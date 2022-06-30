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Генштаб ЗС (4520) Лисичанськ (273) ЗСУ (5726)

Російські окупанти ведуть штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, мають частковий успіх, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 30 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це про це йдеться у офіціному фейсбуці Генштабу.

У повідомлнні зазначається: "Триває сто двадцять сьома доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. Очікується проведення ротації одного із загонів спеціального призначення, що виконує завдання у районі населеного пункту Пінськ. Також підрозділи збройних сил республіки білорусь застосовують комплекси радіоелектронної боротьби в прикордонних районах з Волинською областю.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи збройних сил в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог здійснив артилерійські обстріли наших позицій. Вів повітряну розвідку БпЛА в районі села Кисла Дубина. Також відзначається розгортання комплексів радіоелектронної боротьби неподалік населеного пункту Олешня Курської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Йти з Лисичанська не плануємо, - Генштаб

На Харківському напрямку ворог веде оборону раніше зайнятих позицій. Завдав авіаційних ударів неподалік Прудянки і Одноробівки та ракетного удару по місту Харків.

Спробу ворожих штурмових дій у напрямку Кочубеївка – Дементіївка українські воїни одразу придушили.

Противник обстрілював з артилерії райони населених пунктів Питомник, Дементіївка, Іванівка, Рубіжне, Явірське, Петрівка, Руські Тишки та Кутузівка. Також, вів повітряну розвідку БпЛА типу "Орлан-10" поблизу Прудянки і Руської Лозової.

На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи перегруповуються. Штурм у напрямку Довгеньке – Мазанівка наші воїни успішно відбили. Противник відійшов. Вів штурмові дії з метою взяття під повний контроль населеного пункту Богородичне, успіху не мав.

Ворожі обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Вірнопілля та Червона Поляна.

Також читайте: Острів Зміїний ЗСУ контролюють за допомогою зброї. В планах - встановлення фізичного контролю, - Генштаб

На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Тетянівка.

На Лисичанському напрямку противник обстрілює позиції наших військ в районі міста Лисичанськ. Веде штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, має частковий успіх, утримує північно-західну та південно-східну частини заводу.

Вів штурмові дії в районах північно-східної частини Лисичанского НПЗ, населеного пункту Тополівка та північної частини населених пунктів Вовчоярівка і Малорязанцеве, частково має успіх, утримує під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ.

Наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили окупантів відійти.

На Бахмутському напрямку противник завдав ракетно-авіаційного удару в районі населеного пункту Соледар. Здійснив артилерійські обстріли районів Білогорівки, Покровського, Клиновеого та Новолуганського.

Усі спроби наступальних та штурмових дій окупантів в напрямках Миколаївка – Спірне, Володимирівка – Покровське, Доломітне – Вуглегірська ТЕС наші захисники успішно припинили.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 600 осіб, 217 літаків, 185 гелікоптерів, 1573 танків та 3726 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках здійснював обстріли позицій із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав ракетного удару по околицях Авдіївки. Вів повітряну розвідку БпЛА типу "Орлан-10".

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжували обстріли в районах населених пунктів Трудолюбівка, Князівка, Веселий Кут, Червоний Яр, Кобзарці, Любомирівка, Посад-Покровське та Лупареве. Вели повітряну розвідку. Зафіксовано роботу засобів радіоелектронної боротьби поблизу Великої Олександрівки.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Не витримавши вогневого впливу наших артилерійських, ракетних та авіаційних підрозділів, російські окупанти залишили острів Зміїний. Таким чином Одещину повністю звільнено".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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30.06.2022 19:14
+8
Тоже так думаю. Дело не только в недостатке вооружений.
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30.06.2022 19:33
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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30.06.2022 19:14 Відповісти
відходять від лисичанська...армія важніше як не крути
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30.06.2022 19:19 Відповісти
Як це "відходять від Лисичанська? 😲 Хто відходить? І куди відходить?
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30.06.2022 19:22 Відповісти
Веде штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, має частковий успіх Джерело: https://censor.net/ua/n3351320

равчіться вже читати зведення генштабу
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30.06.2022 19:31 Відповісти
як треба відходити значить так треба! Поразка це не втрата міста рівня лисичанськ, поразка це крах боєздатних військ
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30.06.2022 20:01 Відповісти
Тоже так думаю. Дело не только в недостатке вооружений.
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30.06.2022 19:33 Відповісти
Чого ти ще не в генштабі?
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30.06.2022 19:50 Відповісти
и это очень херово. если возьмут завод, свободных дорог для отхода из лисичанска уже не будет. это по сути будет уже котел...
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30.06.2022 19:29 Відповісти
Его уже позавчера взяли... А приволье вчера , приволье выше лисика находится
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30.06.2022 19:36 Відповісти
Как его могли взять если там нужно через Северский донец переправляться .Приволье это ведь около Белоговорки славноизвестной
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30.06.2022 19:59 Відповісти
Видимо недельная артподготовка. Пишут зачищают половину приволье. Студия "Тик ток войска" скоро покажут ролик.
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30.06.2022 20:21 Відповісти
там понтон наладили или как взяли ?
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30.06.2022 23:41 Відповісти
"Надо непрерьівно контратаковать, иначе они сомнут нас." (с)
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30.06.2022 19:36 Відповісти
це якщо баби наражают. московитів числом можуть тільки китайці взяти
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30.06.2022 20:03 Відповісти
Хорошо что не маневренная оборона... Новые тезисы вышли.
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30.06.2022 19:43 Відповісти
Частковый успех это из старого тоже
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30.06.2022 20:00 Відповісти
Одні диванні стратеги в коментах.
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30.06.2022 19:53 Відповісти
Дела плохи...что то идет не так как надо...
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30.06.2022 19:58 Відповісти
Поверніть бойових генералів Муженко та Кривоноса в Генштаб.Досить слухати казки Генштаба, що Сєверний Донецьк не здамо, казку про Лисичанськ який знаходиться на висоті та йому нічого не загрожує. Чому хлопці в аеропорту в Донецьку майже рік держали оборону, а Сєверний Донецьк три місячи? Чому в Херсоні, Мелітополю, Бердянську, Енергодарі не було ЗСУ?Як це називається, коли народ залишили без захисту?
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30.06.2022 20:07 Відповісти
По вашему Генштаб, Залужный, генералы НАТО, готовящие к применению оружие, все разведки мира и а так же Бриты и Штаты тупее совко-армии? Как вы думаете?)
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30.06.2022 20:16 Відповісти
ты так свежа
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30.06.2022 23:09 Відповісти
Вся информация поступает с опозданием на сутки. Сейчас ситуация возможно другая.
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30.06.2022 20:20 Відповісти
Читаю цих нитіків ,''усьо пропало''. Виявляється, що всі ці гандони зареєстровані на цензорі зовсім недавно вже після початку війни. Це смердючі кацапські фуфайки. Спамте їх.
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30.06.2022 20:32 Відповісти
 
 