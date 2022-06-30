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Суд у Гаазі видав ордери на арешт трьох військових злочинців з Південної Осетії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

мкс

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордери на арешт трьох військових злочинців з Південної Осетії, які брали участь у війні Росії проти Грузії в 2008 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Повідомляється, що видано ордери на арешт Михайла Міндзаєва ("міністр внутрішніх справ"), Гамлета Гучмазова (начальник СІЗО) і Давида Санакоєва ("омбудсмен").

Згідно з рішенням, є підстави вважати, що кожен з них несе відповідальність за військові злочини. Ордери на арешт пов'язані з їхніми діями під час війни 2008 року між Росією і Грузією.

Всі троє імовірно несуть відповідальність за військові злочини (незаконне позбавлення волі, тортури, посягання на людську гідність, взяття в заручники і незаконне переміщення цивільних), скоєні в період з 8 по 27 серпня 2008 року.

Нагадаємо, у 2021 році Європейський суд з прав людини визнав етнічні чистки в ході війни Росії з Грузією у 2008 році.

Війна 2008 року почалася 8 серпня з обстрілу Цхінвалі (Південна Осетія) грузинською стороною після російської провокації. Через кілька годин у війну вступила Російська Федерація, активні бойові дії завершилися через шість днів поразкою Грузії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Батальйонно-тактична група російських окупантів, сформована у Південній Осетії, майже у повному складі відмовилася воювати в Україні

Автор: Роман Свиридович
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Какая скорость - 14 лет ждали 🤣🤣🤣 может Гаага решила немного поработать ?
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30.06.2022 22:10 Відповісти
teper tolko otrjad "bounty hunter(ov)" nado organizovati
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30.06.2022 22:11 Відповісти
Предложить лям - сами организуются.
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30.06.2022 22:17 Відповісти
Беги Форест Беги!
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30.06.2022 22:11 Відповісти
краще вже підозру....
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30.06.2022 22:15 Відповісти
Що за довбодятли назвали дитину Гамлєтом?)))
Хоча...
Гамлєт, або Феномен датського кацапізма.
Дійові особи
Гамлєт, датський кацап.
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30.06.2022 22:15 Відповісти
Ось цього урода ще б заарештували:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B1%D0%B0,_%D0%90%D1%85%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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30.06.2022 22:26 Відповісти
Нє прАшло і 14 лЄт... Так же ця гаага буде й іншими справами злочинів *********** посіпак займатись...
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30.06.2022 22:30 Відповісти
з чогось усе починається ...
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01.07.2022 00:34 Відповісти
Сегодня военные преступники сидят в кремле, осетия сама жертва лубянских имперских амбиций.
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01.07.2022 00:52 Відповісти
 
 