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Новини Війна в Україні
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Білорусь (5971) Латвія (863) Лукашенко (2309) Рінкевич Едгар (143)

Не вважаємо, що Лукашенко контролює ситуацію і може якось на неї вплинути, - очільник МЗС Латвії Рінкевичс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лукашенко,путін

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Росія і Білорусь у контексті війни в Україні є "одним цілим", і самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко ні на що в ній не впливає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Рінкевичс сказав у коментарі виданню Зеркало.

На запитання видання, як він оцінює ймовірність того, що Білорусь вступить у війну, міністр відповів: "Вступить? А що, є якісь новини, що вона вступає, за винятком того, що Лукашенко дозволяє використовувати російським військам білоруську територію для операції в Україні?" 

"Якщо чесно, ми вважаємо, що маємо розглядати Білорусь як військовий округ Російської Федерації з початку військової агресії Росії проти України. Ми не вважаємо, що Лукашенко контролює ситуацію і може якось на неї вплинути", – зазначив Рінкевичс.

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Він уточнив, що Латвія розглядає Білорусь як співагресора у війні з Росією проти України.

"Коли ухвалювалися рішення саміту НАТО щодо зміцнення східного флангу, Білорусь та Росія з військової точки зору розглядалися як одне ціле. І тому ми повинні зміцнити і розширити присутність наших союзників на території Польщі та Литви, Латвії та Естонії", – додав Рінкевичс.
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Топ коментарі
+10
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30.06.2022 20:18
+6
Лукашенко простий поліцай, який прислужує ворогу і здав у рабство народ який колись йому довірив себе!
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30.06.2022 20:12
+4
Удобно устроился. Я не я и хата не моя. В Гааге будет пучить глазенки шаволить вусами и говорить - ОН меня заставил, паскуда. Как есть, вот вам хрест.
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30.06.2022 20:09
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ротом будет вещать именно он...
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30.06.2022 19:57 Відповісти
а где делись тысячи беженцен которые прорывались в польшу.
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30.06.2022 19:59 Відповісти
Убежали обратно☝
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30.06.2022 20:28 Відповісти
Πγτιн ςυκα περεςταλ платить сирийским беженцам.
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30.06.2022 21:20 Відповісти
Вы не поверите, но до сих пор пытаются периодически прорываться и делают подкопы под новенький польский забор. Задор и массовость правда уже не те. Просто на фоне войны в Украине эти скучные новости давно отошли в мировой повестке дня на сто двадцать третий план.
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01.07.2022 14:57 Відповісти
Ну алес,пісец наближається непомітно і Мудіщев це вже минуле!!!)))
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30.06.2022 20:09 Відповісти
Удобно устроился. Я не я и хата не моя. В Гааге будет пучить глазенки шаволить вусами и говорить - ОН меня заставил, паскуда. Как есть, вот вам хрест.
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30.06.2022 20:09 Відповісти
Лукашенко простий поліцай, який прислужує ворогу і здав у рабство народ який колись йому довірив себе!
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30.06.2022 20:12 Відповісти
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30.06.2022 20:18 Відповісти
стопудово
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30.06.2022 20:27 Відповісти
Яке гидотне фото з двома "бойовими підорасами" ,ще поцілувалися б тварюки.
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30.06.2022 20:30 Відповісти
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30.06.2022 22:30 Відповісти
 
 