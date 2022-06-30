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Данілов (1191) зброя (5763)

Допомоги все ще недостатньо, щоб ми мали паритет із ворогом, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

олексій,данілов

В Україні закінчили перевірку Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей щодо загрози з Білорусі. Однак найскладніша ситуація в Лисичанську, непроста - біля Ізюму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері секретаря РНБО Олексія Данілова.

За його словами, сьогодні було засідання ставки верховного головнокомандувача. Обговорювали ситуацію по всьому фронту.

"Ми свідомі того, які плани є у РФ, чим вони на сьогодні мають займатися. Нам надходить допомога, але не в тій кількості, щоб у нас був паритет у важкому озброєнні. Але думаю, що найближчим часом цей паритет буде досягнуто", - сказав Данілов.

Він нагадав, що ракетні обстріли ведуться з Каспія, Криму, території Білорусі, РФ. Ворог підступний і може вразити будь-яке місто нашої країни, не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нас чекає дуже складна війна, і крім нас нашу країну ніхто захищати не буде, додав секретар РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо зупинити війну без згоди українців, то громадяни продовжать воювати без влади, - Данілов

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15
мерзота ЗЕлена, краще скажіть чому ви вбивали 3 роки поспіль власне українське виробництво новітньої зброї??? Де наші дивізіони з Богданами 155 мм? Де Нептуни? Де Вільхи?? Вони не гірші, ба навіть кращі по показниках, ніж інші аналоги. Ви спеціально роззброювали країну, натомість встилали дороги щоб окупанту було зручніше... Це на вашій совісті всі окуповані та зруйновані міста, всі вбиті українці!!! Нема вам, виродки, прощення!
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30.06.2022 23:52
+11
На дай не звикай. Потрібно своє мати.
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30.06.2022 23:40
+10
Скільки ви будете направляти бидломасу в бік західних країн, що мол вони не дають в достатній кількості зброї? Візьміть свою із-під асфальту, куди ви її закатали! Витратили всі бюджетні гроші, час і ще звинувачують когось, а не себе. Дістали вже бариги і брехуни, а точніше вороги України.
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30.06.2022 23:55
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На дай не звикай. Потрібно своє мати.
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30.06.2022 23:40 Відповісти
не ной,скажи про херсон
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30.06.2022 23:40 Відповісти
У него там все засекречено. Я расскажу.
На Херсонском направлении последовательными контр-атаками в районе Давыдов Брод и южнее противнику удалось сократить Ингулецкий плацдарм Сил обороны Украины, а так же остановить продвижение ВСУ по рубежу Александровка - Правдино, хотя упорные бои в районе Миролюбовки и Киселёвки продолжаются.

В районе Высокополья - Ольгино, а так же посёлка Потёмкино, Силам обороны Украины удалось добиться нескольких тактических вклинений, на что командование войск противника реагирует весьма нервически... что и понятно, ибо в случае "расширения и углубления" этих самых вклинений подразделения противника в районе Ивановки и Архангельского могут оказаться в очень "интересном" положении (и это не про беременность).

Думаю, в ближайшее время противник вынужден будет всё-таки или оставить... и Ивановку, и Архангельское, или же значительно усилить свою тактическую группу, ведущую упорные бои в районе Нововознесенска (это в основном подразделения 205-й мсбр и 10-й обр СпН). По ряду признаков, командование войск противника всё-таки решило выбрать второй вариант, ибо отмечается переброска, по крайней мере одной БТГр 34-й мсбр из тактического резерва на это направление.

