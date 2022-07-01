УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13784 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 399 6
армія РФ (13505) війна (56581) Зміїний (149)

Завдяки відходу РФ зі Зміїного тиск на узбережжя знизиться, але блокада портів триватиме, - Інститут вивчення війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зміїний

Втеча російських військ з острова Зміїний трохи знизить тиск на українське узбережжя через відсутність у майбутньому на острові російської ППО і протикорабельних ракетних систем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Але експерти Інституту вивчення війни відзначають, що сам відступ не припинить морську блокаду, оскільки російські війська мають доступ до наземних протикорабельних систем у Криму і на заході Херсонської області, які все ще можуть наводитися на судна в українських портах.

Також читайте: Ворог міг замінувати територію і води під час відступу зі Зміїного, - ОК "Південь"

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
крыса фсбэшная живёт с Будановым в одной хате
показати весь коментар
01.07.2022 08:35 Відповісти
зашквареный сашок захерченко тоже из оплота был
показати весь коментар
01.07.2022 08:36 Відповісти
Приднестровье, Иран, ДНР, Осетия, Россия, Абхазия и Сирия готовятся создать новый военный блок! - "*******"!
показати весь коментар
01.07.2022 08:39 Відповісти
Все правильно.
Расширение границ ранее существовавшего военно-политического блока
АБхазия, ОСетия, РУСЬ - АБОСРУСЬ.
показати весь коментар
01.07.2022 09:07 Відповісти
"Трохи знизить тиск на українське узбережжя "-- Одещинна --сьогодні вранці 18 загинуло, 40 поранено, але це не остаточно.
показати весь коментар
01.07.2022 11:00 Відповісти
 
 