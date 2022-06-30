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Новини За кордоном
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Болгарія (486) дипломатія (675) посольство РФ (314) Росія (47263)

Росія пригрозила Болгарії розривом дипломатичних відносин, якщо та не перегляне рішення про вислання 70 дипломатів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

росія,санкції

Посол Росії в Болгарії Єлєонора Мітрофанова заявила, що Москва розглядає можливість розриву дипломатичних відносин із Софією в разі, якщо вона не скасує рішення про вислання 70 працівників російських дипломатичних представництв.

Про це Мітрофанова заявила в четверг в ефірі болгарського телеканалу BNT, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Відповідаючи на запитання, якою буде відповідь Росії на вислання дипломатів, вона сказала: "Москва ухвалить дуже кардинальні кроки. Це (вислання - ред.) не може пройти непоміченим". На уточнення, про що йдеться, Мітрофанова заявила: "Дипломатичні відносини можуть бути розірвані! Москва ухвалить рішення".

Крім того, болгарські ЗМІ у четвер повідомили про те, що Росія надіслала Болгарії ноту з вимогою скасувати рішення про вислання російських дипломатів за підозрою у шпигунстві. Пізніше існування такого звернення підтвердило і МЗС Болгарії.

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У ноті стверджується, що рішення має бути переглянуте до опівдня 1 липня, інакше "перед російським керівництвом буде негайно порушене питання про закриття посольства Російської Федерації у Республіці Болгарія".

