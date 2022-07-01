Ворог міг замінувати територію і води під час відступу зі Зміїного, - ОК "Південь"

Російські загарбники, відступаючи зі Зміїного, могли вдатися до мінування території острова і навколишніх вод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Завершуючи екстрену евакуацію особового складу з острова Зміїний, рашисти знищували військову техніку, документацію та майно. Імовірно, здійснено мінування місцевості, причалу та навколишніх вод біля острова.

За уточненими даними, внаслідок наших ракетно-артилерійських ударів знищено зенітно-ракетний комплекс "Тор", один з маломірних катерів, причіп, що містив дизель-генератор, радіолокаційну станцію та польовий склад боєприпасів.

А самі рашисти при відступі підірвали транспортно-зарядну машину до ЗРК "Тор", реактивну систему залпового вогню "Торнадо-Г" та над морем втратили гелікоптер", - йдеться в повідомленні.

В ОК "Південь" наголошують, що "операція триває", забезпечення контролю над островом потребує ретельної перевірки та виключення провокацій.

Українські військові ретельно перевіряють ситуацію.

"Для прикриття евакуації противник виконав понад двадцять вильотів авіації з Криму", – ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, що один з винищувачів-бомбардувальників прикриття випустив по Одещині 2 крилаті ракети Х-31, які влучили в сільськогосподарські площі Білгород-Дністровського району.

"Обійшлось без руйнувань та втрат" – зазначають в ОК "Південь".

Також читайте: Операція по звільненню Зміїного ще не завершена, - ОК "Південь"