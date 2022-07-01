На південному напрямку ЗСУ знищили 35 загарбників і ворожі модернізовані танки, - ОК "Південь"
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На південних рубежах захисту українські військові знищили 35 загарбників і ворожу техніку, зокрема 2 модернізовані танки Т-72Б3.
Про це повідолмяє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
"На Херсонщині в межах Білозерської громади нашими авіаторами завдано парного гелікоптерного удару по скупченню живої сили та військової техніки ворога.
Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань "вгамовано" 35 рашистів, 2 модернізовані танки Т-72Б3 та ще 4 одиниці іншої броньованої техніки", - йдеться в повідомленні.
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А танкісти перед зашкваром потіли ?
- А что же тут "нового"?! Обычный Т-72 Только башня внутри и всё оборудование имеют какой-то странный окрас!
- Так в нём-то всё дело! Это специальное огнестойкое антипригарное покрытие!
- Ну и в чём его секрет?
- А секрет в том что после попадания в него кумулятивной струи или "ударного ядра" Джавелина или британского NLAW оборудование и стенки можно отмыть от нагара обычным мыльным раствором!
- А что с экипажем?
- После попадания нагар на стенках - это и есть экипаж! Да "х** с ними"! Главное -отмывается он теперь легко, а бабы новых нарожают!
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