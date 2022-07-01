Зеленський про нову зброю від США: Вже скоро піде на передову
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Анонсований новий пакет військової допомоги від США вже в найближчому майбутньому відправиться на передову.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні
"США оголосили про новий пакет підтримки України. Я вдячний Байдену за цю допомогу, вже скоро вона піде на передову і буде працювати на захист свободи", - заявив глава держави.
Топ коментарі
+37 Анатолий К 65c6a92d
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Будь ласка, зачекайте...
-- Мойша, ты почему не помогаешь яму копать?
-- Так лопата без моторчика.
-- А где ты видел лопату с моторчиком?
-- А где вы видели еврея с лопатой?
Кхм. Зеленскому на передовой еще бункер не оформили...
расстрелатьпосадить за грубое нарушение Конституции Украины и за предательство своих граждан в Мариуполе Херсоне Мелитополе Буче Чернигове и т.д.
Будеш далі захищати найвеличнішого? Він тобі повію не нагадує, яка зараз приймає з будь-якого боку і в будь-якій кількості?
А то до цих пір нам постачали радянську техніку, а у росії модернізована російська техніка. Виходило так, що у нас гірша зброя, ніж у ворога.
президентсвакомандования армии львов
Як там писав москальський військовий поет Едуард Шляпніков (посилання доступне тільки через VPN):
Когда во мне звучит Кобзон
Я наполняюсь нот озоном!!!
Я становлюсь с ним невесомым -
Свободным от мирских кальсон!
Средь выступающих персон
Нет в мире красивей Кобзона!
Вокал его диапозона
Звучит сильнее, чем клаксон.
Его куплетов сладкий сон
Полезен и для кругозора...
Всегда я слушаю Кобзона
Когда во мне поёт Кобзон!
Если вдруг займется сердце рано по утру
Есть проверенное средство как унять хандру
Про родимую станицу вспоминаю я
Где красавица, девица ждет меня моя
Я вернусь, сверкая ******* на своем ремне
Даже встречная дворняжка улыбнется мне
Путь укажет дым печурки над моей избой
В ноги кинется дочурка шумною гурьбой
Хоть и плакать не серьезно в возрасте моем
Горлом в коме встанут слезы, видя отчий дом
Нет родимее пената, чем где рос, мужал
Дом родной меня в солдаты стоном провожал
Все осталось как и было, все как у людей
Только крышу покосило от косых дождей
То что крышу покосило - это не беда
Все путем мужская сила в доме есть когда
Попрошу смолы у ели, заберусь на верх
И смолой замажу щели, станет лучше всех
И красавица, девица за мои труды
Поднесет мне коромысло, полное воды
А когда наступит ночка, сядем у реки
Будем слушать, как стрекочат в чаще светлячки
И домой вернувшись вместе, стоя на крыльце
Я найду губами перси на твоем лице.
Эдуард Шляпников
НАРОДНЫЙ БУНТ
Визжали птицы, выли кони,
Пощады не было - вполне!
Мужчин рубили и кололи
И растлевали в мураве.
Хлестали женщин батогами,
С крестов валили купола,
И лошадиными зубами
В атаке грызли удела.
Лилась повсюду кровь рекою
Где конница входила в раж,
И ощетинившись трубою
Кусался ******* блиндаж.
Повсюду взрывы мяли глину,
Бил, как ошпаренный свинец,
Из под пупища цепелина
Снаряды сыпал огурец.
Любые явства и запасы
Народ сминал как саранча,
Громил и вспарывал матрасы,
В набат гудела каланча.
Отцы шли с вилами на брата,
И отчим целился в сестру
Вражда, как дворника лопата,
Людскую дёргала ботву.
Пращи разили и кистени
Влёт регулярные войска,
И луж кровавые купели
Сочились с бритого виска.
Смешались ноги и ломпасы,
Секиры, вилы и штыки.
Больных и даже пучеглазых
Толпы пинали сапоги.
Редела спившиеся челядь,
Плювался пулями редут
Так продолжал своих калечить
Со всех сторон народный бунт.
Я хочу собі і дітям змінить прізвище…
Її питають:
- Яка причина? Хіба прізвище «Зеленський» погано звучить?
- А Ви уявляєте - приходить дитина в школу, його питають:
- Твоє прізвище як?
- Зеленський...
- А, це ти син того придурка, про якого, по всій Україні, анекдоти розказують і "Клованом" називають?...
Може ще Єрмак нам повідомить щось з того, що обговорюють Залужний, Рєзніков та Ллойд Остін?
Правда тоді буде менше відосикіів.
Министерство цифровой трансформации, Генштаб ВСУ и платформа UNITED24 объявляют сбор на проект "Армия дронов". Его цель - приобрести 200 дронов-разведчиков, которые закроют всю линию фронта шириной около 2 470 км
Об этом 1 июля сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Дроны позволят отслеживать действия оккупантов, менять военные стратегии и в дальнейшем сохранить как можно больше жизней наших военных. Вот как можно на такую чушь собирать деньги? Хотя бы поинтересовался господин Федоров у специалистов разумностью этого проекта!