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За минулу добу війська РФ вбили 4 і поранили 18 осіб на Донеччині, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

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За минулу добу, 30 червня, російські війська вбили 4 мирних жителів Донеччини, ще 18 людей дістали поранення.

Про це повідомив у Телеграмі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 30 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: у Красногорівці, Авдіївці, Гострому та Сіверську. Ще 18 людей дістали поранення", - написав очільник ОВА.

Відповідно до опублікованої інфографіки, загалом від початку повномасштабного вторгнення російські загарбники убили 545 і поранили 1425 цивільних осіб на Донеччині.

Зауважується, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За минулу добу війська РФ вбили 4 і поранили 18 осіб на Донеччині, - ОВА 01

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Автор: Наталя Джума
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01.07.2022 10:05 Відповісти
 
 