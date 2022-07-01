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Окупанти бачать, що люди продовжують повертатись до Харкова, тому активно його обстрілюють, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків,політех

Російські війська продовжують обстрілювати Харків з метою терору проти місцевого населення. Удари наносяться як з окупованих територій України, так і з Росії.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Переважно росіяни б'ють по Харкову реактивними системами залпового вогню.

"Це навіть не "Град" - це "Смерч" та "Ураган", у якого дальність стрільби орієнтовно 40 кілометрів. Тому вони можуть діставати до міста і з наших тимчасово окупованих територій, і з території РФ", - пояснив глава ОВА.

Окупанти обстрілюють постійно, пошкоджуючи критичну інфраструктуру, газогони, електромережі, водогони, ТЕЦ.

За словами Синєгубова, перша ціль ворога - це терор місцевого населення, щоби сіяти паніку і, напевно, підірвати віру в нашу перемогу.

Очільник ОВА зазначив, що у Росії чітко бачать аналітику, що люди продовжують активно повертатися до Харкова і їх це не влаштовує: "Тому вони хочуть постійно тримати людей у напрузі. І з огляду на це, противник б'є по дитячих садочках, по лікарнях. Це насамперед терор проти місцевого населення".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни протягом доби гатили по Харківщині з РСЗВ, завдали ракетних ударів. ЗСУ відкинули ворога у напрямку Дементіївки, - Синєгубов

Автор: Богдан Гуньковський
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Бредятина. Оркеи просто терроризирую город. Это раньше они уничтожали объекты инфраструктуры, сейчас бьют просто по жилому сектору
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01.07.2022 10:46 Відповісти
Где удары по их установкам в ответ? Если ответки от нас не будет, то чего ж им не обстреливать?? Военные уже б давно отвечали и по территории москалей и по территории бульбашей, но видимо есть политическое решение из ЗЕленой ОПы о том, что отвечать "низзя"...
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01.07.2022 10:55 Відповісти
Он дебіллл? Чи слюга?
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01.07.2022 11:02 Відповісти
шикарна причина вбивати дітей: бо бачать, що люди повертаються додому
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01.07.2022 11:02 Відповісти
Харків'янам потрібно готуватися до зими без обігріву. Ляпами влади необігрішся. Вода в неотоплюємих будівлях,теж проблемна
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01.07.2022 11:06 Відповісти
 
 