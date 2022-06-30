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Німеччина боїться військового конфлікту з РФ через дії Литви щодо Калінінграда, – Spiegel

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

олаф,шольц

За даними Spiegel, уряд Німеччини обурений діями Литви, яка обмежила транзит підсанкційних вантажів залізницею до Калінінграда з інших регіонів Росії і назад. У ФРН побоюються, що німецькі солдати, які базуються в Литві, можуть бути втягнуті у можливий військовий конфлікт з РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Берлін не поділяє думку литовців про те, що транзит підсанкційних товарів до Калінінграда не має здійснюватися через територію ЄС. "Це транспорт із Росії до Росії. Це дозволено", – вважають в уряді Німеччини.

У Берліні побоюються ескалації конфлікту із Росією. Там вважають, що Москва може застосувати силу для створення наземного коридору. Канцлер Олаф Шольц неодноразово наголошував, що однією з його найважливіших цілей є запобігання перетворенню НАТО на партію війни. У Литві дислокуються німецькі солдати, які можуть бути залучені до можливого конфлікту.

30 червня литовські урядовці заявили: "Німці чинять тиск на Єврокомісію, щоб санкції не поширювалися на Калінінград. Вони побоюються, що їхні солдати можуть вплутатися у військовий конфлікт і дати себе залякати Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продовжуємо санкції щодо транзиту в Калінінград, - прем'єр-міністр Литви Шимоніте

Вже майже два тижні Єврокомісія та Литва обговорюють, чи підпадають транзитні товари для Калінінграда під санкції ЄС.

Рішення Брюсселя з цього питання має бути готове до 10 липня, коли набуть чинності наступні санкції, повідомляє видання. Литва наполягає на дотриманні закону під час тлумачення санкцій. "Ми не змінили свого ставлення, ЄС змінив", – кажуть у Вільнюсі.

Ще у квітні Єврокомісія запевнила, що санкції також застосовуватимуться до транзиту до Калінінграда і з нього — "щоразу, коли товари з Росії перетинають кордон ЄС як залізницею, так і сушею", зазначає Spiegel.

Також читайте: Євросоюз планує розблокувати транзит російських товарів у Калінінградську область, – Reuters

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+79
Зато Литва никого и ничего не боится. Респект.
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30.06.2022 23:56
+65
Нет, просто Литва понимает что она следующая... а Германия думает ,что она далеко ...
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01.07.2022 00:00
+63
Німцям потрібно вставити затичку в зад, бо вони з переляку обдрістають пів-європи.
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01.07.2022 00:02
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Если США поддержат Литву то Европа ничего не сможет сделать.
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01.07.2022 02:53 Відповісти
коли німці стали такими сцикунами,

