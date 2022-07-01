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Ворог міг замінувати територію і води під час відступу зі Зміїного, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зміїний

Російські загарбники, відступаючи зі Зміїного, могли вдатися до мінування території острова і навколишніх вод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Завершуючи екстрену евакуацію особового складу з острова Зміїний, рашисти знищували військову техніку, документацію та майно. Імовірно, здійснено мінування місцевості, причалу та навколишніх вод біля острова.

За уточненими даними, внаслідок наших ракетно-артилерійських ударів знищено зенітно-ракетний комплекс "Тор", один з маломірних катерів, причіп, що містив дизель-генератор, радіолокаційну станцію та польовий склад боєприпасів.

А самі рашисти при відступі підірвали транспортно-зарядну машину до ЗРК "Тор", реактивну систему залпового вогню "Торнадо-Г" та над морем втратили гелікоптер", - йдеться в повідомленні.

В ОК "Південь" наголошують, що "операція триває", забезпечення контролю над островом потребує ретельної перевірки та виключення провокацій.

Українські військові ретельно перевіряють ситуацію.

"Для прикриття евакуації противник виконав понад двадцять вильотів авіації з Криму", – ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, що один з винищувачів-бомбардувальників прикриття випустив по Одещині 2 крилаті ракети Х-31, які влучили в сільськогосподарські площі Білгород-Дністровського району.

"Обійшлось без руйнувань та втрат" – зазначають в ОК "Південь".

Також читайте: Операція по звільненню Зміїного ще не завершена, - ОК "Південь"

Автор: Наталя Джума
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Гениальная спОцоперация Параши на Змеином в виде мультика:
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01.07.2022 07:14 Відповісти
Цілком прогнозовано
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01.07.2022 07:23 Відповісти
вангую - унітази і побутову техніку вкрали і все обісрали та закидали сміттям
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01.07.2022 08:20 Відповісти
Звичайно, орки все замінували, тому можна не хвилюватись, що вони туди повернуться на свої ж міни.

Головне, що Зміїний - наш!!!
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01.07.2022 10:21 Відповісти
 
 