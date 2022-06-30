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нерухомість (323) нотаріус (28)

Кабмін дозволив нотаріусам посвідчувати операції з нерухомістю за довіреністю під час воєнного стану, - постанова

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

нотариус

Кабінет Міністрів України вніс низку змін до порядку вчинення нотаріальних дій під час воєнного стану, дозволивши посвідчувати операції з нерухомістю за дорученням

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.

Згідно з постановою уряду №719, нотаріальне посвідчення договорів щодо відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, іпотеки та іншого на підставі довіреності дозволено, якщо з моменту посвідчення довіреності до дня укладення договору не минув один місяць (або два місяці, якщо довіреність посвідчена консульством, дипломатичним представництвом України або відповідно до іноземного законодавства).

Якщо після посвідчення довіреності минуло більше часу, нотаріальні дії можливі в разі надання заяви довірителя про підтвердження дії документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС планує заборонити росіянам купувати нерухомість, - Bloomberg

Постанова також свідчить, що довіреність має бути зареєстрована в Єдиному реєстрі довіреностей із внесенням до неї відповідних відомостей.

У документі зазначено, що нотаріальне посвідчення договорів щодо відчуження нерухомості, іпотеки, встановлення довірчої власності здійснюється за місцезнаходженням майна чи юридичної особи, або за зареєстрованим місцем проживання однієї зі сторін договору.

Водночас забороняється нотаріальне посвідчення таких договорів до закінчення одного місяця з дня держреєстрації права власності, якщо його було набуто під час воєнного стану на підставі договору, передачі у власність юрособи як внесок до капіталу або виходу зі складу засновників юрособи.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
Что ж, готовьтесь к продаже квартир без вашего ведома. Пришли с работы, а двери поменяли и бугай сидит, иди ищи, доказывал. С нашими нотариусами и судами, это катастрофа для беззащитных граждан.
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30.06.2022 18:42
+6
Зеленый свет рейдерству.
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30.06.2022 18:48
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Что ж, готовьтесь к продаже квартир без вашего ведома. Пришли с работы, а двери поменяли и бугай сидит, иди ищи, доказывал. С нашими нотариусами и судами, это катастрофа для беззащитных граждан.
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30.06.2022 18:42 Відповісти
Зеленый свет рейдерству.
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30.06.2022 18:48 Відповісти
Не розумію як довіреність на це впливає, якщо є чорний нотаріус, хай одразу куплю - продаж оформлює.
Якщо когось під тиском змушують оформлювати довіреність - то дивись вище, хай одразу купівлю-продаж оформлює.
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30.06.2022 23:58 Відповісти
Особенно прифронтовым и где были бои. Хозяевам будет очень сложно что либо доказать, а пока суд, да дело квартиры многократно перепрададут. Плюс есть квартиры где собственники погибли, там вообще будет беспредел
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30.06.2022 18:54 Відповісти
Что вы творите, нелюди?
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30.06.2022 18:52 Відповісти
Спочатку безмитне ввезення авто, тепер це. Це просто жах. В ЄС хтось зібрався.
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30.06.2022 19:02 Відповісти
Гендлярство це основне, а війна тільки стимулює і прикриває. "роде зміїний і батько ваш сатана" так звертався до них Ісус.
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30.06.2022 22:33 Відповісти
Ризик є завжди, але ж є люди яким потрібно продати переоіормити і т д нерухоме майно, а без нотаріуса ніяк, інша справа , що був хороший час позбавити ліцензій нотаріусів які були заплямовані незаконними оборудками
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30.06.2022 19:02 Відповісти
Ризик має бути адекватним, а в цьому випадку у постраждалих жодних шансів повернути своє житло. Тим більше коли вони дізнаються про це, повернувшись, із за кордону.ця система створена для віджимання житла у біженців та померлих власників.
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30.06.2022 19:10 Відповісти
Потрібно позбавити суддів і мусорів нерухомості яку вони віджали та віджимають у громадян.
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30.06.2022 19:10 Відповісти
шмига офіційно освячує союз чорних нотаріусів і продажних мусорів. Це вже дно?
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30.06.2022 20:23 Відповісти
Прямо зараз це сама головна тема?Чи нотаріуси без роботи сидят?
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30.06.2022 22:11 Відповісти
 
 