Унаслідок удару по житловому будинку та базі відпочинку на Одещині загинуло 20 осіб, поранено 38, - ОК "Південь". ВIДЕО (оновлено)
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Внаслідок нічного ракетного удару літаками стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря по Білгород-Дністровському району Одещини 3 ракетами Х-22 вражено багатоквартирний будинок та базу відпочинку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по багатоповерхівці та базі відпочинку в Одеській області становить 17 осіб, серед яких — одна дитина
Надано медичну допомогу 31 постраждалій особі, серед яких 4 дитини та вагітна жінка, врятовано з під завалів 8 осіб, з них 3 дитини. Важких поранених госпіталізовано.
Рятувальні роботи тривають. В місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи.
Пізніше в ДСНС повідомили, що станом на 08:15 під час розбору завалів дев’ятиповерхового житлового будинку в смт Сергіївка додатково вилучено тіла 2 осіб. Всього внаслідок удару загинуло 16 осіб та постраждало 30 осіб (з них 3 дитини).
За уточненою інформацією, внаслідок удару по території бази відпочинку у смт Сергіївка загинуло 2 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа. Роботи тривають.
Згідно з останніми даними ДСНС, на цей момент відомо про 19 загиблих та 38 постраждалих, з яких 6 дітей.
Зазначається, що організовано взаємодію з усіма службами та військовою адміністрацією. Працюють психологи ДСНС.
Станом на 13:30 внаслідок ракетного удару по смт Сергіївка Білгород-Дністровського району на Одещині загинули 20 осіб (16 осіб - житловий будинок та 4 особи - база відпочинку, з них 1 дитина), постраждали 38 осіб (37 осіб - житловий будинок, з них 6 дітей та 1 особа - база відпочинку). Госпіталізовано до лікарні 38 осіб.
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А тепер розкажу вам, панство, одну Дуже Страшну Історію, яка в січні, за місяць перед повномасштабним вторгненням, обійшла була всю світову пресу, а потім, зрозуміло, забулася, бо фабрику страшних історій для світової преси Росія відкрила у нас. Але та історія все одно в певному сенсі лишається ексклюзивом, - і тепер, побачивши фото тої бригади чекістанських льотчиків, що розбомбила ТРЦ в Кременчуці, я вирішила, що пора її розказати.
Отож у січні в Забайкаллі, в посьолку під Читою, де дислоковано авіаполк, зграя бездомних собак серед білого дня загризла на вулиці 7-літню дівчинку, що верталась додому з музики. Звісно, те, що в Росії вулицями нас. пунктів бігають зграї голодних псів, які можуть загризти насмерть самотнього перехожого, - це само по собі мальовничо й багато додає до портрету країни, яка прийшла нас "визволяти". Але найцікавіші тут не собаки, і не дівчинка - а її тато, майор Антон Канорський, про якого ЗМІ розкопали, що 6 років тому він одержав з рук Путіна орден за Алеппо (!). Був у Кремлі, вдостоївся поруч із Самим особистого фото, на якому, за неписаним статутом російської армії, має "вид лихой и придурковатьій". (Зрештою, який іще вид може мати льотчик, який "отработал по Сирии" і якому взагалі краще б вмерти, а ще краще було б - не народжуватися на світ?..)
Преса смакувала жахливі подробиці: відгризеної собаками дівчинчиної ноги так і не знайшли, ховали в закритій труні, бо личко теж було погризене, мама на звістку про трагедію потрапила до лікарні... І тільки в кримських пабліках промайнула новина, од якої мені справді пішов мороз поза шкірою: виявляється, 2014 рік Антон Канорський ще зустрів українцем - у складі військової частини, розташованої в Криму (в Феодосії, коли не помиляюсь).
Була колись така страшна українська лайка - "а щоб тебе собаки з'їли!" Виявилося, може бути ще страшніше - зраджуєш Україну, стаєш росіянином, і зразу ж, одним пакетом - убивцею сирійських дітей, після чого собаки з'їдають уже не тебе, а твою дитину.
Ось така кар'єра майора Канорського. Прекрасна, як на мене, - хоч під скло став.
Ні, не хочу я їх бачити в Гаазі. Я знаю від Славенки Дракуліч (почитайте її «Вони б і мухи не скривдили»), як там убивці Сребреніци грають у футбол і користуються бібліотекою. Нафіґ. Я бажаю їм не нашої людської справделивости, кривої й кострубатої, - а Божої. Такої, як отримав Антон Канорський.
І я знаю, що так воно й буде.