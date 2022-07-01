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війна (56620) обстріл (21162) пожежа (3746) Харківщина (4286) ДСНС (4463)

Минулої доби внаслідок обстрілів на Харківщині спалахнуло 4 пожежі, зокрема горіли промислові об'єкти, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пожежа,дснс,харківщина

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативні виїзди, 12 із яких на ліквідацію пожеж, зокрема чотирьох пожеж, зумовлених обстрілами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"Три пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися в Ізюмському районі Харківської області, ще одна в Індустріальному у м. Харкові. Горіли промислові об'єкти і трави на відкритій території", - йдеться в повідомленні.

Піротехніки ДСНС ліквідували десять ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

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Автор: Наталя Джума
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Пора сделать международную комиссию ПО РЕПАРАЦИЯМ для Украины и ежедневно собирать и обсчитывать ущерб от обстрелов и войны от раши и беларуси
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01.07.2022 10:44 Відповісти
А щоб ви там, в своєму рашиському раю, всі погоріли!
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01.07.2022 11:01 Відповісти
Гарна картинка, треба на заставку на комп -
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01.07.2022 12:37 Відповісти
 
 