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Російські війська завдали удару по Одещині двома ракетами, постраждалих та руйнувань немає, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські війська в четвер завдали ракетного удару по Одеській області двома ракетами.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ворог завдав ракетного удару по області двома ракетами. На щастя, постраждалих та руйнувань немає", - сказав він у відеозверненні, оприлюдненому в телеграм-каналі.
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