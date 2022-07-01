Зеленський про нову зброю від США: Вже скоро піде на передову

Анонсований новий пакет військової допомоги від США вже в найближчому майбутньому відправиться на передову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні

"США оголосили про новий пакет підтримки України. Я вдячний Байдену за цю допомогу, вже скоро вона піде на передову і буде працювати на захист свободи", - заявив глава держави.

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