Росіяни пішли із острова Зміїний через ізоляцію гарнізону та його зростаючу вразливість до українських ударів, а не як "жест доброї волі", - розвідка Великої Британії
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Причиною відступу військ РФ з острова Зміїний стала зростаюча вразливість до українських ударів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міноборони Великої Британії.
30 червня 2022 року Міністерство оборони Росії оголосило про відхід своїх військ з острова Зміїний у північно-західній частині Чорного моря. Острів був захоплений Росією в перший день вторгнення і розташований уздовж головних судноплавних шляхів до Одеси та прилеглих до неї портів.
В Міноборони Британії нагадують, що Збройні сили України протягом останніх тижнів завдавали ракетних та безпілотних ударів по російському гарнізону. Крім того, вони використовували протикорабельні ракети, щоб перешкодити російським військово-морським кораблям, які намагалися поповнити запаси на острові.
"Росія, швидше за все, відійшла з острова Зміїний через ізоляцію гарнізону та його зростаючу вразливість до українських ударів, а не як "жест доброї волі", як вона стверджує", - йдеться в повідомленні.
Окремо британська розвідка звертає увагу на заяви російських сухопутних сил про захоплення села Привілля на північний захід від Лисичанська на Донбасі.
"Ймовірно, тривають інтенсивні бої за контрольну висоту навколо Лисичанського НПЗ", - йдеться в огляді.
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Зовсім не потрібно туди заходити та завойовувати.
1. Звільнити Перекоп.
2. Розфігачити міст.
3. 2-3 тижня бомбити порти.
4. "Жест доброй воли".
А теперь, удар по Кременчугу из воздушного пространства Курской области - 200 км. Удар по Белгород-Днестровскому из ВП ВОТ Крым - 170 км.
Российские оккупанты использовали именно эти параметры дальности, для сохранения точности и надёжности Х-22. И эти удары по гражданским объектам не могли быть случайными.
Это намеренный удар. Намеренно совершаемое военное преступление. Геноцид и акт терроризма одновременно. ...сознательный и запланированный, путину и его цепным псам насрать на последствия и суды
Кілька місяців звозили туди поголів'я та обладнаня,щоб втекти на двох шлюпках!