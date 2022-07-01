Минулої доби внаслідок обстрілів на Харківщині спалахнуло 4 пожежі, зокрема горіли промислові об'єкти, - ДСНС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативні виїзди, 12 із яких на ліквідацію пожеж, зокрема чотирьох пожеж, зумовлених обстрілами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.
"Три пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися в Ізюмському районі Харківської області, ще одна в Індустріальному у м. Харкові. Горіли промислові об'єкти і трави на відкритій території", - йдеться в повідомленні.
Піротехніки ДСНС ліквідували десять ворожих боєприпасів, що не розірвалися.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар01.07.2022 10:44 Відповісти Мені подобається 1
николай николаенко 598090f8
показати весь коментар01.07.2022 11:01 Відповісти Мені подобається 1
valera ivolgov
показати весь коментар01.07.2022 12:37 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...