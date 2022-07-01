Завдяки відходу РФ зі Зміїного тиск на узбережжя знизиться, але блокада портів триватиме, - Інститут вивчення війни

Втеча російських військ з острова Зміїний трохи знизить тиск на українське узбережжя через відсутність у майбутньому на острові російської ППО і протикорабельних ракетних систем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Але експерти Інституту вивчення війни відзначають, що сам відступ не припинить морську блокаду, оскільки російські війська мають доступ до наземних протикорабельних систем у Криму і на заході Херсонської області, які все ще можуть наводитися на судна в українських портах.

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