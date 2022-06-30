Під час звільнення острова Зміїний було знищено гелікоптер Ка-52 окупантів, - ОК "Південь"

Під час звільнення острова Зміїний українські військові збили над Чорним морем російський гелікоптер Ка-52.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Напередодні один із чотирьох гелікоптерів, імовірно Ка-52, який увечері підлітав до Зміїного, отримав пошкодження та впав у море між островом Зміїним та Одеським газоконденсатним родовищем", - ідеться в повідомленні.

Також намагаючись знизити інтенсивність ракетно-артилерійського вогню ЗСУ по острову Зміїний, росіяни двічі вночі атакували чорноморське узбережжя на півдні Одещини винищувачами Су-35. Ворожі літаки випустили три ракети Х-31Д. Втрат та руйнувань не зафіксовано.

"Але берегова лінія переконливо свідчить про недоречність курортного сезону в таких умовах", - повідомили в ОК "Південь".

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