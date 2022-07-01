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Окупанти намагаються створити умови для відновлення наступу на Бахмут і Слов’янськ, - Інститут вивчення війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Російські загарбники можуть відновити наступальні операції на міста Бахмут і Слов’янськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики припускають, що обмежені успіхи навколо Бахмута свідчать про те, що російські війська можуть незабаром спробувати створити умови для наступальної операції на сам Бахмут, хоча вони, ймовірно, у короткостроковій перспективі більше зосереджені на перекритті та контролі ліній зв’язку, що виходять із Бахмута.

ISW також оцінює обстріли росіян територій біля Слов’янська і самого міста як такі, що створюють умови для подальшого наступу на Слов’янськ.

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Російські війська досягли незначних успіхів у наступах на Лисичанський нафтопереробний завод та навколо Лисичанська.
  • Окупанти продовжували наступальні дії на південь і схід від Бахмута та на північ від Слов'янська.
  • Загарбники продовжували спроби відновити контроль над населеними пунктами на північ від Харкова.
  • Українські контрнаступи продовжують змушувати російські війська на Південному напрямку віддавати перевагу оборонним операціям.
  • Російська окупаційна влада вжила заходів для забезпечення подальшої економічної та фінансової інтеграції окупованих територій у російську систему.

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Автор: Наталя Джума
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Давно известно, что Куйло поставило задачу до середины августа "освободить" всю Донецкую область с проведением "рехверендума" в оккупированных областях Украины (включая части Харьковской, Запорожской и Херсонской) 11 сентября. Даже медальки выпустили, но с ними что-то пошло не так- Бандеровцы их дизайн подменили:
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01.07.2022 07:11 Відповісти
Народ, оце "А вот то шо зарадные Институты тянут с ленд лизами и Леопардами, потому что хотят шоб Хутин захватил даунбасс" - це ворожий наратив! Це показує, що конкретний пісяка - ворог, бот системи ольгіно!
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01.07.2022 08:00 Відповісти
 
 