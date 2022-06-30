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Новини За кордоном
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НАТО (5144) Туреччина (2254) Швеція (653) Ердоган (754)

Швеція пообіцяла видати Туреччині 73 особи, яких звинувачують у тероризмі, - Ердоган

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ердоган

Підписавши спільний меморандум, Швеція, Фінляндія та Туреччина домовилися про співпрацю у боротьбі з тероризмом та видачу осіб, яких звинувачують у тероризмі.

Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на пресконференції в Мадриді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Безперечно, меморандум є дипломатичною перемогою, досягнутою після важкого переговорного процесу. Туреччині пообіцяли повну співпрацю у питаннях PKK (Робітничої партії Курдистану - ред.) та її філій, солідарність у боротьбі, зобов’язання не підтримувати PYD/YPG (Партія демократичного союзу/ Загонів народної оборони - ред.) і FETÖ (організація, лідером якої є Фетуллах Гюлен - ред.), не мати ембарго в оборонній промисловості та посилити співпрацю, вжити заходів до екстрадиції злочинців-терористів, а Швеція пообіцяла видати 73 терориста", - повідомив Ердоган.

Він заявив, що Туреччина буде слідкувати за виконанням домовленостей.

"Ми зробимо всі наші кроки, щоб відповідним чином слідкувати за виконанням положень цього меморандуму", - сказав президент Туреччини.

За його словами, якщо положення меморандуму не будуть виконані, то процес прийняття до НАТО не завершиться і може тривати роками.

Як повідомлялося, Фінляндія та Швеція 18 травня офіційно подали заявку на вступ у НАТО, щоб посилити свою безпеку на тлі вторгнення росії в Україну. Для вступу всі 30 членів НАТО повинні схвалити це розширення. Туреччина на зустрічі послів НАТО заблокувала процес опрацювання цих заявок, пояснивши свою позицію питаннями безпеки, зокрема, підтримкою в країнах курдських організацій, які Туреччина вважає терористичними.

28 червня Фінляндія, Швеція та Туреччина оголосили про усунення суперечностей, пов'язаних із вступом до НАТО.

Дивіться також: Туреччина на саміті у Мадриді підтримає членство Фінляндії та Швеції у НАТО. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
Хз, ось вам і цінності, так Нехай щастить, але коли якийсь диктатор шантажує - сорі цінності почекають...
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30.06.2022 19:41
+8
Ой, как некрасиво...
Или уже стойте на своём, или не стоило принимать этих людей вначале. Сейчас это выглядит, как обычная продажа. На что ещё будете готовы, когда хрен подкрадётся к заднице? Какой козырь оркам :"посмотрите-ка на эту гейропу, разве им можно верить?" Вот так и Штаты при выходе из Афгана потеряли доверие на всём ближнем востоке, если не сказать больше.
Как-то не по людски, "у нас есть принципы, но если они вас не устраивают, у нас есть другие"
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30.06.2022 19:59
+8
Між іншим, курди Україну з перших днів війни підтримали. Звісно, як могли. Отакі марксисти. А доля в них дуже сумна - народ, якого просто розвели на землю.
На відміну від ердогана, який між Україною і ********** обрав "таааагииииииииил" і воровати зерно... І не треба казати - блаблабла Байрактар, ця компанія - шикарні, але це не підтримка держави, а приватне рішення однієї компанії (яка, між іншим, отримує шикарну рекламу свого БПЛА, бойову обкатку продукта і вагон замовлень).
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30.06.2022 20:21
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Украинская 93-я механизированная бригада обстреливает российские войска в Харьковской области из всего, что у нее есть, начиная с импровизированных технических РСЗО и древней пушки АЗП С-60 и заканчивая современными гаубицами М777.

https://twitter.com/i/status/1542469519251226626
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30.06.2022 19:37 Відповісти
Краще б було, якби вони так обстрілювали Белгородську область.
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30.06.2022 19:40 Відповісти
Курды - драные марксисты. Можно было просто выдать одни головы.
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30.06.2022 19:37 Відповісти
Між іншим, курди Україну з перших днів війни підтримали. Звісно, як могли. Отакі марксисти. А доля в них дуже сумна - народ, якого просто розвели на землю.
На відміну від ердогана, який між Україною і ********** обрав "таааагииииииииил" і воровати зерно... І не треба казати - блаблабла Байрактар, ця компанія - шикарні, але це не підтримка держави, а приватне рішення однієї компанії (яка, між іншим, отримує шикарну рекламу свого БПЛА, бойову обкатку продукта і вагон замовлень).
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30.06.2022 20:21 Відповісти
Туреччина досі сидить в кандидатах до вступу в ЄС через окупацію північного Кіпру. Така собі "Турецька Республіка Північного Кіпру". Нічого не нагадує?
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30.06.2022 20:35 Відповісти
Але Сельчук Байрактар, який є інженером-розробником "Байрактарів" і сином власника-засновника компанії, яка їх виготовляє, також є чоловіком Ердоганової доньки. Тож "приватне рішення однієї компанії" є не зовсім приватним і не обішлося без Ердогана
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30.06.2022 20:42 Відповісти
Вважаю, що в умовах 3 світової війни кожен має вибирати, з ким він. Ердоган вибрав не нас, це факт. Мені теж це не подобається, але маємо те, шо маємо. Не можна мати невірні уявлення про сусідів і сподіватися на поміч того, кому головне не те, що в 21 столітті посередині Європи можна просто винищувати один з найстаріших народів Європи і тобі за це нічого не буде бо маєш ядерний батон і яйця, а те, що тобі продають зерно дешевше ринку і срать що воно вороване і полите кров'ю.
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30.06.2022 20:59 Відповісти
Між іншим курди "ліваки" та терористи. РПК визнали терорганізаціею у всьому світі. А султан ще в 2014 сказав що Крим це Україна, коли різні Меркель виражали обезкпокоювання. Народ туретчини за Україну.
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30.06.2022 21:35 Відповісти
.....шведы как знали и "приютили" курдских "ополченцев", что бы потом обменять на НАТО......."многоходовочка", однако......
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30.06.2022 19:38 Відповісти
Тільки хотіла це сказати, шведи ховали у себе курдів стільки років, а за те, щоб вступити в НАТО, здали їх Ердогану.
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30.06.2022 20:38 Відповісти
А ху-ху не хо-хо ? Де написано що вони терорісти ? Курди мають право на свою територію, тому Туреччина, та Ирак змушені будуть підсунутись.
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30.06.2022 19:39 Відповісти
И Сирия
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30.06.2022 20:40 Відповісти
Якщо розіб'єм рашку, сирія так і так перестане існувати.
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30.06.2022 20:42 Відповісти
Хз, ось вам і цінності, так Нехай щастить, але коли якийсь диктатор шантажує - сорі цінності почекають...
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30.06.2022 19:41 Відповісти
нічого особистого товариші курди, це реал політика - доведеться вам їхати до Туреччини вмирати

