Суд у Гаазі видав ордери на арешт трьох військових злочинців з Південної Осетії
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Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордери на арешт трьох військових злочинців з Південної Осетії, які брали участь у війні Росії проти Грузії в 2008 році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.
Повідомляється, що видано ордери на арешт Михайла Міндзаєва ("міністр внутрішніх справ"), Гамлета Гучмазова (начальник СІЗО) і Давида Санакоєва ("омбудсмен").
Згідно з рішенням, є підстави вважати, що кожен з них несе відповідальність за військові злочини. Ордери на арешт пов'язані з їхніми діями під час війни 2008 року між Росією і Грузією.
Всі троє імовірно несуть відповідальність за військові злочини (незаконне позбавлення волі, тортури, посягання на людську гідність, взяття в заручники і незаконне переміщення цивільних), скоєні в період з 8 по 27 серпня 2008 року.
Нагадаємо, у 2021 році Європейський суд з прав людини визнав етнічні чистки в ході війни Росії з Грузією у 2008 році.
Війна 2008 року почалася 8 серпня з обстрілу Цхінвалі (Південна Осетія) грузинською стороною після російської провокації. Через кілька годин у війну вступила Російська Федерація, активні бойові дії завершилися через шість днів поразкою Грузії.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B1%D0%B0,_%D0%90%D1%85%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87