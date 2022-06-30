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Ракетний удар по Миколаєву: З-під завалів дістали тіло жінки, кількість жертв зросла до 7

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

Під час розбору завалів будинку в Миколаєві, у який влучила російська ракета, знайшли тіло дівчини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Щойно, під час пошукових робіт та розбору конструкцій знищеної п`ятиповерхівки, рятувальниками виявлено тіло жінки.

Таким чином, станом на зараз вже 7 загиблих та 6 постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 червня рашисти обстріляли Миколаїв.

Стало відомо, що ракети влучили в житловий будинок. Всього окупанти випустили щонайменше 10 ракет за 30 хвилин.

Також читайте: За добу ворог випустив по Миколаєву 10 ракет. Внаслідок влучання у багатоповерхівку - 6 загиблих та 6 потерпілих, - Кім

Автор: Богдан Гуньковський
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30.06.2022 18:25 Відповісти
Сколько козломорды будут брехать, что стреляют только по военным обьектам.
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30.06.2022 18:44 Відповісти
Безкінечно. Вони не вміють не брехати.
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30.06.2022 18:54 Відповісти
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30.06.2022 18:48 Відповісти
 
 