На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої, українським воїнам потрібен дрон з тепловізором, - волонтерка Юсупова

Українським захисникам на передову дуже потрібен дрон з тепловізором, щоб ефективно нищити російських окупантів.

Про це пише у Facebook волонтерка Наталя Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"Термінова потреба. Потрібен ще один дрон з тепловізором. Напрямок Бахмуту, там тривають запеклі бої та обстріли артою. Наши бійці дуже просять дрон з тепловізором, бо саме вночі окупанти обстрілюють важкою артою. За допомогаю такого дрона ЗСУ нищать ворога.

Autel Evo II Dual Rugged Bundle (640t) v2 - 265 тис. зі знижкою буде 255 тис. І дуже потрібен приціл нічник Pulsar Digex C50-біля 50 тис", - йдеться в повідомленні.

PayPal: [email protected].

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