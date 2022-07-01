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Окупанти дістали зі своїх запасів все озброєння, щоб бити по Луганщині і Донеччині, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Російські окупанти дістали зі своїх запасів все озброєння, щоб бити по Луганщині і Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Ситуація на Донбасі залишається найбільш жорсткою, надзвичайно тяжкою. Вогнева перевага окупантів досі дуже відчувається – вони дістали вже просто все зі своїх запасів, щоб бити по нам: по Луганщині, по Донеччині. Я вдячний кожному і кожній, хто захищає наші позиції в таких умовах. Це справжній героїзм", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вже скоро піде на передову, - Зеленський про нову зброю від США

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+23
Зброя надійно закатана під асхвальт!!!)))
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01.07.2022 00:45
+20
Думка чотирикратного уклоніста дуже важлива!!!)))
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01.07.2022 00:43
+17
...бляха, іксперд квартальний
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01.07.2022 00:41
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...бляха, іксперд квартальний
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01.07.2022 00:41 Відповісти
Памагают данбассу.

За то, что Украина "8 лет бамбила бамбас".

За это русские Донбасс полностью разбомбили.
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01.07.2022 00:43 Відповісти
Зброя надійно закатана під асхвальт!!!)))
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01.07.2022 00:45 Відповісти
Думка чотирикратного уклоніста дуже важлива!!!)))
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01.07.2022 00:43 Відповісти
.
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01.07.2022 00:44 Відповісти
a pachimu stolko dislike(ov) i tolko 1 like
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01.07.2022 00:53 Відповісти
Картинка з ворожого сайту,тому і мало лайків.
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01.07.2022 00:55 Відповісти
Тому що це зовсім і не чорний день - елементарно ж
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01.07.2022 05:04 Відповісти
В который раз?
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01.07.2022 00:44 Відповісти
.
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01.07.2022 00:53 Відповісти
ну так с натой воевать не легко
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01.07.2022 01:00 Відповісти
У 2018-му 75% населення вважало, що лінію по виробництву снарядів нам будувати НЕ ПОТРІБНО.
Але, її все одно ПОБУДУВАЛИ!
...
У 2022-му 90% вважає, що нові лінії виробництва снарядів нам будувати ПОТРІБНО.
Але, їх ніхто так і НЕ БУДУЄ!
...
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01.07.2022 01:03 Відповісти
Пам'ятаю,як лінію виготовлення патронів на київський табачці на мнталобрузт перетворили. Талановиті шменеджери,скільки тисяч заводів понищили.
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01.07.2022 01:21 Відповісти
ви совок? та кому нафіг треба умовний завод по попайці ламп жлрбьб-100500 для комплексу Жук, коли в світі замість 50кг. таких ламп в подібний комплекс ставлять 50г. мікросхему тої самой ефективності(правда опалює навкол. середовище в мільйон разів менше ніж скрепні лампи)
заводи понищили - ти би купив замість кишенькового телефону - контейнер з вітчизняним телефоном(подібної) потужності? а чо ні? так і тут - нахрін 10000 танків на рік клепати коли масла пожерти треба "діставати"?
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01.07.2022 11:01 Відповісти
а ты зеленое недоразумение достань из своих запасов оружие - а у тебя же их нет - по-этому ты сидишь как обосранный и ноешь ноешь и ноешь
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01.07.2022 01:05 Відповісти
Не ноет оно, а корчит из себя крутого полководца. хотя из него и комментатор так себе...
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01.07.2022 05:22 Відповісти
Згадую слова Абдристовича, коли він після двох тижднів ракетних обстрілів сказав, що у росії вже закінчились майже всі ракети. І де та зараз ця б"лядь Абдристович? Він покаявся чи обісрався?
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01.07.2022 01:09 Відповісти
Ага,здрастє
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01.07.2022 01:18 Відповісти
тепер він каже що ті вже скінчились, а то що зараз летить - то другое, и их еще много))
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01.07.2022 01:47 Відповісти
Світило в воду пердонуло...
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01.07.2022 01:17 Відповісти
х!йло йде вабанк аби окупувати хоч частину України
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01.07.2022 02:51 Відповісти
Не знаю, наче і багато вони наклепали цих снарядів, але все одно постійно спадає на думку, що щось тут не так: те, що виробляється людьми, не може бути безкінечним, все одно ліміт десь та й буде. А знаючи кацапську історію і менталітет, маю гадку, що "снарядний голод"(з першої світової) в будь-якому випадку повториться, а щодо менталітету - вони ще й ********** "потьомкинські дєрєвні", тобто "понт", пускати пил у вічі - як ніхто в світі! То може, є така вірогідність, вони згребли все що мають, і влаштували повномасштабну акцію залякування арт-перевагою, але в дійсності вони просто "по сусєкам пошкербли" - і вигребли майже все, чого хватить на 3-4 місяця у такому ж темпі і масштабах, але аж ніяк не на роки. Не думаю, що пуйло і його мафіозно-гопническа система чимось краща і ефективніша за систему ніколашкі кривавого...
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01.07.2022 05:01 Відповісти
А ты Зеля, достань все свое вооружение, которое наделал и лупи в ответ. Или кроме голой ...ОПы ничего нету?
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01.07.2022 06:18 Відповісти
Ти чтєї країни президент? Нащо нам базікання щодо ворога? Ти кращє розвоси : ти підтянув всю зброю щоб боронити донеччину? Ту саму зброю. Що ти закрив программи по її виробницьтву і накопиченню! А зарпз твої особисті пройоюи юійціприкртвають своїм героїзмлм, та своїм життям! І в тебе достає нахабства казати, що ти їм вдячний?! Ти маєшь вибачатися ! Перед кожним загиблим тому що не вистачило боєзапасу, перед цого вдовою й сирітами... Пред його стврими батьками ... Вдячне воно, бл•
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01.07.2022 06:22 Відповісти
Гавноротие... А ну все га фронт! Раскудахтались!
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01.07.2022 07:45 Відповісти
в Придністров'ї купа снарядів радянських калібрів, ми могли б їх забрати собі
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01.07.2022 08:28 Відповісти
угу, 10000 орков не будут отстреливаться и не заминируют склады, неее, просто придем и заберем чо. правда если там разнесет тыщу местных гражданских, то повесят их на нас.
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01.07.2022 11:06 Відповісти
А що ти дістав ,асфальт? Щоб і рейтинги були такі ж як зброя,твого виробництва. Смішно,що і надалі ігнорується випуск продукції військової,хотя це можливо.
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01.07.2022 10:30 Відповісти
А ты достал тем, что тебе нечего доставать. Просрал страну, погубил тыщи людей, и если бы не "паникеры" из ЕС - НАТО -давно б вы с беней сдали нэньку х**лу
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05.07.2022 08:17 Відповісти
 
 