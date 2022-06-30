Швеція пообіцяла видати Туреччині 73 особи, яких звинувачують у тероризмі, - Ердоган

Підписавши спільний меморандум, Швеція, Фінляндія та Туреччина домовилися про співпрацю у боротьбі з тероризмом та видачу осіб, яких звинувачують у тероризмі.

Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на пресконференції в Мадриді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Безперечно, меморандум є дипломатичною перемогою, досягнутою після важкого переговорного процесу. Туреччині пообіцяли повну співпрацю у питаннях PKK (Робітничої партії Курдистану - ред.) та її філій, солідарність у боротьбі, зобов’язання не підтримувати PYD/YPG (Партія демократичного союзу/ Загонів народної оборони - ред.) і FETÖ (організація, лідером якої є Фетуллах Гюлен - ред.), не мати ембарго в оборонній промисловості та посилити співпрацю, вжити заходів до екстрадиції злочинців-терористів, а Швеція пообіцяла видати 73 терориста", - повідомив Ердоган.

Він заявив, що Туреччина буде слідкувати за виконанням домовленостей.

"Ми зробимо всі наші кроки, щоб відповідним чином слідкувати за виконанням положень цього меморандуму", - сказав президент Туреччини.

За його словами, якщо положення меморандуму не будуть виконані, то процес прийняття до НАТО не завершиться і може тривати роками.

Як повідомлялося, Фінляндія та Швеція 18 травня офіційно подали заявку на вступ у НАТО, щоб посилити свою безпеку на тлі вторгнення росії в Україну. Для вступу всі 30 членів НАТО повинні схвалити це розширення. Туреччина на зустрічі послів НАТО заблокувала процес опрацювання цих заявок, пояснивши свою позицію питаннями безпеки, зокрема, підтримкою в країнах курдських організацій, які Туреччина вважає терористичними.

28 червня Фінляндія, Швеція та Туреччина оголосили про усунення суперечностей, пов'язаних із вступом до НАТО.

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