзеру дозволяв. ********* постійно торгує Країною...!
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30.06.2022 20:46 Відповісти
Боневтік необлишає надію лукашизації України?
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30.06.2022 20:49 Відповісти
Годный план.
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30.06.2022 21:46 Відповісти
после войны де факто Украина в НАТО...я так понимаю и спрашивать особо то не будут...поставят обо як шо треба заставят перед фактом...так что не напрягайтесь ненужными темами...
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30.06.2022 22:01 Відповісти
 
 