Так же, обращает на себя внимание откровенная попытка БТГр 255-го мсп противника прорваться с левого фланга на тылы наступающей на Херсонском направлении группировке ВСУ по направлению Шмидтово - Любомировка. Командование войск противника явно пытается таким незамысловатым способом остановить передовые подразделения ВСУ в районе Киселёвки и заставить их вести боевые действия с развёрнутым на север фронтом. Учитывая, что сюда же противник подтянул подразделения 11-й дшбр и 127-й орвбр, это вполне может представлять определённую трудность для украинских войск ведущих наступательные действия на Херсонском направлении.
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01.07.2022 01:37 Відповісти
у д"Ермаків поспитай
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30.06.2022 23:41 Відповісти
Зато Баканов - голова СБУ допомогає. Він друг дитинства Зеленського з жінкою росіянкою ніякого відношення до розвідки не мав.
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30.06.2022 23:43 Відповісти
баканаов это цветочки у жены зеленского родители кацапы! живут в московии
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01.07.2022 01:10 Відповісти
перепроверьте информацию!
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01.07.2022 09:01 Відповісти
«Ми свідомі того, які плани є у РФ, чим вони на сьогодні мають займатися.» - цитата з цвірінькання Данілова в Твіттері.
А чи свідомі того, які плани є у нас, чим ми на сьогодні маємо займатися?
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30.06.2022 23:45 Відповісти
Яке гарне питання ви запитали. Нам уже багато країн дали своєї техніки скільки можуть, вони ж не можуть оголити усі свої фланги. Американці дали 7 млрд і знову на 800 млн доларів дають своє. Треба було розвивати свою оборонну промисловість, бо без замовлень від держави український оборонпром перейшов на дводенний тиждень, багато людей звідти звільнилися. Протягом трьох років не хера не робили, а тепер ходите з простягнутою рукою по всьому світу, жебракуєте.
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30.06.2022 23:58 Відповісти
мерзота ЗЕлена, краще скажіть чому ви вбивали 3 роки поспіль власне українське виробництво новітньої зброї??? Де наші дивізіони з Богданами 155 мм? Де Нептуни? Де Вільхи?? Вони не гірші, ба навіть кращі по показниках, ніж інші аналоги. Ви спеціально роззброювали країну, натомість встилали дороги щоб окупанту було зручніше... Це на вашій совісті всі окуповані та зруйновані міста, всі вбиті українці!!! Нема вам, виродки, прощення!
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30.06.2022 23:52 Відповісти
Скільки ви будете направляти бидломасу в бік західних країн, що мол вони не дають в достатній кількості зброї? Візьміть свою із-під асфальту, куди ви її закатали! Витратили всі бюджетні гроші, час і ще звинувачують когось, а не себе. Дістали вже бариги і брехуни, а точніше вороги України.
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30.06.2022 23:55 Відповісти
"Нам надходить допомога, але не в тій кількості, щоб у нас був паритет у важкому озброєнні." © Данілов
Невже у нас нема паритету? Адже у нас є (дякуємо Наполеонові Боневтіку) в достатній кількості АСЗВ - Асфальтові Системи Залпового Вогню!
"Нас чекає дуже складна війна, і крім нас нашу країну ніхто захищати не буде, додав секретар РНБО." ©
Це тільки зараз дійшло? Чи ви про це знали й раніше - коли напередодні війни перетворювали бюджетні кошти на асфальт?
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01.07.2022 00:06 Відповісти
І що вам заважало виробити та закупити достатньо зброї за три роки при владі, зебіли?
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01.07.2022 00:30 Відповісти
Saboteur
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01.07.2022 00:47 Відповісти
Данилов - подумай своей головой почему зеленому кодлу предателей помогают не так швидко? может надо кого-то убрать какие-то законы принять которые просит Запад уже много месяцев
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01.07.2022 01:08 Відповісти
Передовые подразделения Попаснянской группировки противника пытаюся атаковать по направлению Николаевка - Спорное, а так же по направлению от района южнее Лисичанского НПЗ на Верхнекаменку. По линии Матроская - Белая Гора идут упорные позиционные бои. Так же противник пытается активными действиями от Лоскутовки и Вовчояровки сковать подразделения Сил обороны Украины, обороняющиеся на Лисичанском направлении. Основные усилия Попаснянской группировки начинают склонятся западнее и юго-западнее Лисичанска (они пытаются обойти город и выйти на рубеж Золотарёвка - Верхнекаменка, ключевой для обороны всего Лисичанска район). Если в ближайшее время не последует попытка форсировать Северский Донец на участке между Серебрянкой и Шипиловкой, то тогда вполне возможно ожидать усиление натиска противника в районе Лисичанского НПЗ. Примечательно, что на основном направлении действуют подразделения 1-й и 100-й омсбр 1-го АК (по 2 усиленных батальона от каждой), как минимум 2 БТГр из чвк "вагнер" (сведены в одну тактическую группу) и ещё один батальон "территориальных войск".
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01.07.2022 01:34 Відповісти
Вредителей хватало, но никто не нанес стране больше вреда , чем Янелох. И еще нанесет.
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01.07.2022 07:55 Відповісти
 
 