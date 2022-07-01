Пропаганда РФ активно поширює наратив про ймовірність нападу військ Білорусі на Україну, - ЦПД

Російські пропагандисти активно поширюють інформацію про високу ймовірность нападу білоруських військ на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Пропагандисти рф різко збільшили кількість інформаційно-психологічних заходів щодо високої ймовірності нападу на Україну білоруських військ.



Для цього ворог використовує:



- сталий вираз "ракетний удар буде о 04:00";

- посилання на анонімний авторитет, зокрема "десь із СБУ", "людина з верхів казала, що в цю суботу точно вже підуть", - йдеться в повідомленні.

Водночас окупанти намагаються започаткувати кампанію з наративом про відкриття кордонів для чоловіків.

"Мета – провокування панічних настроїв всередині України для внутрішнього розгойдування ситуації. За даними ГУР МО, Білорусь не сформувала на кордоні ударні угруповання для можливого нападу, а для їхнього формування потрібно мінімум два тижні", - наголосили в ЦПД.

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