Зранку Миколаїв зазнав ракетних обстрілів, 1 ракету збила ППО. Є приліт по підприємству, - Кім

Вранці, 1 липня, Миколаїв зазнав ракетних обстрілів. Інформація щодо потерпілих та наслідків уточнюється.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

У іншому повідомленні він уточнив, що 1 ракету збила ППО. Зафіксовано приліт по одному із підприємств міста. Наразі без жертв.

Коментуючи ситуацію в регіоні за добу, Кім зазначив, що серед дня, 30 червня, Корабельний район Миколаєва було піддано обстрілу реактивними системами залпового вогню "Смерч" з забороненими касетними снарядами. Потерпілих немає.

"Баштанський район: вчора, 30 червня, у другій половині дня було обстріляно Інгульську громаду. Обстріли були поза межами населених пунктів. Внаслідок обстрілів у деяких населених пунктах відсутнє світло. За попередньою інформацією потерпілих немає.

1 липня, близько 04:30, обстрілів зазнала Широківська громада. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється", - зазначив Кім.

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У Миколаївському районі вчора, 30 червня, з 16:50 на території Парутинського старостинського округу Куцурубської громади зафіксовано обстріли ворожими касетними боєприпасами околиць с. Парутине. Потерпілих та значних руйнувань немає.

Також 30 червня, приблизно з 20:55, були обстріли с. Засілля Первомайської громади. Внаслідок чого відбулося загоряння нежитлового господарського підсобного приміщення.

Вночі, 1 липня, обстрілів зазнало с. Лимани Галицинівської громади. Потерпілих немає.

Вранці, 1 липня, було обстріляно с. Стара Богданівка Радсадівської громади. В результаті – руйнація інфраструктури. Потерпілих немає.

Вранці, 1 липня, близько 05:20, у Первомайському районі відбувся сильний вибух. Спрацювала ППО, вражена ракета орієнтовно впала на межі з Кіровоградською областю. Станом на 08:20 йдуть пошуки місця падіння.

У Вознесенському районі день та ніч пройшли відносно спокійно.