МЗС Болгарії передало ноту канцелярії прем’єра й очікує на подальші дії.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков у вівторок оголосив про вислання з країни 70 працівників російського посольства через те, що вони займалися шпигунською діяльністю.
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Топ коментарі
+40
Болгары засунули ху.лу в очко красный перец. Респект Болгария!
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30.06.2022 21:52
+31
Болгарія ломає кацапське шпигунське гніздо на балканах... кацапи бісяться й погрожують - понтують, як сказав Фейгін.
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30.06.2022 21:54
+28
Московии только и остаётся, что надувать "большие и страшные" пузыри из носа, чтобы хоть кого-то напугать.. а вдруг получится?..
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30.06.2022 21:57
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весь мир напугали)))
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30.06.2022 21:51 Відповісти
Не трогайте наших шпионов - штирлицов! Это бесчеловечно!
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30.06.2022 22:21 Відповісти
Так це й потрібно Болгарам! Які догадливі пацаки…
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30.06.2022 21:52 Відповісти
Болгары засунули ху.лу в очко красный перец. Респект Болгария!
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30.06.2022 21:52 Відповісти
Ратунду? кажись так он называется.
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30.06.2022 22:13 Відповісти
Ратунда - це перець салатних сортів Круглий і приплюснутий Найбільш зручний для фарширування
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30.06.2022 22:54 Відповісти
Яка страшна кара...
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30.06.2022 21:52 Відповісти
А еще я тебе жвачку не дам пожевать.
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30.06.2022 21:53 Відповісти
Смешные...
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30.06.2022 21:54 Відповісти
Болгарія ломає кацапське шпигунське гніздо на балканах... кацапи бісяться й погрожують - понтують, як сказав Фейгін.
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30.06.2022 21:54 Відповісти
Московии только и остаётся, что надувать "большие и страшные" пузыри из носа, чтобы хоть кого-то напугать.. а вдруг получится?..
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30.06.2022 21:57 Відповісти
Не все так просто ,в Болгарії повно ватних політиків.Є урядова криза.Будемо надіятись Болгарія не спасує....
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30.06.2022 22:20 Відповісти
Вот мне интересно, я был в Болгарии почти 2 года назад и там был кризис еще до моего посещения. Выходит что в Болгарии кризис власти создают искусственным путем, нет?
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01.07.2022 00:02 Відповісти
Надеемся Болгария пересмотрит свое решение не поставлять нам оружие
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30.06.2022 21:58 Відповісти
Болгария одумается...Ведь не рискнёт Болгария тем,что болгарских студентов не пустят в сыктывкарские институты и не пустят болгар убирать горелые деревья в Сибири с мест глобальных пожарищ,...Побоятся болгары,что их лишат возможности отравиться шашлыками тнеизвестного тпроисхождения в каком-нибудь дербенте..Про сочинское побережье вообще не стоит упоминать- такая утрата для болгар...К тому же болгары не смогут поднять выше экономику импортируемыми из башкирии недозрелыми помидорами..Ужасть!!!...)
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30.06.2022 21:58 Відповісти
Гарні чоботи, треба брати. Реакція московії просто передбачувана, як із закриттям траниту о Кеніксбергу.
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30.06.2022 22:04 Відповісти
Колись дуже давно я навчалася в Києві..Ще при союзі..Були в нас і болгари..Ми їх підкалували: так ви-наша 16-та республіка?Відповідь була така: це ми тут хіхікаємо, бо-друзі..А боже борони, щоб таке сказано було в нас!!((Сподіваюсь, що там Багато нормальних і зараз!
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30.06.2022 22:06 Відповісти
як там болгарською "НАСРАТИ!"?
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30.06.2022 22:07 Відповісти
Тримай - ''Не ми пука'' или ''Не ме *****''
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30.06.2022 22:45 Відповісти
Ну всьо... Хана болгарам )))))))
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30.06.2022 22:09 Відповісти
ruzke-Kurwy!
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30.06.2022 22:09 Відповісти
Косаби,слабенько щось лякаєте,бомбою бомбою ядерною відразу залякуйте,а то всіх бомбою а цих тільки розривом,несправедливо це!!!
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30.06.2022 22:10 Відповісти
Ой-ой-ой, да какая может быть дипломатия с этой фашистской страной, которую проклял весь мир???
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30.06.2022 22:10 Відповісти
Схоже на істерику
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30.06.2022 22:19 Відповісти
Найстрашніша зброя параші - погрози...
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30.06.2022 22:32 Відповісти
скоро будет флешмоб, кто еще не мокнул руське
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30.06.2022 22:34 Відповісти
70 дипломатів ..? Навіть не думав, що їх там так багато.
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30.06.2022 22:35 Відповісти
Це ще не всі...
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01.07.2022 01:08 Відповісти
Ако скъсат дипломатически отношения с България ще имам повод за голям празник!
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30.06.2022 22:42 Відповісти
Ще изпия голяма ракия, със суджук и мезе.
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30.06.2022 22:49 Відповісти
ЗасРашка стала токсичной даже для своих традиционных партнеров. А когда-то при ссср Болгарию считали чутьли не ещё одной республикой. Дядя вова и тут всех переиграл.
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30.06.2022 22:45 Відповісти
Що і ніяких тобі отруєнь, вибухів на складах, шпигунства, контабанди, диверсій, намагань державних переворотів? Ні. Болгари цього точно не переживуть. Такого дипломатичного "партнера" не можна втрачати.
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30.06.2022 22:45 Відповісти
пекучий, певно, ляпас був...
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30.06.2022 22:49 Відповісти
Правда очі коле.
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01.07.2022 01:24 Відповісти
ой как страшно...ну вышлите не 70 а 80 идиотов. пусть пуканы рвут
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30.06.2022 22:50 Відповісти
везде враги...Болгария, Сша, Украина, Литва, может стоить задуматься?
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30.06.2022 22:59 Відповісти
Всім вони погрожують, всіх стращають.
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30.06.2022 23:12 Відповісти
А хто ще не посилав ******** *****...
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01.07.2022 00:03 Відповісти
Ничего кремль в Болгарии не закроет - как можно закрыть центр шпионажа ? Тем более, в натовской стране.
"Стоит над горою Алёша и мочится Вове в глаза..."
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01.07.2022 00:09 Відповісти
И шо?
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01.07.2022 00:39 Відповісти
Штирлиц...ты провалил спецоперации...Болгария отрезана от нашего газа...
Ваван Баран...ты мне не тыкву...читай свою же телеграмму за прошлый год..черным по белому...
Юстас...обосрать Болгарию с газом по полному тарифу...
Алекс...
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01.07.2022 06:36 Відповісти
Видно, болгари добряче копнули під кубло рашистських шпигунів і накрили когось надважливого.
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01.07.2022 06:50 Відповісти
***** сверх нормы два чемодана аж насрал,
Болгарам его чемурданы не нужны,
Вова, подари говно Шлюхе Какабаевой
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01.07.2022 08:21 Відповісти
Смерть русне!
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01.07.2022 08:23 Відповісти
Опять шпионов вонючей ********* сцаными тряпками погнали.
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01.07.2022 08:33 Відповісти
Знову воно своєю голою сракою лізе до беззахисних іжачків
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01.07.2022 09:49 Відповісти
ну и хорошо,давно пора все отношения с этими террористами и нацистами всем странам разорвать!
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01.07.2022 10:01 Відповісти
Нужно выгонять не 70, а всех поголовно. И не только из Болгарии, а из всех цивил. стран мира. Среди путиноидов ни одного нормального нет, вот пусть и плавают в родном дерьме...
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01.07.2022 10:13 Відповісти
 
 