якийсь двірник вася шось ляпне,
а німці одразу ой це ж ескалація
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01.07.2022 02:54 Відповісти
Немецкое тправуительство пусть уйдёт ву отставку и лёжа под кроватью продолжает бояться россию.Россию уже двно показательно нЕ БОЯТСЯ даже те европейские страны,которые намного менее мощны.чем Германия..Немцы просто доигрывают карту сделки с Газпромом и реално чего правительство германии боится ,так это уже инициированного расследования по вопросу-КТО и КАК из правящей верхушки за последние 29 лет сделал Германию абсолютно зависимой от российского газа.Немецкие власти ещё стали критикованы европейскими союзниками за препятствие вооружения Украины..То есть,налицо подыгрыш Кремлю.так что страх "воевать с россией" -мираж,есть страх ОТВЕЧАТЬ с РОССИЕЙ
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01.07.2022 03:49 Відповісти
Україна, Литва, Польща - не бояться, хоча менші за економічною потугою, зато Німеччина котра має 2x перевагу по ввп - срется як не знаю що... Німці, що з вами стало, куди ділася ваша тевтонська ярость ? 💩
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01.07.2022 04:51 Відповісти
Ця "німеччина" зламалася - несіть нову!
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01.07.2022 05:14 Відповісти
Все-таки мабуть час скинути німеччину і францію "з пароплаву історії", зараз на арену виходять ВБ, Польща та країни Балтії, а після нашої перемоги - сподіваюсь і Україна долучиться до наших справжніх друзів на кшталт тих самих литовців.
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01.07.2022 05:18 Відповісти
Якщо змоделювати таку ситуацію, що у Литві немає німецьких солдат, а є інші солдати представники НАТО, то у разі нападу на Литву, що відмовиться Німеччина виконувати свої обов'язки відповідно до 5 статті Уставу чи як ?Якщо влада Німеччини так бо'їться бути втягнута у воєнні конфлікти/війни, то може хай виходить з НАТО, бо крім другої "арміїї" світу є ще інші
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01.07.2022 05:37 Відповісти
Відмовиться шмульц і одразу подасть у відставку.
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01.07.2022 06:52 Відповісти
Шмульц не лідер нації. Дівчата в бундестазі та бундесвері - гут!
Не здивуюся, якщо у випадку нападу ********** на країну нато бундесвер очолить баронеса ФДЛ.
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01.07.2022 06:47 Відповісти
Дівчата від бабусь та прабабусь знають, що за збочена худоба радянський солдат, в даном випадку кацап, а це іще гірше.
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01.07.2022 07:57 Відповісти
*****, це за руzким кораблем!
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01.07.2022 06:48 Відповісти
Ганси знову обісцялись.
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01.07.2022 06:56 Відповісти
У тевтонських рицарів ведмежа больезнь
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01.07.2022 07:54 Відповісти
уряд Німеччини більше турбується не про Калінінград , а про Кенінгберг
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01.07.2022 07:19 Відповісти
Кенігсбе́рг (нім. Königsberg)
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01.07.2022 07:21 Відповісти
Тепер мені зрозуміло, хто морозить сьомий пакет санкцій на парашу
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01.07.2022 07:22 Відповісти
Вони побоюються, що їхні солдати можуть дати залякати себе Росії!!
Вувіку підкажіть, що тут новый сюжет для німецького порно намалювався, крутіше його "Сватів"!
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01.07.2022 07:33 Відповісти
а дозволено 9-ти этажки и торговые центры бомбить ракетами?
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01.07.2022 07:43 Відповісти
Німці,ви ж колись були такі сміливі,коли розв'язали 2 гу світову війну. А зараз стали такими сцикливими, боїтесь захищатись? Що з вами сталось?Якесь позорисько!!!
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01.07.2022 07:47 Відповісти
и первую тоже.. А шас.. один пан Шульц.. поссыкивает вольсика...
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01.07.2022 08:50 Відповісти
Мені ось цікаво, а накуя потрібні содати, що «бояться бути втягнутими у військовий конфлікт»? Накуя ви їм гроші платите? Воювати - це ж їх робота, ні?
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01.07.2022 08:00 Відповісти
Сраку цілувати *****, значно безпечніше!
Війна теж виникла, але трохи далі!
Шольцу треба зрозуміти просте правило: гопники ніколи не нападуть на людину, якщо розуміють, що вона буде чинити опір!
Ніколи!
Бо вони сцикуну і нікчеми і нападають лише на слабких.
А параша це самий справжній гопник.
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01.07.2022 08:27 Відповісти
Стурбовані сцикуни.
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01.07.2022 09:07 Відповісти
Це просто якась ганьба. Німеччина дискредитує НАТО.
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01.07.2022 09:25 Відповісти
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01.07.2022 09:52 Відповісти
ссыкуны немецкие,думают что кацапы не придут к ним!а они могут повторить!
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01.07.2022 09:54 Відповісти
Всетаки Джордж Орвел (псвевдонім) був генільним письменником. так тонко відчувати і все описати в 1984 просто геніально, він недарма в 1984 і Фермі тварин описав всю політику. і недарма там була Євразія від Лісабона до владивостока... вони прям хочуть прям мріють про сильну руку московського тсаря у себе в дупі, всі ці французи німці італійці, їм прям хочеться дуже дуже швабру в дупу і тувинсько-бурятьско-чечеснький піструн в їх матерів синів дочок і сестер у всі дихально-пихальні шляхи ПРЯМ МРІЮТЬ!

ГАНЬБА не німці а шмат лайна. нащадки згвалтувань дідами, клінічні генетичні раби !
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01.07.2022 10:02 Відповісти
"Пробзділо шось у датському німецькому князівстві. О часи, о Германія нещасна"
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01.07.2022 10:07 Відповісти
А німці ще й досі сподіваються десь пересидіти війну, у погрібі! .... Отжеш іуди!
Хочуть бути "лідерами" Європи, але бояться забруднити руки ..... Лицемірні падлюки!....
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01.07.2022 10:55 Відповісти
Боїться, що солдати будуть воювати? А навіщо тоді взагалі солдати?
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01.07.2022 11:04 Відповісти
Что это за политик? Вместо того, чтобы потирать руки под столом Бундестага, он взял и обоссался прилюдно, забыв о том, что это территория - Кёнигсберг, имеет такое же отношение к кровавой чекистской империи, как и Курильские острова. Почему ему вовремя никто не прикрыл рот, лучше бы промолчал! Позорище да и только.
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01.07.2022 11:04 Відповісти
Фрицы сцыкуны. Если бы русские напали на Германию, те сразу же сдалися б.
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01.07.2022 11:06 Відповісти
«Боїться, що солдати можуть бути вовлечени у конфлікт ». А для чого вам тоді солдати? Солдати бояться конфлікту? Це стандарти НАТО?
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01.07.2022 14:16 Відповісти
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