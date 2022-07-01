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Новини Війна в Україні
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Зеленський (17467) членство в ЄС (934) Стефанчук Руслан (654) Денис Шмигаль (2710)

Зеленський, Шмигаль і Стефанчук просять ВР підтримувати навіть непопулярні закони на шляху до ЄС. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський, спікер ВР Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписали спільну заяву щодо досягнення повноцінного членства в ЄС.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми разом з головою Верховної Ради України та прем’єр-міністром підписуємо Спільну заяву, яка є сигналом єдності всіх гілок влади та свідченням нашої рішучості в досягненні стратегічної мети України, а саме - повноцінного членства у Європейському Союзі. І підписання цієї заяви має означати те саме, що й підписання заявки на вступ на п'ятий день війни", - йдеться у повідомленні.

"Ми йшли до кандидатства 115 днів. І наш шлях до членства не має займати роки чи десятиліття. Ми маємо долати цей шлях швидко. Зробити нашу частину роботи ідеально. Щоб дати змогу нашим друзям у Європейському Союзі так само швидко й консолідовано ухвалити для нас іще одне історичне рішення", - додає Зеленський.

Також читайте: Війна об'єднала народ і владу України, така єдність передалась Європі, - Зеленський

"Україна здобула статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. 115 днів між подачею української заявки на вступ і відповіддю Європейського Союзу - це рекордно короткий термін. Ми були згуртовані так само, як заради нашої оборони. Ми діяли в єдності - так само, як для захисту нашої держави, нашої землі. Ми не зупинялися ні на мить, поки Європейська рада не ухвалила позитивне рішення. Так само не зупинимось ні на мить, поки не здобудемо перемогу", - заявив Зеленський у зверненні до ВР.

За словами глави держави, необхідно готувати державу до початку переговорів про членство так само інтенсивно й так само відповідально, як готували рішення про кандидатство.

"Багато рішень залежатиме саме від Верховної Ради України, від кожного з депутатів. Від того, наскільки ви, шановні народні депутати, готові працювати заради цього шляху. І від того, наскільки урядовці будуть працювати в координації з вами і з нашою дипломатією. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом реалізована вже на 63%, і 37% залишаються завданнями для нас усіх, для нашої держави. Але вам належить ще розробити, захистити перед колегами й ухвалити десятки важливих законопроектів. Це також буде непросто. Однак цьому немає альтернативи. Навіть якщо ви знаєте, що не зберете оплесків тим чи іншим рішенням, але якщо це рішення потрібне для цього складного, важливого європейського шляху нашої держави, ви повинні ухвалити таке рішення", - додав Зеленський.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+67
Поки не буде діяти САП це зелена дрисня.
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01.07.2022 11:48
+62
Вже призначили керівника САП?
Реформували СБУ і суди?
Як нє?
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01.07.2022 11:49
+58
Цирк триває
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01.07.2022 11:46
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01.07.2022 11:46 Відповісти
Так, бо їх нетрадиційні і без оплесків Євросоюз не пораду. Вони не хочуть розуміти,що не турбо,а по закону дорога в Європу виложена
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01.07.2022 12:20 Відповісти
В Галичині на таке кажуть - мавпування.
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01.07.2022 12:22 Відповісти
Хто так накачав Стефанчука?
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01.07.2022 16:32 Відповісти
Поки не буде діяти САП це зелена дрисня.
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01.07.2022 11:48 Відповісти
шо це сьогодні з ними
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01.07.2022 11:48 Відповісти
Вже призначили керівника САП?
Реформували СБУ і суди?
Як нє?
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01.07.2022 11:49 Відповісти
Невже завтра призначать голову САП,чи знов "не на часі"?
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01.07.2022 11:50 Відповісти
Завтра підвезуть нову партію солодкої пудри.
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02.07.2022 01:09 Відповісти
Выклянчили кандидатство, выклянчим и членство!
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01.07.2022 11:51 Відповісти
Нен хочу боротися з корупцією, хочу красти, хочу диктатуру, хочу царювати! Хочу ЄС!
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01.07.2022 11:52 Відповісти
натє вам гендерною революцію, всі хотєлкі для ультролєвой політічной організації лгбт і хватіт с вас. А корупція между прочім і в Європє єсть, так что у нас все по-європейскі, нє нойтє.
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02.07.2022 03:14 Відповісти
Вы можете подписать заявление, что Земля имеет форму квадрата. На Землю это никак не повлияет. К счастью...
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01.07.2022 11:52 Відповісти
Десять спільних заяв, не замінять навіть одної реформи, необхідної для вступу до ЄС.
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01.07.2022 11:52 Відповісти
Коли буде подібна спільна заява про членство в НАТО? Про повторне прохання стосовно надання Україні ПДЧ? І щоб потім воно не було відкликане, як юдя свого часу зробила...
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01.07.2022 11:56 Відповісти
Они и хотят отделаться заявами. А тольку с этих заяв если больше них.я не делают.
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01.07.2022 12:07 Відповісти
або прийняттям того що олігархам ніяк не нашкодить, а нам нічого не дасть, ну крім срачу.
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02.07.2022 03:18 Відповісти
Всему, что за ЕС, ставлю лайк независимо от авторов.
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01.07.2022 11:56 Відповісти
"ставлю лайк независимо от авторов. "
і не лише "авторов", але і змісту також. Зєлупа сподівається зклепати нашвидку "потьомкінську дєрєвню", та й втюхати її єврокомісії, себто, тупо намахати її. Цікаво, і які шанси того, що єврокомісія таке має проковтнути, та зовсім не вимагати продемонтрувати працюючий механізм справжнього правосуддя та верховенства права?
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01.07.2022 13:07 Відповісти
Корупціонерів,олігархів - всіх на кічу.
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01.07.2022 12:04 Відповісти
в ес Украина будет, но только без вас троих и шайки дерьмакоарахамий......
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01.07.2022 12:08 Відповісти
Ну почему с Буковиной? Им и одной Банковой для вступления абы-куды хватит
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01.07.2022 12:39 Відповісти
Биба, Буба и Боба...
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01.07.2022 12:13 Відповісти
ті шо з краю хоч на дядьків похожі
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01.07.2022 12:17 Відповісти
на дідьків
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01.07.2022 12:45 Відповісти
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01.07.2022 23:21 Відповісти
Хто накачав Стефанчука?
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01.07.2022 16:34 Відповісти
Коливан , віслюк та ще якийсь мужик в окулярах !
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02.07.2022 00:47 Відповісти
Это что воровать нельзя будет, от слова совсем?
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01.07.2022 12:13 Відповісти
Umstvennie spasobnosti Zelenskava na adnom urovne s ****** .
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01.07.2022 12:15 Відповісти
можна,але не всім)
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01.07.2022 12:15 Відповісти
Без боротьби з корупцієй все це олігархічна показуха😆

