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Під час звільнення острова Зміїний було знищено гелікоптер Ка-52 окупантів, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гелікоптер,к52

Під час звільнення острова Зміїний українські військові збили над Чорним морем російський гелікоптер Ка-52.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Напередодні один із чотирьох гелікоптерів, імовірно Ка-52, який увечері підлітав до Зміїного, отримав пошкодження та впав у море між островом Зміїним та Одеським газоконденсатним родовищем", - ідеться в повідомленні.

Також намагаючись знизити інтенсивність ракетно-артилерійського вогню ЗСУ по острову Зміїний, росіяни двічі вночі атакували чорноморське узбережжя на півдні Одещини винищувачами Су-35. Ворожі літаки випустили три ракети Х-31Д. Втрат та руйнувань не зафіксовано.

"Але берегова лінія переконливо свідчить про недоречність курортного сезону в таких умовах", - повідомили в ОК "Південь".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Острів Зміїний після втечі російських окупантів. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+28
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30.06.2022 21:32
+26
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30.06.2022 21:29
+24
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30.06.2022 21:40
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Ну и вишенка …
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30.06.2022 21:27 Відповісти
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30.06.2022 21:29 Відповісти
гарна ідея
я б плюсонула, хай би самі себе там повбивали, тай до нас не лізли
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30.06.2022 21:31 Відповісти
А причем здесь Киев и "издевательская фраза"?
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30.06.2022 21:39 Відповісти
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30.06.2022 21:40 Відповісти
От так само й від Херсону в склад кацапстану війдуть лише перші три літери.
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30.06.2022 22:00 Відповісти
кацапи сказали, що зліняли зі Зміїного на знак "доброї волі". А це те саме, що отримавши якісно пи*зи сказати, що нібито сам пішов, бо шкода було тих, хто тобі дав пи*ди.
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30.06.2022 22:06 Відповісти
У свинособак волі нема - від слова взагалі: ні"доброї" ні недоброї! Якшо хочеш шоб кацападло тебе якось зрозуміло - в'їб@ш його чимсильніше(і бажано не один раз!), і в нього одразу "проясняється" у його свинособачій бошці: "пара рвать когті!" 💤😱
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30.06.2022 22:37 Відповісти
А Ви не намагалися відшукати різниці між словами "воля" і "свобода"? Як перекласти "воля" на "свободу" англійською, наприклад? Німецькою? Та будь-якими мовами світу? В чому різниця?
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30.06.2022 23:17 Відповісти
агонизирующее подергивание доброй воли
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30.06.2022 21:30 Відповісти
"Визначне досягнення" - світові експерти про звільнення острова Зміїний



Супутникове зображення 2022 Maxar Technologies/Handout через REUTERS

"Визначним досягненням" України називають міжнародні експерти звільнення українськими військовими острова Зміїний. Вони наголошують на стратегічній важливості цього маленького острова як для експорту зерна з Одеси, так і загалом для майбутнього цієї війни.

"Витіснення Україною російських військ із острова Зміїного є значним досягненням для Києва та важливою поразкою для Росії. Українські війська навряд чи самі знову займуть позиції на Зміїному, але їм це і не потрібно - їм потрібно було витіснити росіян звідти, і вони це зробили", - коментує новини з України експерт Мейсон Кларк з Інституту досліджень війни

"Це надзвичайна стратегічна та моральна перемога. Україна тепер може скористатись виведенням росіян, щоб відкрити порт Одеси та вивезти зерно на світовий ринок. Більше того, символічна поразка Росії та звільнення острова Зміїний"ще більше посилить дух українців", - пише колишній радник президента США з питань національної безпеки, а нині військовий експерт Александр Віндман.
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30.06.2022 21:31 Відповісти
Ага. Будут освобождение острова 100 на 100 метров впаривать как особое достижение, а вместо этого будут просить отказаться от крыма и дамбаса в качестве небольшой уступки ради *мира*
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30.06.2022 21:41 Відповісти
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30.06.2022 21:31 Відповісти
Это МИ-24, КА-52 вообще другой и цена на порядок выше
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30.06.2022 23:11 Відповісти
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30.06.2022 21:32 Відповісти
Шест*
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30.06.2022 21:59 Відповісти
Шест жопной боли.
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30.06.2022 23:12 Відповісти
Жесть жопной боли.
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30.06.2022 23:13 Відповісти
Звучит песня "Притяженье Земли"
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30.06.2022 21:36 Відповісти
Были летчики, а стали аквалангисты. Звучит песня манго манго - "аквалангисты"
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30.06.2022 22:07 Відповісти
І це ще наші кораблі навіть в море не виходили!
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30.06.2022 21:37 Відповісти
Слава Героям ЗСУ‼️👏👏👏👏👏👍👍Бравоооо‼️Биииссс‼️👏👏👏👏❤️💙💛
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30.06.2022 21:43 Відповісти
мда.... эх. невеселые новости. от слова - ваще.
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30.06.2022 21:50 Відповісти
Гелікофікація орків!
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30.06.2022 22:03 Відповісти
Успели круги надуть? Если грести по течению, то через пару недель на траверзе можно увидеть Констанцу.
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30.06.2022 22:26 Відповісти
..дурненьке!! Там вмще фото знищенного вщент Зміїного. Ти до того дурне... що навіть бажання ідіоту щось писати нема апріорі!
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01.07.2022 00:15 Відповісти
Ета хвейкъ!!!
В якості "жеста доброй волі", взяли й самі гепнули гвинтокрилим лайном об землю...
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01.07.2022 00:35 Відповісти
"Аллигатор".
Рожденный ползать летать не может.
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01.07.2022 10:04 Відповісти
 
 