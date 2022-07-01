На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої, українським воїнам потрібен дрон з тепловізором, - волонтерка Юсупова
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українським захисникам на передову дуже потрібен дрон з тепловізором, щоб ефективно нищити російських окупантів.
Про це пише у Facebook волонтерка Наталя Юсупова, передає Цензор.НЕТ.
"Термінова потреба. Потрібен ще один дрон з тепловізором. Напрямок Бахмуту, там тривають запеклі бої та обстріли артою. Наши бійці дуже просять дрон з тепловізором, бо саме вночі окупанти обстрілюють важкою артою. За допомогаю такого дрона ЗСУ нищать ворога.
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