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01.07.2022 12:16 Відповісти
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01.07.2022 15:06 Відповісти
Стране сначала нужен статус члена НАТО или хотя бы ПДЧ !!! Ибо именно "внеблоковый статус" и привел Украину к этой широкомасштабной войне. Именно "внеблокового статуса" и невхождения в НАТО продолжает требовать от Украины кремлевское ху@ло и именно "внеблоковый статус" продолжают де-факто навязывать воюющей Украине "слуги кремля" уже 3 года подряд. Членство Украины в ЕС без нашего членства в НАТО ни от чего нас не защитит и страна всегда будет находиться под угрозой военного вторжения московской орды. А статус кандидата в члены ЕС, это всего-лишь очередной хайп и повод поторговать гнусавой мордой в видосиках для ватного клоуна, который 3 года не желает назначить руководителя в САП, о чем требует ЕС...
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01.07.2022 12:32 Відповісти
Гидота зелена, лапшу на вуха виборцям вішають.
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01.07.2022 12:39 Відповісти
Під цю лавочку протягнуть антинародні закони. Гетьманцев вже потирає спітнілі ручки.
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01.07.2022 12:46 Відповісти
Інтерв'ю Медведчука від СБУ, виставлене на всіх ТБканалах, напад журнашлюшки Гончарової на сім'ю Порошенка в Лондоні, сотні незакритих кримінальних справ проти проукраїнської опозиції, вилучення із ефіру патріотичних каналів дуже "сприяє" єдності країни.
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01.07.2022 13:09 Відповісти
2 роки ніяк не можуть запустити функціонування САП, аж тут, виявляється, реформи непопулярні! Тобто прихований посил такий, що нібито сам народ реформ не хоче , а от влада майже насильно тягне нас усіх до євроінтеграції.

Як базарні наперсточники, їй-богу.
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01.07.2022 13:11 Відповісти
"Ми йшли до кандидатства 115 днів. І наш шлях до членства не має займати роки чи десятиліття. Ми маємо долати цей шлях швидко. Зробити нашу частину роботи ідеально. Щоб дати змогу нашим друзям у Європейському Союзі так само швидко й консолідовано ухвалити для нас іще одне історичне рішення"

