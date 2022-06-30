Не вважаємо, що Лукашенко контролює ситуацію і може якось на неї вплинути, - очільник МЗС Латвії Рінкевичс

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Росія і Білорусь у контексті війни в Україні є "одним цілим", і самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко ні на що в ній не впливає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Рінкевичс сказав у коментарі виданню Зеркало.

На запитання видання, як він оцінює ймовірність того, що Білорусь вступить у війну, міністр відповів: "Вступить? А що, є якісь новини, що вона вступає, за винятком того, що Лукашенко дозволяє використовувати російським військам білоруську територію для операції в Україні?"

"Якщо чесно, ми вважаємо, що маємо розглядати Білорусь як військовий округ Російської Федерації з початку військової агресії Росії проти України. Ми не вважаємо, що Лукашенко контролює ситуацію і може якось на неї вплинути", – зазначив Рінкевичс.

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Він уточнив, що Латвія розглядає Білорусь як співагресора у війні з Росією проти України.

"Коли ухвалювалися рішення саміту НАТО щодо зміцнення східного флангу, Білорусь та Росія з військової точки зору розглядалися як одне ціле. І тому ми повинні зміцнити і розширити присутність наших союзників на території Польщі та Литви, Латвії та Естонії", – додав Рінкевичс.