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Російські війська завдали удару по Одещині двома ракетами, постраждалих та руйнувань немає, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,обстріл

Російські війська в четвер завдали ракетного удару по Одеській області двома ракетами.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ворог завдав ракетного удару по області двома ракетами. На щастя, постраждалих та руйнувань немає", - сказав він у відеозверненні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

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Автор: Володимир Янченко
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P.S. Щоб ви здохли, кацапи.
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30.06.2022 21:21 Відповісти
Це вони Богдану шукають.
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30.06.2022 21:25 Відповісти
Смерть вони свою шукають, друже... І знайдуть.

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30.06.2022 22:15 Відповісти
Не думаю. "Богдана" маленька і мобільна, її важко виявити, майже неможливо. В одеській області ще є багато "цікавого" для орків. Великого і нерухомого. Цілили, досі не влучали. Не буду конкретизувати, щоб не зурочити.
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01.07.2022 00:14 Відповісти
Коли вже це генетичне сміття москальське повиздихає ...👽
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30.06.2022 22:37 Відповісти
 
 