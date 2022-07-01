За минулу добу війська РФ вбили 4 і поранили 18 осіб на Донеччині, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу, 30 червня, російські війська вбили 4 мирних жителів Донеччини, ще 18 людей дістали поранення.

Про це повідомив у Телеграмі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 30 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: у Красногорівці, Авдіївці, Гострому та Сіверську. Ще 18 людей дістали поранення", - написав очільник ОВА.

Відповідно до опублікованої інфографіки, загалом від початку повномасштабного вторгнення російські загарбники убили 545 і поранили 1425 цивільних осіб на Донеччині.

Зауважується, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Також читайте: 45% Донеччини, контрольованої Україною, ворог обстрілює постійно, - Кириленко