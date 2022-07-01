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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 750 осіб, 217 літаків, 186 гелікоптерів, 1577 танків та 3736 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 1 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 35 750 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається,загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.07 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 35750 (+150) осіб ліквідовано,
танків - 1577 (+4) од,
бойових броньованих машин - 3736 (+10) од,
артилерійських систем - 796 (+6) од,
РСЗВ - 246 (+0) од,
засоби ППО  - 105 (+1) од,
літаків - 217 (+0) од,
гелікоптерів - 186 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 645 (+4),
крилаті ракети  - 143 (+0),
кораблі /катери  - 15 (+1) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2610 (+8) од,
спеціальна техніка  - 61 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 750 осіб, 217 літаків, 186 гелікоптерів, 1577 танків та 3736 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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01.07.2022 09:33 Відповісти
Па састаянию здаровья.
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01.07.2022 09:36 Відповісти
этот кусок гондураса и про нептун тоже самое говорил
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01.07.2022 09:34 Відповісти
Так - дуже мутний тип, який спирається у своїх висновках хто зна на що.
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01.07.2022 09:40 Відповісти
Таки катерок тютю.
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01.07.2022 10:16 Відповісти
Чунга - чанга! ⛴
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01.07.2022 12:15 Відповісти
Эти цифры, особенно по живой силе, абсолютно не работают по РФ. Зря печатают. Как минимум от 150- 180 тыс убитыми начнут срабатывать. И медленно. Мы не учли уроки двух чеченских войн. Там погибло очень много, очень, и все граждане РФ. И никто и не пикнул. Там и пол миллиона пройдет. Мы имеем дело с нелюдями.
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01.07.2022 11:21 Відповісти
Вообще-то и в первую, и во вторую войну в Чечне нарратив был "патерьнет". НТВ, которое тогда ещё было реально независимой телекомпанией, как-то раз, уже во время второй Чеченской емпнип, опубликовало интервью с проводником поезда, который говорил: "Каждый день вагонами везём, человек по 70". Была волна негодования, НТВ де распространяет фейки - слова ещё не было, но мораль не меняется.

А так - да, и полляма, и лям. Цифрам, которые публикуют ВСУ, доверия нараисе будет не больше, чем в Украине - российским. Население надрессировано верить новостям.
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01.07.2022 15:10 Відповісти
Фактично можна констатувати, що війна майже перейшла у позиційну фазу.
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02.07.2022 09:18 Відповісти
 
 