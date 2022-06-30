Допомоги все ще недостатньо, щоб ми мали паритет із ворогом, - Данілов
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В Україні закінчили перевірку Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей щодо загрози з Білорусі. Однак найскладніша ситуація в Лисичанську, непроста - біля Ізюму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері секретаря РНБО Олексія Данілова.
За його словами, сьогодні було засідання ставки верховного головнокомандувача. Обговорювали ситуацію по всьому фронту.
"Ми свідомі того, які плани є у РФ, чим вони на сьогодні мають займатися. Нам надходить допомога, але не в тій кількості, щоб у нас був паритет у важкому озброєнні. Але думаю, що найближчим часом цей паритет буде досягнуто", - сказав Данілов.
Він нагадав, що ракетні обстріли ведуться з Каспія, Криму, території Білорусі, РФ. Ворог підступний і може вразити будь-яке місто нашої країни, не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нас чекає дуже складна війна, і крім нас нашу країну ніхто захищати не буде, додав секретар РНБО.
Будь ласка, зачекайте...
На Херсонском направлении последовательными контр-атаками в районе Давыдов Брод и южнее противнику удалось сократить Ингулецкий плацдарм Сил обороны Украины, а так же остановить продвижение ВСУ по рубежу Александровка - Правдино, хотя упорные бои в районе Миролюбовки и Киселёвки продолжаются.
В районе Высокополья - Ольгино, а так же посёлка Потёмкино, Силам обороны Украины удалось добиться нескольких тактических вклинений, на что командование войск противника реагирует весьма нервически... что и понятно, ибо в случае "расширения и углубления" этих самых вклинений подразделения противника в районе Ивановки и Архангельского могут оказаться в очень "интересном" положении (и это не про беременность).
Думаю, в ближайшее время противник вынужден будет всё-таки или оставить... и Ивановку, и Архангельское, или же значительно усилить свою тактическую группу, ведущую упорные бои в районе Нововознесенска (это в основном подразделения 205-й мсбр и 10-й обр СпН). По ряду признаков, командование войск противника всё-таки решило выбрать второй вариант, ибо отмечается переброска, по крайней мере одной БТГр 34-й мсбр из тактического резерва на это направление.
Так же, обращает на себя внимание откровенная попытка БТГр 255-го мсп противника прорваться с левого фланга на тылы наступающей на Херсонском направлении группировке ВСУ по направлению Шмидтово - Любомировка. Командование войск противника явно пытается таким незамысловатым способом остановить передовые подразделения ВСУ в районе Киселёвки и заставить их вести боевые действия с развёрнутым на север фронтом. Учитывая, что сюда же противник подтянул подразделения 11-й дшбр и 127-й орвбр, это вполне может представлять определённую трудность для украинских войск ведущих наступательные действия на Херсонском направлении.
А чи свідомі того, які плани є у нас, чим ми на сьогодні маємо займатися?
Невже у нас нема паритету? Адже у нас є (дякуємо Наполеонові Боневтіку) в достатній кількості АСЗВ - Асфальтові Системи Залпового Вогню!
"Нас чекає дуже складна війна, і крім нас нашу країну ніхто захищати не буде, додав секретар РНБО." ©
Це тільки зараз дійшло? Чи ви про це знали й раніше - коли напередодні війни перетворювали бюджетні кошти на асфальт?