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Пропаганда РФ активно поширює наратив про ймовірність нападу військ Білорусі на Україну, - ЦПД

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

Російські пропагандисти активно поширюють інформацію про високу ймовірность нападу білоруських військ на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Пропагандисти рф різко збільшили кількість інформаційно-психологічних заходів щодо високої ймовірності нападу на Україну білоруських військ.

Для цього ворог використовує:

- сталий вираз "ракетний удар буде о 04:00";
- посилання на анонімний авторитет, зокрема "десь із СБУ", "людина з верхів казала, що в цю суботу точно вже підуть", - йдеться в повідомленні.

Водночас окупанти намагаються започаткувати кампанію з наративом про відкриття кордонів для чоловіків.

"Мета – провокування панічних настроїв всередині України для внутрішнього розгойдування ситуації. За даними ГУР МО, Білорусь не сформувала на кордоні ударні угруповання для можливого нападу, а для їхнього формування потрібно мінімум два тижні", - наголосили в ЦПД.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Бульбошобла це не те що може спровокувати паніку в Україні. Якщо "втАрАя ариіА міра" не змогла змусити Україну панікувати то бульбошобла і подавна...
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01.07.2022 10:59
+10
Так умиляют наши ушлепки которые говорят "белАрусцы не такие они не пойдут войной, они сразу перейдут на сторону Украины", пойдут, ещё как пойдут и будут убивать и насиловать как русня ******, снимите розовые очки, белАрусцы такое же говно ****** как и свинопсы.
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01.07.2022 11:12
+7
Ага, вот только не надо забывать, что нынешняя армия не способна даже приграничные районы сильно покошмарить, для этого нужно увеличивать армию, то есть раздать оружие насселению, которое его ненавидит и хрен знает, как себя поведет. Во вторых, армия может начать массово здаваться или вообще развернутся и на Минск пойти, перестреляв расейску. офицерню, которая сейчас там всем заправляет, ********* ей ничего сделать не сможет сейчас, потому что загрузла в Украине. И наконец, самое главное, если он введет войска в Украину, вся власть перейдет "союзному-государству" тогда алкашенко потеряет абсолютно всю власть и ***** его уберет, алкашенко это прекрасно понимает.
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01.07.2022 11:08
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не сформувала на кордоні ударні угруповання для можливого нападу Джерело: https://censor.net/ua/n335140
це вже було перед 24 лютого.
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01.07.2022 10:57 Відповісти
Если бульбашей боятся, то перед юхлом нужно капитулировать❗
Лучше 👊💥
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01.07.2022 11:10 Відповісти
Бульбошобла це не те що може спровокувати паніку в Україні. Якщо "втАрАя ариіА міра" не змогла змусити Україну панікувати то бульбошобла і подавна...
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01.07.2022 10:59 Відповісти
резервы оттянет - придется танки, гаубицы, снаряды и проч тянуть на север, снимая с юга или с востока + постоянные обстрелы, террор городов. Я бы не стал недооценивать
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01.07.2022 11:03 Відповісти
Ага, вот только не надо забывать, что нынешняя армия не способна даже приграничные районы сильно покошмарить, для этого нужно увеличивать армию, то есть раздать оружие насселению, которое его ненавидит и хрен знает, как себя поведет. Во вторых, армия может начать массово здаваться или вообще развернутся и на Минск пойти, перестреляв расейску. офицерню, которая сейчас там всем заправляет, ********* ей ничего сделать не сможет сейчас, потому что загрузла в Украине. И наконец, самое главное, если он введет войска в Украину, вся власть перейдет "союзному-государству" тогда алкашенко потеряет абсолютно всю власть и ***** его уберет, алкашенко это прекрасно понимает.
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01.07.2022 11:08 Відповісти
армия может начать массово здаваться или вообще развернутся и на Минск пойти, перестреляв расейску. офицерню,

