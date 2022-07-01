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На південному напрямку ЗСУ знищили 35 загарбників і ворожі модернізовані танки, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

південь

На південних рубежах захисту українські військові знищили 35 загарбників і ворожу техніку, зокрема 2 модернізовані танки Т-72Б3.

Про це повідолмяє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"На Херсонщині в межах Білозерської громади нашими авіаторами завдано парного гелікоптерного удару по скупченню живої сили та військової техніки ворога.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань "вгамовано" 35 рашистів, 2 модернізовані танки Т-72Б3 та ще 4 одиниці іншої броньованої техніки", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На південному напрямку ЗСУ знищили 22 окупанти, ворожу техніку та два склади боєприпасів, - ОК "Південь"

Автор: Наталя Джума
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Танки були модернізовані ? Це дуже добре.
А танкісти перед зашкваром потіли ?
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01.07.2022 06:34 Відповісти
До стану "well coal"
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01.07.2022 06:51 Відповісти
Зібрав Шойгу своїх генералів і показує їм "нову" російську техніку Полазили у танку танкісти вилізли і питають:
- А что же тут "нового"?! Обычный Т-72 Только башня внутри и всё оборудование имеют какой-то странный окрас!
- Так в нём-то всё дело! Это специальное огнестойкое антипригарное покрытие!
- Ну и в чём его секрет?
- А секрет в том что после попадания в него кумулятивной струи или "ударного ядра" Джавелина или британского NLAW оборудование и стенки можно отмыть от нагара обычным мыльным раствором!

- А что с экипажем?
- После попадания нагар на стенках - это и есть экипаж! Да "х** с ними"! Главное -отмывается он теперь легко, а бабы новых нарожают!
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01.07.2022 07:24 Відповісти
Модернізовані танки - це ті, що з курниками на баштах?
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01.07.2022 07:52 Відповісти
Ті, що і півнями в середині.
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01.07.2022 08:17 Відповісти
Російська «супернанотехнологія» для захисту від ПТУР «Джавелін» та «Н ЛАВ»: "Мангал-М (модернізований) На решітку над баштою танка вкладено "динамічний захист" з мішків з піском! При підльоті "Джавеліна» він спрацьовує і запорошує боєголовці очі...

Нова страва української національної кухні : «Матрьошка по-путінськи» (згорілий танк з екіпажем всередині) Готується на «грилі» з застосуванням «Джавеліна» , «Стугни» , чи «Н ЛАВ»
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01.07.2022 10:24 Відповісти
 
 