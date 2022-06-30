Експравоохоронець здав окупантам списки колишніх колег і був призначений "начальником відділу поліції" у Вовчанську, - прокуратура
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Колишньому правоохоронцю, який добровільно перейшов на бік загарбників і став "начальником відділу поліції" у тимчасово окупованому Вовчанську Харківської області, заочно оголошено про підозру у державній зраді, скоєній в умовах воєнного стану (ч.2 ст.111 КК України).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що у тимчасово окупованому Вовчанську Чугуївського району колишній правоохоронець добровільно перейшов на бік країни-агресора. Чоловік передав окупантам списки правоохоронців, які покинули територію міста та тих, хто залишився", - йдеться у повідомленні.
За даними досудового слідства, підозрюваний також закликав своїх колишніх колег наслідувати його приклад і звинувачував у війні українську сторону. Після того, як правоохоронці зняли прапор РФ із будівлі поліції у Вовчанську та підняли прапор України, підозрюваний з окупантами приїхав до них додому та провів "обшук".
Наприкінці квітня окупанти призначили його начальником так званого відділу поліції у Вовчанську.
Будь ласка, зачекайте...
Яке фото..Знову рожи їх ховають,щоб часом хто-небудь їх не впізнав
@EugeneRibchins
·
10 ч
Або Труханова відсторонять, або винесуть вперед ногами. Кінчений ватник, якби не боявся розправи, давно здав би Одесу кацапні. Сьогодні він допустив до сесії депутатів ОПЗЖ і шарія. Якщо в СБУ ще залишилися притомні, негайно прибирайте колаборанта. Інакше це зроблять за вас!
Для того і закривають щоб не впізнали.
Що - єдиний ?
І кого зафіксували - бувших КГБішніків , МВСіків , "голів адміністрації" і т.д. і т.п.
Для цієї Портновсько- Коломойської влади це нормально, коли мера- зрадника з Харківщини суд дав 2 роки умовно і відпустив