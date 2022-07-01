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війна (56620) геноцид (281) Росія (47263) Чечня (264)

Під час Першої чеченської війни було порушено справу про геноцид, який чинила армія РФ, зібрано 64 томи матеріалів, - генпрокурор Ічкерії Сербієв

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

чечня

Російські окупанти, які наразі чинять звірства на території України, під час Першої чеченської війни також здійснювали воєнні злочини.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив генпрокурор Чеченської Республіки Ічкерія Хаваж Сербієв, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, після Першої чеченської війни в генпрокуратурі була порушена кримінальна справа про геноцид.

"Вона була сконцентрована в апараті генпрокуратури з розподіленням по кожному району нашої території. У кожному районі розслідувалися факти геноциду, воєнних злочинів російської армії. І стікалося все у спільну кримінальну справу, яка була доведена до 64 томів. Кожен том - це щонайменше 400 сторінок. Це те, що ми встигли охопити", - розповів Сербієв.

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Але, продовжив генпрокурор, до початку другої агресії Росії не вдалося навіть певну кількість з цього матеріалу передати до Гаазького трибуналу.

"Тому що Росія всередині Чечні створила величезні проблеми, вал за валом накладалися події одна на іншу. Правоохоронні органи і, звісно, генпрокуратура, ми просто фізично не встигали довести до логічного завершення бодай частину цієї справи щодо воєнних злочинів російської вояччини в Чеченській Республіці. Просто ми не встигли", - пояснив Сербієв.

Однак вже під час другої агресії частину матеріалів змогли передати до Гаазького трибуналу.

"Було передано близько 12 томів матеріалів. Частину повернули, які були невідповідно оформлені за нормами міжнародного права. У нас не було жодного досвіду. Залишили тільки 6 томів. Потім знову розпочалися активні воєнні дії, й невдовзі повністю була окупована уся територія. І подальший процес, знову ж таки, був призупинений", - додав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
А у якій війні вони воювали інакше? Може в Афганістані? А може у Другій світовій? Геноцид народів це і є основа їхньої імперії, з часів її заснування Ордою.
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01.07.2022 09:32
+11
Московити інакше не вміють.

Їх методи з моменту їх появи не міняються. Як колись більше чим півтисячоліття назад вони зробили геноцид всіх жителів Новгородської республіки, топили та різали дітей, а потім ще століття чистили територію. Так само вони діяли за ссср тими усіма голодоморами, червоними терорами. Так само вони діяли в Ічкерії. Так само вони пробували діяти в Україні тепер, одне що їм часу не хватило і все видно, а тому проблемно все для них. І я більше чим впевнений що це не весь список де і коли вони робили геноциди.
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01.07.2022 09:39
+7
Казламордія тільки і живе війнами. По іншому існувати вони не вміють.
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01.07.2022 09:36
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А у якій війні вони воювали інакше? Може в Афганістані? А може у Другій світовій? Геноцид народів це і є основа їхньої імперії, з часів її заснування Ордою.
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01.07.2022 09:32 Відповісти
Казламордія тільки і живе війнами. По іншому існувати вони не вміють.
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01.07.2022 09:36 Відповісти
скрепа
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01.07.2022 09:44 Відповісти
Московити інакше не вміють.

Їх методи з моменту їх появи не міняються. Як колись більше чим півтисячоліття назад вони зробили геноцид всіх жителів Новгородської республіки, топили та різали дітей, а потім ще століття чистили територію. Так само вони діяли за ссср тими усіма голодоморами, червоними терорами. Так само вони діяли в Ічкерії. Так само вони пробували діяти в Україні тепер, одне що їм часу не хватило і все видно, а тому проблемно все для них. І я більше чим впевнений що це не весь список де і коли вони робили геноциди.
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01.07.2022 09:39 Відповісти
И что дальше? Так все эти криминальные дела и остались под столом. Кремлевский нацистский режим будет наказан только если проиграет на поле боя.
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01.07.2022 09:39 Відповісти
Рамзанка нормально рашистам бошки отрезал, получил хероя раиси
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01.07.2022 09:41 Відповісти
Походу он и сейчас в Твиттере воюет люто.
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01.07.2022 09:46 Відповісти
Не и что?
ППР -посидели поговорили разошлись
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01.07.2022 09:48 Відповісти
Ось дуже хороша стаття про поведінку дикої московщини....

"Российская армия. Самая страшная армия в истории человечества..."

Повний текст читайте тут:

https://m.glavcom.ua/columns/zavoduk/124578-rossijskaja-armija.-samaja-strashnaja-armija-v-istorii-chelovechestva.html
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01.07.2022 09:54 Відповісти
Дуже добре. На той момент ці 64 томи були проігноровані. На часі скласти все до купи та придушити гідру путінізму. Відверто кажучи, не завадило б ще повна недовіра рамзану безпосередньо в суспільсві Ічкерії.
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01.07.2022 09:54 Відповісти
Фільм про Чечню "Русизм".
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01.07.2022 10:07 Відповісти
победителей не судят
судят победители
раша-фашисткая банда должна быть уничтожена
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01.07.2022 10:13 Відповісти
К сожалению Европа и США отреагировали молчаливым сожалением и только.А вот получив по сусалам и санкции мордор бы не сунулся в Осетию,Грузию,Сирию,Украину.Уж очень долго преступления кацапов не получают международного осуждения и наказания.
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01.07.2022 10:46 Відповісти
Й що, когось покарали, засудили? Те саме й зараз відбувається. Ніхто не може притягнути кремлівських злочинців до відповідальності з зрозумілих причин. Тому, до одного місця це все
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01.07.2022 10:51 Відповісти
Так чому існує Кадирів та його оточення? Що, продались за рублі?
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01.07.2022 10:54 Відповісти
Щось мені підказує, що рф, потім, буде розраховуватись з чеченцями по другому колу ...
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01.07.2022 10:56 Відповісти
Зiбрали докази i шо з того рашке? 26 лет прошло. Так же будет и c нашими доказами и позовами в международные суды. Поэтому Путин сра...ть хотел на все гааги и ЕСПЧ вместе взятые.
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01.07.2022 11:21 Відповісти
 
 