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Унаслідок удару по житловому будинку та базі відпочинку на Одещині загинуло 20 осіб, поранено 38, - ОК "Південь". ВIДЕО (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок нічного ракетного удару літаками стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря по Білгород-Дністровському району Одещини 3 ракетами Х-22 вражено багатоквартирний будинок та базу відпочинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по багатоповерхівці та базі відпочинку в Одеській області становить 17 осіб, серед яких — одна дитина

Надано медичну допомогу 31 постраждалій особі, серед яких 4 дитини та вагітна жінка, врятовано з під завалів 8 осіб, з них 3 дитини. Важких поранених госпіталізовано.

Рятувальні роботи тривають. В місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи.

Також дивіться: Унаслідок влучання ворожої ракети в 9-поверхівку на Одещині загинуло 14 осіб, постраждало 30, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Пізніше в ДСНС повідомили, що станом на 08:15 під час розбору завалів дев’ятиповерхового житлового будинку в смт Сергіївка додатково вилучено тіла 2 осіб. Всього внаслідок удару загинуло 16 осіб та постраждало 30 осіб (з них 3 дитини).

За уточненою інформацією, внаслідок удару по території бази відпочинку у смт Сергіївка загинуло 2 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа. Роботи тривають.

Згідно з останніми даними ДСНС, на цей момент відомо про 19 загиблих та 38 постраждалих, з яких 6 дітей.

Зазначається, що організовано взаємодію з усіма службами та військовою адміністрацією. Працюють психологи ДСНС.

Станом на 13:30 внаслідок ракетного удару по смт Сергіївка Білгород-Дністровського району на Одещині загинули 20 осіб (16 осіб - житловий будинок та 4 особи - база відпочинку, з них 1 дитина), постраждали 38 осіб (37 осіб - житловий будинок, з них 6 дітей та 1 особа - база відпочинку). Госпіталізовано до лікарні 38 осіб.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+81
До чого хворий народ. Не в ***** там справа. Вони там всі моральні виродки.
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01.07.2022 08:17
+70
Кацапы, вы все одинаковые, вы просто ущербные мрази, которые наслуждаются убийствами и страданиями людей. Вы нация террористов и подонков!
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01.07.2022 08:21
+63
Вот в этом вся ваша низость и трусость, вы не можете воевать против армии, вы обсыраетесь и убегаете как девочки, зато прекрасно воюете с мирным населением, вы боитесь НАТО, ибо будете уничтожены в считанные часы, поэтому вы, как ущербные сцыкуны, нападаете только на те страны, которые не могут вам дать сдачи, но с Украиной вы просчитались, поэтому и беситесь.
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01.07.2022 08:26
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це ще один теракт, або ні? скільки терактів ще повинна здійснити ця збочена срана, щоб її нарешті визнали спонсором тероризму..., або просто країна - терорист...
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01.07.2022 10:49 Відповісти
тварюки та нелюди. воює з нами не путлєр а кацапський народ , яких підтримує майже все населення оркостану, в голові не вкладається звідки у тих зайвохромосомних така жорстокість. їх виправить тільки могила незалежно від статі
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01.07.2022 13:18 Відповісти
Як сказал генерал Кривонос: якщо в Зеленського є яйця то він повинен дозволити стріляти по базам в Білорусі та рашці так щоб там все горіло не зупиняючись . Крім того як він сказав в Україні є спеціалі війська на тренуванн яких витрачено багато грошей та їх не задіють до диверсій в самої рашці і та Білорусі якщо б це робили щоб там нищити всю інфрастуктури не зупиняючись щоб вони здригалися від вибухів то ситуаціях б змінилася в Україні та на фронті. Так каже генерал Кривонос . І так звиняайні люди думають теж бо тільки так можна щось змінити а не сидіти та чекати коли всю Україну знищат
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01.07.2022 14:10 Відповісти
Рашисты-вы сатана!Скоро,будут ******* и по вашим городам и селам,вашим семьям,вашим ублюдкам детям...Аминь.
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01.07.2022 14:54 Відповісти
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01.07.2022 15:54 Відповісти
Шкода загиблих та покалічених. Та чи розуміють жителі Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей, що їм прилітає за їх голосування в 2019 за "зелену владу", за "новиє ліца"? А який тут зв'язок, скажете ви? Простий: хочеш миру, готуйся до війни! На добре озброєного дядька ніхто не наважиться напасти! А як готувалися до війни "новиє ліца" всі бачили. При Пороху встигли виготовити ОДНУ "Богдану" та кілька "Нептунів" і УСЬО! Тепер прилітає.
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01.07.2022 17:42 Відповісти
Можно понять, но не простить СССР, который бомбил чужой Афганистан, или США, которые уничтожали далёкий Вьетнам. Но когда РоССия, связанная миллионами нитями родства и многовекового сотрудничества с Украиной, варварски умерщвляет своих вечных соседей, -- это находится за гранью разума.
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01.07.2022 18:02 Відповісти
Що зрозуміти: в Сергіївці крім готелів, баз відпочинку і розважальних закладів НІЧОГО НЕ МАЄ. Це такий собі аналог більш відомої Затоки?
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01.07.2022 19:20 Відповісти
То прочитайте про Батурин в 17**. І недарма ***** недавно згадувало російську-шведську війну
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02.07.2022 08:23 Відповісти
А що ж наш говнокомандуючий? Все ще сцить бити по кацапії? Все ще хоче заглянути в жопу путлеру?
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01.07.2022 19:12 Відповісти
В тій Сергіївці, по якій вдарили ракетами, в принципі немає жодного об'єкту, який тягне хоч трохи на "військовий". Це типічне курортне містечко, до того ж в якому більша частина відпочинкової інфраструктури навіть не українська, а молдовська (ще з часів СРСР Сергіївка орендувалася молдовськими юроособами з доброї волі України, зважаючи на те, що Молдова не має морського узбережжя для відпочинку своїх громадян). Молдова мала б тепер надати Україні повний картбланш на знищення російської бази в Придністров'ї).
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01.07.2022 19:17 Відповісти
ви що не зрозуміли , що вони почали робить терор і нищити населення,щоб тримати його в страхі чи думаєте ,що за тиждень Кременчуг, Сергіївка, Миколаїв-це співпадіння ?
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02.07.2022 08:27 Відповісти
Пілоти (і авіатехніки також) мають гинути на землі, в місцях постійної дислокації (в своїх казармах, квартирах, гуртожитках, їдальнях тощо) - для цього і існують спецоперації.
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01.07.2022 19:23 Відповісти
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

