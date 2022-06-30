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Київ закликає держави Каспійського регіону змусити Росію до виконання міжнародних зобов'язань, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

мзс

Україна закликає держави Каспійського регіону докласти максимальних зусиль, щоб змусити РФ дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов'язань, зокрема Конвенції про правовий статус Каспійського моря.

"Пункт 2 статті 3 конвенції передбачає "використання Каспійського моря в мирних цілях, перетворення його в зону миру, добросусідства і співробітництва, вирішення усіх питань, пов'язаних із Каспійським морем, мирними засобами. Наголошуємо, що ракетні удари, яких завдає Росія по об’єктах цивільної інфраструктури українських міст із регіону Каспію, грубо порушують положення конвенції", - йдеться в заяві МЗС України щодо порушення РФ Конвенції про правовий статус Каспійського моря, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві нагадали, що 29 червня в Туркменістані відбувся Шостий каспійський саміт за участю глав Азербайджану, Ірану, Казахстану, Туркменістану та РФ.

"Закликаємо країни-учасниці конвенції спонукати Росію припинити використання акваторії Каспійського моря для продовження збройної агресії проти України, а також унеможливити подальшу мілітаризацію регіону та втягування його у збройний конфлікт", - закликали в МЗС.

Також читайте: Росія перекидає кораблі Каспійської флотилії в Чорне море

Автор: Роман Свиридович
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Жоден договір з кацапськими свинями не вартий паперу на якому він написаний...
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30.06.2022 19:43 Відповісти
Чисто для формальности заявить.
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30.06.2022 19:53 Відповісти
Верно, все эти страны с богатыми ресурсами, чудовищной коррупцией, фантастически богатой верхушкой и нищим населением. Будут ли они открыто поддерживать Украину с ее демократическими устремлениями? Категоричски нет! Ведь распространение демократии и свободы несет мощную угрозу этим тоталитарным режимам. Вот и держатся за Путина, рассчитывая на его помощь в подавлении свободы и инакомыслия, как это было в Сирии.
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01.07.2022 04:28 Відповісти
Детский лепит. Добавить можно ещё княжества Сикким и Бутан.
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30.06.2022 20:16 Відповісти
Зря. Уговори вора не воровать.
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30.06.2022 22:49 Відповісти
 
 