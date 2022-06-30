Під час звільнення острова Зміїний було знищено гелікоптер Ка-52 окупантів, - ОК "Південь"
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Під час звільнення острова Зміїний українські військові збили над Чорним морем російський гелікоптер Ка-52.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Напередодні один із чотирьох гелікоптерів, імовірно Ка-52, який увечері підлітав до Зміїного, отримав пошкодження та впав у море між островом Зміїним та Одеським газоконденсатним родовищем", - ідеться в повідомленні.
Також намагаючись знизити інтенсивність ракетно-артилерійського вогню ЗСУ по острову Зміїний, росіяни двічі вночі атакували чорноморське узбережжя на півдні Одещини винищувачами Су-35. Ворожі літаки випустили три ракети Х-31Д. Втрат та руйнувань не зафіксовано.
"Але берегова лінія переконливо свідчить про недоречність курортного сезону в таких умовах", - повідомили в ОК "Південь".
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я б плюсонула, хай би самі себе там повбивали, тай до нас не лізли
Супутникове зображення 2022 Maxar Technologies/Handout через REUTERS
"Визначним досягненням" України називають міжнародні експерти звільнення українськими військовими острова Зміїний. Вони наголошують на стратегічній важливості цього маленького острова як для експорту зерна з Одеси, так і загалом для майбутнього цієї війни.
"Витіснення Україною російських військ із острова Зміїного є значним досягненням для Києва та важливою поразкою для Росії. Українські війська навряд чи самі знову займуть позиції на Зміїному, але їм це і не потрібно - їм потрібно було витіснити росіян звідти, і вони це зробили", - коментує новини з України експерт Мейсон Кларк з Інституту досліджень війни
"Це надзвичайна стратегічна та моральна перемога. Україна тепер може скористатись виведенням росіян, щоб відкрити порт Одеси та вивезти зерно на світовий ринок. Більше того, символічна поразка Росії та звільнення острова Зміїний"ще більше посилить дух українців", - пише колишній радник президента США з питань національної безпеки, а нині військовий експерт Александр Віндман.
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