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Велика Британія (3681) війна (56620) Зміїний (149) розвідка (3621)

Росіяни пішли із острова Зміїний через ізоляцію гарнізону та його зростаючу вразливість до українських ударів, а не як "жест доброї волі", - розвідка Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зміїний

Причиною відступу військ РФ з острова Зміїний стала зростаюча вразливість до українських ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міноборони Великої Британії.

30 червня 2022 року Міністерство оборони Росії оголосило про відхід своїх військ з острова Зміїний у північно-західній частині Чорного моря. Острів був захоплений Росією в перший день вторгнення і розташований уздовж головних судноплавних шляхів до Одеси та прилеглих до неї портів.

В Міноборони Британії нагадують, що Збройні сили України протягом останніх тижнів завдавали ракетних та безпілотних ударів по російському гарнізону. Крім того, вони використовували протикорабельні ракети, щоб перешкодити російським військово-морським кораблям, які намагалися поповнити запаси на острові.

"Росія, швидше за все, відійшла з острова Зміїний через ізоляцію гарнізону та його зростаючу вразливість до українських ударів, а не як "жест доброї волі", як вона стверджує", - йдеться в повідомленні.

Окремо британська розвідка звертає увагу на заяви російських сухопутних сил про захоплення села Привілля на північний захід від Лисичанська на Донбасі.

Також читайте: Завдяки відходу РФ зі Зміїного тиск на узбережжя знизиться, але блокада портів триватиме, - Інститут вивчення війни

"Ймовірно, тривають інтенсивні бої за контрольну висоту навколо Лисичанського НПЗ", - йдеться в огляді.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
На черзі у каZZaпсін жест доброї волі на Херсонщині і тд.
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01.07.2022 11:13
+7
Херсон ждёт освобождения👍Эффект домино занятное зрелище👍
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01.07.2022 11:20
+6
Райсисянцы и их ******** это ***** из под ногтей, умеют воевать с бабами и детьми, в бою с нашими солдатами обоссаный рюсьге ванька сразу хнычит и убегает. Рюсьге племя свиней и отбросов, быть рюсьге - быть унтерменшем, сыном шлюхи и ******
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01.07.2022 11:33
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На черзі у каZZaпсін жест доброї волі на Херсонщині і тд.
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01.07.2022 11:13 Відповісти
Херсон ждёт освобождения👍Эффект домино занятное зрелище👍
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01.07.2022 11:20 Відповісти
Нажаль без підірваного крмського мосту - нихто звідти не під
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01.07.2022 11:26 Відповісти
Британська розвідка: Адольф Гітлер пустив собі кулю в рота не через жест доброї волі, а тому що його на кіл збиралися посадити коли відкриють двері бункера!
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01.07.2022 11:17 Відповісти
Сумасшедший ватник озвучил взгляд душевнобольных после разбавленного кокса и понеслось. Институты целыми кафедрами изучают и опровергают, блогеры стараются, эксперты комментируют. А дебил и рад и горд за себя, его читают, его бред слушают. Предлагаю прежде чем давать первоисточник добавлять: По мнению больного шизофренией наркомана, который выражает мнение генштаба педирации...... и дальше по тексту.
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01.07.2022 11:19 Відповісти
У військовій термінології взагалі є таке поняття "жест доброї волі"?
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01.07.2022 11:24 Відповісти
У кацапсин вихід вперед ногами єсть жЬЄсжт добрАй волі
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01.07.2022 11:27 Відповісти
КаZZапы понимают только хорошую пиZZдюлину.
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01.07.2022 11:27 Відповісти
Повага Британцям, але мені здається що з цього питання кожний Українець спрацював оперативніше за британську розвідку.
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01.07.2022 11:30 Відповісти
Включил поРашские новости!!!это писздеццц!!!**** жалко и пох на народ!хавать такой информационный ПОНОС просто себя не уважать!!!Короче говоря их не спасти!!!
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01.07.2022 11:30 Відповісти
З такою оцінкою незалежних спостерігачів за цією війною - згоден.
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01.07.2022 11:30 Відповісти
Пропоную Зміїний використовувати для утримання руZzкіх полонених.Дати їм вудочки і хай самі себе їжою забеспечують.Риби в морі достатньо.
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01.07.2022 11:31 Відповісти
Де би їм ще так наваляти, щоби вони «з доброї волі» взагалі забрались на хер, з нашої землі?!
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01.07.2022 11:31 Відповісти
Райсисянцы и их ******** это ***** из под ногтей, умеют воевать с бабами и детьми, в бою с нашими солдатами обоссаный рюсьге ванька сразу хнычит и убегает. Рюсьге племя свиней и отбросов, быть рюсьге - быть унтерменшем, сыном шлюхи и ******
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01.07.2022 11:33 Відповісти
Просто жоден російський солдат не захоче туди відправитися на вірну загибель. Так само і пілоти тепер бояться вилітати, і Росія запускає ракети аж із Каспійського моря. Коли розпочнеться ленд-ліз, вся Україна стане острів Зміїним
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01.07.2022 11:36 Відповісти
Ось вам і робочий план звільнення Криму!
Зовсім не потрібно туди заходити та завойовувати.
1. Звільнити Перекоп.
2. Розфігачити міст.
3. 2-3 тижня бомбити порти.
4. "Жест доброй воли".
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01.07.2022 11:41 Відповісти
Нащо нам своє ж порти бомбити,достатьно керченський міст рознести на друзки і щоб кацапи сдриснули з Криму, покидавши свою зброю.
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01.07.2022 12:25 Відповісти
Ще позносити всі дома і будівлі які там кацапи понабудували у заповідних місцях Криму.
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01.07.2022 12:33 Відповісти
Жестом доброї волі у випадку одічалих може бути лише їхній загальний колективний суїцид.
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01.07.2022 11:41 Відповісти
Александр Коваленко , Обозреватель, ...За полтора месяца испытаний россияне выяснили, что предельно эффективная дальность применения ракет Х-22 вместо заявленной 600 км не более 200 км. Именно на этом расстоянии они сохраняют приемлемые показатели точности и минимален отказ топливной системы в полёте.

А теперь, удар по Кременчугу из воздушного пространства Курской области - 200 км. Удар по Белгород-Днестровскому из ВП ВОТ Крым - 170 км.

Российские оккупанты использовали именно эти параметры дальности, для сохранения точности и надёжности Х-22. И эти удары по гражданским объектам не могли быть случайными.

Это намеренный удар. Намеренно совершаемое военное преступление. Геноцид и акт терроризма одновременно. ...сознательный и запланированный, путину и его цепным псам насрать на последствия и суды
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01.07.2022 11:41 Відповісти
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01.07.2022 11:57 Відповісти
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01.07.2022 12:26 Відповісти
Расєянці довго репетирували цей жест!
Кілька місяців звозили туди поголів'я та обладнаня,щоб втекти на двох шлюпках!
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01.07.2022 12:29 Відповісти
 
 