Так понимаю, что рассчитывают продолжать своё шапито еще лет десять.
Кому интересно, сколько времени занимает этот проецсс в других странах, то с 20:00 очень познавательно, и сразу возвращает в реальность здорового человека.
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01.07.2022 13:12 Відповісти
Хочу бачити,як корупціонери будуть приймати закони проти самих себе...Приєднуюсь до запитання щодо призначення антикорупційного прокурора. "Коли нарешті,чорти б вас, всіх корупціонерів,забрали!"
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01.07.2022 13:30 Відповісти
А никто не хочет лишить мандатов 44 депутата прошедших в ВР по партийным спискам запрещенной ОПЗЖ ? Это было бы логично. А то получается, что партия признана преступной а ее члены нет и по сути продолжают ее дело. Это как если бы в 1945 НСДАП признали преступной а ее члены остались в Рейхстаге.
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01.07.2022 13:33 Відповісти
Ой, боюсь, що наприймають ці шулери під шумок ЗЕконів!
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01.07.2022 13:36 Відповісти
SAP bydet naznachen yje POSLE Zelenskogo.... a VSE eti vistyplenya - PIAR.
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01.07.2022 13:37 Відповісти
Подготовка к вступлению в ЕС началась на Евромайдане. Но откуда зеленой шобле знать об этом...
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01.07.2022 13:46 Відповісти
Пока Зелёный вернул растаможку. За авто 2000 года, надо будет дополнительно потратить около 100 тысяч гривен. Всё что нужно знать про бенину мафию
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01.07.2022 14:10 Відповісти
Це які закони в них не популярні ? що до подолання коррупції і розграбування країни, що приводить до зменьшення обороноздатності країні? Так а навіщо приймати такі закони?коли депутати на їх думку самі захищають країну -тому що ходять на засідання ВР в одязі коляру хакі і позаписувались в тероборону, правда на передовій не воювали ну то таке, дрібниці , головне що-б документ був.
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01.07.2022 14:11 Відповісти
Іди на..х із ******** ,Зегандоном ікононосець,їдь сюди і поживи при владі шапітошек .
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01.07.2022 14:44 Відповісти
Нужно было зафотошопить, чтобы Зеленский казался лучше, чем есть? Это там, где с побритой грудью? Или в чёрном латэксе?
Типа, если выложить оригинальное фото, то - порохоботы? Так может ему "Надо перестать показываться на публике" и только видосики записывать? А то: "Лiтаки летять - всiх будем бомбить"?https://www.youtube.com/watch?v=l14DCDRL8co
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01.07.2022 15:24 Відповісти
три дебіла- эта сіла!
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01.07.2022 14:45 Відповісти
непопулярні для кого?
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01.07.2022 14:47 Відповісти
Для народу - насамперед. З комуналки ти афігєєш. З оброків афігєєш. А красти будуть і далі. Всілякі клуби і об`єднання це насамперед ЗОБОВ`ЯЗАННЯ.
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01.07.2022 18:15 Відповісти
САП давай!
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01.07.2022 15:05 Відповісти
А єрмак з Бєнєй, вже дали дозвіл на таке?
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01.07.2022 15:06 Відповісти
Чого ви всі так збурилися? Треба взяти та й підтримати, так, щоб вже не вивернулися вбік. У 1991 році українські комуністи раптом захотіли незалежності, тому що в СРСР гору взяв "радикальний" Єльцин, що для них було, як серпом по фруктах. Вони ж розраховували зберегти в Україні свій номенклатурний заповідник. На щастя, націонал-демократи не стали проти цього, тому ми й святкуємо 24 серпня. Так і зараз - не важливо, якими мотивами керуються "зелені", головне - вступити в ЄС і НАТО.
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01.07.2022 15:10 Відповісти
Ні, для мене дуже важливе не скигленя зеленського і його посіпак, а конкретні дії. Що зе з командою слуг зробили корисного для України? Про який вступ в НАТО і ЄС йошлося останні 3 роки?
Під час війни, воно недолуге, винуватив всіх і НАТО і ЄС і ЗСУ, але тільки не себе. А зараз намагається, на тлі падіння рейтингів як в Україні, так і в світі, показати, який він охіренний президент європейської Держави.
Ні, друзі, зе і його команда були проти всіх європейських структур і НАТО навіть під час війни.. Він, найвеличніший лідер планети, слуга Коломойський, вже задовбав увесь світ. Тому домашнє завдання він не виконає. В Європі не тупі люди сидять. Контрольних робіт буде багато.
При цій владі (але надіюся на краще), нічого доброго нам не світить.
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01.07.2022 15:40 Відповісти
Это все боты Не обращайте внимания - они бабло отрабатывают! Собаки лаят, караван идет.
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01.07.2022 16:14 Відповісти
Отписался подоляцкий зебот.
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01.07.2022 17:45 Відповісти
Никуя не понимаю что это означает ? И чем оно , и как улучшит мою и другую жизнь.. Для нас серогорбых там ни куя не светит, кроме колуаровской элиты , и это факт..
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01.07.2022 15:46 Відповісти
Вы правы, для вас там ничего не светит в Европейских цивилизованных странах. Так и будите гнить на мокшанских болотах. Серогорбые, ***.
