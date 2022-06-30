Раніше Україна не мала шансів на НАТО, тепер потрібен проміжний етап, - Джонсон
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До 24 лютого 2022 року, на переконання прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, Україна не мала шансу приєднатися до НАТО.
Про це він заявив журналістам під час саміту НАТО у Мадриді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
За його словами, привід для нападу на Україну, задекларований Кремлем, був неправдивим. "Тоді не було навіть думки про далекий шанс, що Україна зможе приєднатися до НАТО в осяжному майбутньому. Це всі знали. Це був абсолютний міф", - заявив він.
У відповіді на запитання "Європейської правди" він уточнив, що каже це, "щоби бути реалістичним". Однак зараз, за словами прем’єра, Україні треба рухатися до безпеки через проміжний етап.
"Треба щоби західні влади запропонували Україні засоби військового стримування. Тобто треба, щоб Україна була настільки озброєна - натівською зброєю, доступом до розвідувальних даних, навчаннями тощо - щоби ніякий напад у майбутньому не розглядався. Це - перший етап", - пояснив він.
"А вже потім (після перемоги України та постачання до неї необхідної кількості зброї) можуть бути й інші пропозиції, наприклад, про НАТО. Але як проміжний варіант я би обрав це", - наголосив британський прем’єр.
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@sukutyra
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15 мин
"Я вважаю, що в України є те, що необхідно, щоби відкинути Росію до тих кордонів, де вони були до 24 лютого 2022 року. А це - саме той результат, якого, як каже Володимир Зеленський, він планує досягнути", - Джонсон. - Тобто, Донбас і Крим ЗЕ звільняти НЕ збирається взагалі!
Источник: Данилов в интервью канадскому изданию The Globe and Mail
Прямая речь: "Конец войны для нас - это возвращение всех наших территорий. Возможна ли остановка в этой войне? Это может быть вариантом. Но эту остановку должно принять наше общество. Если это не будет принято, общество пойдет на войну без правительства".
Меркель.
Символ тієї Європи, яка чекала нашої поразки.
Слава Богу, це вже минуле.
Європа відроджується.
А ця моторошна постать - вічне нагадування, як НЕ треба.
АНТОН КРАВЧУК
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Реєстрація: 07.06.2022
Тобто,сама організація недосконала.Тому щоб знати,чи можем ми її лави попасти,треба чоткі вектори,щоб вона(НАТО) змогла в змозі сформулювать,а ми -аналізувати чи все гаразд з цим.
А наміри-то вилами по воді...
Вони три роки вели компанію проти вступу
@Elena604
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7 ч
я щось пропустила? Україна не подала завку на вступ до НАТО? так це порушення нашої Конституції. це просто капець... і всі мовчать? чого немає засідання ВР?
Denys Tsaruk
@den_tsaruk
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7 ч
Чим відрізняється відмова януковіча від європейської асоціації від відмови зєлєніна від пдч НАТО ?