І хто там котить бочку на "дике" середньовіччя?
- там були лицарі, честь та принципи
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30.06.2022 19:55 Відповісти
Ой, как некрасиво...
Или уже стойте на своём, или не стоило принимать этих людей вначале. Сейчас это выглядит, как обычная продажа. На что ещё будете готовы, когда хрен подкрадётся к заднице? Какой козырь оркам :"посмотрите-ка на эту гейропу, разве им можно верить?" Вот так и Штаты при выходе из Афгана потеряли доверие на всём ближнем востоке, если не сказать больше.
Как-то не по людски, "у нас есть принципы, но если они вас не устраивают, у нас есть другие"
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30.06.2022 19:59 Відповісти
Штати обрали самий вірний шлях. Ти просто тупий щоб зрозуміти. А всі кому це не сподобалося могли заслати свій контингент. Але ж всі всралися бо без США вони ніхто.
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01.07.2022 09:14 Відповісти
З іншої сторони, ви тільки вдумайтесь:
Штати в Афгані сиділи десятиліттями! Десятиліттями, Карл!!!!
Через ТИЖДЕНЬ після виходу Штатів з Афгану там встановився повний *******, ой ну тобто мусульманський такий мирний і хороший світ.
Тобто, можна говорити що завгодно про рішення США, але мудрий афганський нарід явно хотів мусульманського варварства для себе, а не західної цивілізації. Інакше за тиждень всі здобутки десятиліть би не похерилися.
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01.07.2022 15:34 Відповісти
для меня был культурный шок, когда я первый раз попал в Измир лет 15 тому. где ушитые бабы, где сраные исламисты которых я привык видеть в той же Германии?
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30.06.2022 20:12 Відповісти
Ізмір це одне з найменш релігійних міст Туреччини, тому не дивно.
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30.06.2022 20:59 Відповісти
Цікаво тролити німців, а не своїх ісламістів.
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30.06.2022 21:22 Відповісти
если их уже пригласили
то они просто проголосуют в парламентах и все
какие еще годы?
или эрдоган в своей бесконечной войне с курдами
думает что вечно может на этой теме всех шантажировать?
хотя впринципе ему в сирии никто не помогал

если быстро примут в нато, потом можно морозить эту тему
хотя среди этих курдов полно вроде прокоммунистических людей
рашка их поддерживает только чтобы проблемы турции создавать

когда надо кинут в любой момент
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30.06.2022 21:54 Відповісти
Українці на початках і ПМР підтримували. А тепер якісь претензії до Молдови і Санду, щоб ту ПМР ліквідовували, хоча досі від ПМР ніякої загрози Україні не було. РКК - не всі курди, а бойова марксистська партія, яка займалась терором, навіть бойові дії на території Туреччини були. І недарма цю партію рашка підтримує.
Швеція і Туреччина з цією проблемою розберуться і знайдуть консенсус. І курди теж свої проблеми вирішать паралельно тому, як будуть вирішуватись проблеми розбудови демократичних держав в Сирії і Іраку. А нам треба свої проблеми вирішувати, а не сваритись з нашими партнерами з причини, яка до нас не дотична.
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30.06.2022 23:02 Відповісти
я это все время говорил. Сдаст хваленая еуропа свои хваленые эуропейкие ценности, если своя шкурка дымиться начнет...Ничего не знаю за курдов, но со стороны как-то очень некрасиво выглядит. То приютили людей, то как россию забоялись, сдали их эрдогану как террористов, но зато своя ж*па в тепле....Мерзкая история....
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01.07.2022 00:51 Відповісти
Очень плохая новость. Так Эрдоган подавляет свободу и устраняет своих политических конкурентов, чтоб остаться у власти и защищать свои коррупционные "достижения". В этом отношении он такой же как Путин, не обольщайтесь! Если Украина хоть обмолвится о коррупции и свободе слова в Турции, Эрдоган ее продаст с потрохами и объявит террористом!
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01.07.2022 04:14 Відповісти
Підписавши спільний меморандум, Швеція, Фінляндія та Туреччина домовилися про співпрацю у боротьбі з тероризмом та видачу осіб, яких звинувачують у тероризмі. Джерело: https://censor.net/ua/n3351325

Звучить усе - ОК!
Та хто буде визначати - чи це дійсно терористи , чи справедливі і чеснісборці за незалежність курдів
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01.07.2022 06:39 Відповісти
Продали курдов как баранов.
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01.07.2022 13:27 Відповісти
 
 