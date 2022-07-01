Пропаганда РФ активно поширює наратив про ймовірність нападу військ Білорусі на Україну, - ЦПД
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Російські пропагандисти активно поширюють інформацію про високу ймовірность нападу білоруських військ на Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.
"Пропагандисти рф різко збільшили кількість інформаційно-психологічних заходів щодо високої ймовірності нападу на Україну білоруських військ.
Для цього ворог використовує:
- сталий вираз "ракетний удар буде о 04:00";
- посилання на анонімний авторитет, зокрема "десь із СБУ", "людина з верхів казала, що в цю суботу точно вже підуть", - йдеться в повідомленні.
Водночас окупанти намагаються започаткувати кампанію з наративом про відкриття кордонів для чоловіків.
"Мета – провокування панічних настроїв всередині України для внутрішнього розгойдування ситуації. За даними ГУР МО, Білорусь не сформувала на кордоні ударні угруповання для можливого нападу, а для їхнього формування потрібно мінімум два тижні", - наголосили в ЦПД.
Будь ласка, зачекайте...
це вже було перед 24 лютого.
Лучше 👊💥
Ви дуже переоцінюєте білорашню.
Чим він буде нападати?
Чи вірите цим виродкам на слово ? Бо вони дуже "героїчні" язиком в інтернеті.
А питання відсутності роботи і відкриття кордонів буде актуальним, якщо 16 млн людей вже потребують гумдопомоги і 7,5 виїхало. Але тим, хто "працює" біля корита, приймає драконові закони для залишків бізнеса, усякім гетьманцевим, цього не зрозуміти. Годуйте й надалі чінуш, мільтонів, податківців та ін. нероб за 1,5 млрд $ на місяць. Мерзенні паразити.
білорашня - посіпаки і агресори, винні в смертях та каліцтвах країнців і у знищенні житлових будинків та інфраструктури.
І відповідати ці покидьки будуть разом з москальнею.
WHAT? А как это они 27 тысяч подписей на петиции собрали?
Что за бред вообще, открывайте границы клоуны