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Окупанти перегруповуються в районі Ізюму для продовження наступу в напрямку Слов'янська, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

Терор населення Харкова та Харківської області з боку російських окупантів триває.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, упродовж доби росіяни обстріляли Слобідський район Харкова. Вночі окупанти завдали ракетного удару з боку Бєлгорода по Індустріальному району. Пошкоджено промислові будівлі, рятувальники ліквідували пожежу.

"На території області ворог протягом доби гатив по населених пунктах Ізюмського, Харківського, Богодухіаського та Чугуївського районів. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, виробничі потужності. Пожежники ліквідували кілька пожеж. Протягом доби в Ізюмському районі внаслідок обстрілів 3 людини загинули, ще 2 отримали вибухові травми. У Чугуївському районі загинула 1 людина, 1 зазнала поранень", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов інформує, що 1 людина госпіталізована в Харкові та 1 в Харківському районі.

"На території Харківщини тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку ворог обороняє зайняті території. У районі Ізюму окупанти перегруповуються та намагаються покращити своє тактичне положення, щоб продовжити наступ в напрямку Слов'янська. Наші військові готові дати відсіч будь-яким спробам ворога вести наступ, продовжують завдавати окупантам суттєвих втрат", - резюмує Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти бачать, що люди продовжують повертатись до Харкова, тому активно його обстрілюють, - Синєгубов

Автор: Ірина Дашківська
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01.07.2022 11:05 Відповісти
 
 