А тепер розкажу вам, панство, одну Дуже Страшну Історію, яка в січні, за місяць перед повномасштабним вторгненням, обійшла була всю світову пресу, а потім, зрозуміло, забулася, бо фабрику страшних історій для світової преси Росія відкрила у нас. Але та історія все одно в певному сенсі лишається ексклюзивом, - і тепер, побачивши фото тої бригади чекістанських льотчиків, що розбомбила ТРЦ в Кременчуці, я вирішила, що пора її розказати.

Отож у січні в Забайкаллі, в посьолку під Читою, де дислоковано авіаполк, зграя бездомних собак серед білого дня загризла на вулиці 7-літню дівчинку, що верталась додому з музики. Звісно, те, що в Росії вулицями нас. пунктів бігають зграї голодних псів, які можуть загризти насмерть самотнього перехожого, - це само по собі мальовничо й багато додає до портрету країни, яка прийшла нас "визволяти". Але найцікавіші тут не собаки, і не дівчинка - а її тато, майор Антон Канорський, про якого ЗМІ розкопали, що 6 років тому він одержав з рук Путіна орден за Алеппо (!). Був у Кремлі, вдостоївся поруч із Самим особистого фото, на якому, за неписаним статутом російської армії, має "вид лихой и придурковатьій". (Зрештою, який іще вид може мати льотчик, який "отработал по Сирии" і якому взагалі краще б вмерти, а ще краще було б - не народжуватися на світ?..)

Преса смакувала жахливі подробиці: відгризеної собаками дівчинчиної ноги так і не знайшли, ховали в закритій труні, бо личко теж було погризене, мама на звістку про трагедію потрапила до лікарні... І тільки в кримських пабліках промайнула новина, од якої мені справді пішов мороз поза шкірою: виявляється, 2014 рік Антон Канорський ще зустрів українцем - у складі військової частини, розташованої в Криму (в Феодосії, коли не помиляюсь).

Була колись така страшна українська лайка - "а щоб тебе собаки з'їли!" Виявилося, може бути ще страшніше - зраджуєш Україну, стаєш росіянином, і зразу ж, одним пакетом - убивцею сирійських дітей, після чого собаки з'їдають уже не тебе, а твою дитину.

Ось така кар'єра майора Канорського. Прекрасна, як на мене, - хоч під скло став.

Ні, не хочу я їх бачити в Гаазі. Я знаю від Славенки Дракуліч (почитайте її «Вони б і мухи не скривдили»), як там убивці Сребреніци грають у футбол і користуються бібліотекою. Нафіґ. Я бажаю їм не нашої людської справделивости, кривої й кострубатої, - а Божої. Такої, як отримав Антон Канорський.

І я знаю, що так воно й буде.
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01.07.2022 19:54 Відповісти
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