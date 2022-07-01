Окупанти дістали зі своїх запасів все озброєння, щоб бити по Луганщині і Донеччині, - Зеленський
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Російські окупанти дістали зі своїх запасів все озброєння, щоб бити по Луганщині і Донеччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Ситуація на Донбасі залишається найбільш жорсткою, надзвичайно тяжкою. Вогнева перевага окупантів досі дуже відчувається – вони дістали вже просто все зі своїх запасів, щоб бити по нам: по Луганщині, по Донеччині. Я вдячний кожному і кожній, хто захищає наші позиції в таких умовах. Це справжній героїзм", - зазначив глава держави.
Топ коментарі
+23 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар01.07.2022 00:45
+20 Дмитро Черних 794bd8a2
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+17 Топ Ган
показати весь коментар01.07.2022 00:41
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За то, что Украина "8 лет бамбила бамбас".
За это русские Донбасс полностью разбомбили.
Але, її все одно ПОБУДУВАЛИ!
...
У 2022-му 90% вважає, що нові лінії виробництва снарядів нам будувати ПОТРІБНО.
Але, їх ніхто так і НЕ БУДУЄ!
...
заводи понищили - ти би купив замість кишенькового телефону - контейнер з вітчизняним телефоном(подібної) потужності? а чо ні? так і тут - нахрін 10000 танків на рік клепати коли масла пожерти треба "діставати"?