Зеленський, Шмигаль і Стефанчук просять ВР підтримувати навіть непопулярні закони на шляху до ЄС. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський, спікер ВР Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписали спільну заяву щодо досягнення повноцінного членства в ЄС.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні ми разом з головою Верховної Ради України та прем’єр-міністром підписуємо Спільну заяву, яка є сигналом єдності всіх гілок влади та свідченням нашої рішучості в досягненні стратегічної мети України, а саме - повноцінного членства у Європейському Союзі. І підписання цієї заяви має означати те саме, що й підписання заявки на вступ на п'ятий день війни", - йдеться у повідомленні.

"Ми йшли до кандидатства 115 днів. І наш шлях до членства не має займати роки чи десятиліття. Ми маємо долати цей шлях швидко. Зробити нашу частину роботи ідеально. Щоб дати змогу нашим друзям у Європейському Союзі так само швидко й консолідовано ухвалити для нас іще одне історичне рішення", - додає Зеленський.

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"Україна здобула статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. 115 днів між подачею української заявки на вступ і відповіддю Європейського Союзу - це рекордно короткий термін. Ми були згуртовані так само, як заради нашої оборони. Ми діяли в єдності - так само, як для захисту нашої держави, нашої землі. Ми не зупинялися ні на мить, поки Європейська рада не ухвалила позитивне рішення. Так само не зупинимось ні на мить, поки не здобудемо перемогу", - заявив Зеленський у зверненні до ВР.

За словами глави держави, необхідно готувати державу до початку переговорів про членство так само інтенсивно й так само відповідально, як готували рішення про кандидатство.

"Багато рішень залежатиме саме від Верховної Ради України, від кожного з депутатів. Від того, наскільки ви, шановні народні депутати, готові працювати заради цього шляху. І від того, наскільки урядовці будуть працювати в координації з вами і з нашою дипломатією. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом реалізована вже на 63%, і 37% залишаються завданнями для нас усіх, для нашої держави. Але вам належить ще розробити, захистити перед колегами й ухвалити десятки важливих законопроектів. Це також буде непросто. Однак цьому немає альтернативи. Навіть якщо ви знаєте, що не зберете оплесків тим чи іншим рішенням, але якщо це рішення потрібне для цього складного, важливого європейського шляху нашої держави, ви повинні ухвалити таке рішення", - додав Зеленський.