Ви дуже переоцінюєте білорашню.
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01.07.2022 12:50 Відповісти
Но труселя могут і поцупити
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01.07.2022 12:03 Відповісти
мета -паралізувати дороги біженцями
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01.07.2022 10:59 Відповісти
Як вони можуть паралізувати?Біженці можуть пересуватись і через Чернівецьку обл. і через Одеську обл.А от порушити постачання зброї від союзників,це досить реальна ціль....
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01.07.2022 11:03 Відповісти
Як бульбаші в Чернівцях візьмуться? З Польщі через Волинь йде постачання от там і паралізують дороги.
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01.07.2022 11:08 Відповісти
Після того, як влада запевняла український народ, що Путін не нападе, то все перебільшення. Якось перестаєшь довіряти що там згори тепер запевняють.
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01.07.2022 10:59 Відповісти
А може тобі вбрати памперси, так на всякий випадок?
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01.07.2022 11:23 Відповісти
Ти хворий на голову? Хто ховається чи боїться? Річ йде про заяви, яким нема довіри. Використаний памрерс теж вдінь собі на голову дебіл, все рівно там не хватає мізків.
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01.07.2022 12:44 Відповісти
так ховайся тоді під мамкиною спідницею
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01.07.2022 11:45 Відповісти
Бульбафюрер вже відправив на Донбас декілька потягів зі своїми запасами снарядів та ракет.
Чим він буде нападати?
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01.07.2022 10:59 Відповісти
і що мордор хоче сказать цим що вони планують атакувати зs свого білоруского округу? або що білорусь і мордор це різні країни?
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01.07.2022 11:00 Відповісти
У нас це постійно поширюють єрмаковсько-подоляковські ботоферми та підконтрольні ОПі ЗМІ.
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01.07.2022 11:04 Відповісти
Пока лукашистам не дадим ***** они не успокоятся.
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01.07.2022 11:06 Відповісти
Инсайд : нападут завтра прама на Польшу, **** та Украина. Первыми пойдут диверсанты с поднятыми руками и большими пустыми баулами, для захвата оптовых рынков. Прикрывать их будет артиллерия теми боеприпасами что отправили в рашку, танков и авиации к сожалению не будет, танкист скотина напился, а летчик **** заболел.
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01.07.2022 11:10 Відповісти
Так умиляют наши ушлепки которые говорят "белАрусцы не такие они не пойдут войной, они сразу перейдут на сторону Украины", пойдут, ещё как пойдут и будут убивать и насиловать как русня ******, снимите розовые очки, белАрусцы такое же говно ****** как и свинопсы.
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01.07.2022 11:12 Відповісти
скажемо так: серед білорусів є такі, як ви написали, і от вони й добровольцями за гроші підуть вбивати в Україну. Але в Білорусі адекватних набагато більше, ніж у Раші
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01.07.2022 11:32 Відповісти
Ви проводили опитування ?
Чи вірите цим виродкам на слово ? Бо вони дуже "героїчні" язиком в інтернеті.
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01.07.2022 12:52 Відповісти
Тихановська: 1,5 тисячі білорусів воюють за Україну
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01.07.2022 15:01 Відповісти
до 24 февраля нагнетали, теперь опять нагнетают. Главное, не поддаться на нагнетание.
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01.07.2022 11:16 Відповісти
Тобто, ті іксперди, які просувають цей наратив, працюють на мордор? Ось Жданов і Ко жахали вчора.
А питання відсутності роботи і відкриття кордонів буде актуальним, якщо 16 млн людей вже потребують гумдопомоги і 7,5 виїхало. Але тим, хто "працює" біля корита, приймає драконові закони для залишків бізнеса, усякім гетьманцевим, цього не зрозуміти. Годуйте й надалі чінуш, мільтонів, податківців та ін. нероб за 1,5 млрд $ на місяць. Мерзенні паразити.
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01.07.2022 11:19 Відповісти
Найцікавіще , що цю мильну бульбашку надувають зільониє рукавадітєлі Волині і Рівенщини.
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01.07.2022 11:20 Відповісти
Мне интересно - как бульбошлепы колорадского жука геноцидят "Он же с нашим знаменем цвета одного". Можно и по шее получить от страшного брата. Мдя. Задача
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01.07.2022 11:22 Відповісти
Думаю, що Лука не такий вже і дурень. Поки з його території стрілять, це одна справа. Він потім скаже, що його ніхто не і питав, бо він був у заручниках Путлера. І взагалі, що він жертва цієї війни, ще й компенсацію попросить. Друга, справа якщо він, особисто, як верховний головнокомандувач, віддасть письмовий наказ наступу на Україну. Тоді він стає таким же військовим злочинцем як і Путлер. А воно йому треба?
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01.07.2022 11:25 Відповісти
Нікого не колише, що скаже ця гнида.
білорашня - посіпаки і агресори, винні в смертях та каліцтвах країнців і у знищенні житлових будинків та інфраструктури.
І відповідати ці покидьки будуть разом з москальнею.
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01.07.2022 12:54 Відповісти
Ахах ... паника ... думаю этих бичей быдлоруских на полесье только и ждут чтобы в фарш превратить
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01.07.2022 11:34 Відповісти
Нападуть, нападуть, обов'язково нападуть, тільки після того як "вусатий" вертітися перестане.... тобто - ніколи. Але пакостити буде - бо бункерний денюх не дасть.
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01.07.2022 11:35 Відповісти
Водночас окупанти намагаються започаткувати кампанію з наративом про відкриття кордонів для чоловіків.

WHAT? А как это они 27 тысяч подписей на петиции собрали?

Что за бред вообще, открывайте границы клоуны
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01.07.2022 11:45 Відповісти
А мобилизованные беларусы об этом знают? И они прям готовы за ***** и усатого дебила идти под Джавелины)))
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01.07.2022 11:51 Відповісти
 
 