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01.07.2022 15:54 Відповісти
Я підтримую коммент вище вашого, ЄС це правила і умови, це нові стандарти комуналки і податків, це квоти на експорт наших товарів.
Для звичайного жителя на зарплаті це буде тільки тягар. Щось не дуже прибалтика жирує в євросоюзі.
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01.07.2022 18:18 Відповісти
Почитал коменты ботов, посмеялся. Молодец Зеленски! Успехов в работе!
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01.07.2022 16:12 Відповісти
хотілось би почути про успіхи зеленого на посаді президента.
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01.07.2022 16:13 Відповісти
Жид жида славить.
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01.07.2022 19:24 Відповісти
Раніше зелень наказувала що треба прийняти, а тепер просять
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01.07.2022 16:12 Відповісти
взагалі там прийняти законів, що раз плюнути смаркаям. Просто потрібно деяким обмеженим показати як правильно їсти, пропагандонами вступу зробити Бездомну і Верескливу, і всі в дамках. А так всім показувати, що Елдак із своїми татаро баскаками нехочуть до ЕС, то непотрібно, в рузге їх списали ще в лютому за піз..... во і обман фурерка.
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01.07.2022 16:16 Відповісти
Під час війни в нас президент за фахом актор , а не професійний війсковий. Це не логічно.
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01.07.2022 16:19 Відповісти
А що там з демократією, з опозицією,5, прямий, еспресо вже включили?!
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01.07.2022 16:52 Відповісти
*****, як вже ****** популізм... Навіщо це говорити, якщо ці підари нічого не вирішують? Олігархи ніколи не дадуть цього зробити!!!
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01.07.2022 17:19 Відповісти
ОПУ а не олігархи.
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01.07.2022 19:23 Відповісти
Оманські кнурі продовжують блазнювати....Мосад,приберіть свого бєнюкаламоя...бо народ може не втриматись!
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01.07.2022 17:30 Відповісти
це які ще "непопулярні"???
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01.07.2022 18:33 Відповісти
для людей неприйнятні дві речі: підвищення цін і збільшення податків. Хоча, якшо зробити прогресивний податок, то люди одобрять
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01.07.2022 18:46 Відповісти
А шо за шухер, чого тут всі штатні так всполошились?
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01.07.2022 19:08 Відповісти
От гнидотна істота. Влаштовує цирк на дроті із вступу до ЄС. Хто як не він зі своєю кодлою повинен у гальмуванні та навіть у відступу від реформ які потрібні не стільки для вступу в ЄС, але перш за все Україні. А тепер ця мерзота перекладає всю провину на верховну раду і взагалі на кого завгодно аби зняти з себе всю провину.
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01.07.2022 19:22 Відповісти
Плювати на народ України і його волю, без сумнівів і оглядки на совість і здоровий глузд - принцип сьогоднішньої влади "зелених" більшовиків. На черзі оголошення диктатури зелених "пролетаріїв" та більшовицький терор.
Все за методичкою, як Володя лєнін прописав 100 років назад.
Наступний крок "єНЕП".
А потім закатка єКолективізацією
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01.07.2022 19:29 Відповісти
....а оманські кнурі імені бєнікаламоя вже виробили стратегію намахування українців,країн -донорів.....і вже знають як будуть втілювати оце в життя......які ж ці українці наївні і довірливі :невже сплюндрована і потрощена Україна,тисячі смертей і каліцтв нічому не навчать ?
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01.07.2022 21:09 Відповісти
Краще тут треба займатись....поки ще є Україна!
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01.07.2022 21:10 Відповісти
"" Зробити нашу частину роботи ідеально. Щоб дати змогу нашим друзям у Європейському Союзі так само швидко й консолідовано ухвалити для нас іще одне історичне рішення", - додає Зеленський. "

Ідеально-КЛЮЧЕВЕ СЛОВО!!! В.А впершу чергу треба набратися сміливості,рішучості і вирішити питання з дермаками,колянами з котлетами і іншими деребанщиками БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ!!!!!
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01.07.2022 22:02 Відповісти
Шоу продовжується,піпл зїсть?
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02.07.2022 02:55 Відповісти
...уявляю, как филантроп Игарь Валерьевич будет гигикать при ухвале законишки про конопель
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02.07.2022 04:31 Відповісти
Непопулярные :. все работоспособное и население обязано платить налоги со всех своих доходов (как в сша),а правительство Украины не воровать налоговые деньги налогоплательщиков(как в сша).
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02.07.2022 05:07 Відповісти
Довольно безответственная команда у Зеленкского, Шмыгаля точно менять.

Да и Зеленский ... но после победы
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02.07.2022 06:38 Відповісти
Художній свист. Що заважало робити це раніше? єрмаки, татарови, демченки і друзі з 95 кв? Так вони нікуди не поділися.
До рачі, чи хтось знає хоча б одного кварталівця що воює?
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02.07.2022 08:44 Відповісти
 
 