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Знищено ворожий безпілотник "Форпост", який шукав чергову ціль для ураження на Миколаївщині, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

форпост

Вранці, 01 липня, зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування "Південь" знищено російський безпілотний літальний апарат "Форпост", який намагався знайти чергову ціль для ураження на Миколаївщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Плани окупантів щодо отримання розвідувальної інформації зірвано!

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Автор: Ірина Дашківська
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01.07.2022 12:03 Відповісти
То кубизм. Стиль такой в исскустве. Понимать надо.
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01.07.2022 12:07 Відповісти
Сравнивать надо с оригиналом.
Все остальное - копии с него.
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IAI Searcher (англ. searcher - «искатель») - семейство израильских тактических разведывательных беспилотных летательных аппаратов, разработанных концерном IAI.

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01.07.2022 12:19 Відповісти
Я вообще не думал, что утюги летают
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01.07.2022 12:10 Відповісти
Kомплекс из беспилотников средней дальности "Форпост" предназначен для ведения воздушной разведки, в частности, в зоне боевых действий. Кроме того, он может использоваться для указания целей, а также для наведения и корректировки огня артиллерии. Каждый комплекс составляют наземная станция управления и три беспилотника, при этом стоимость каждого - около 6 миллионов долларов. Только цена главного устройства видеорегистрации с инфракрасной камерой составляет около 1 миллиона долларов.
При этом российский "Форпост" - это лицензированная израильская копия беспилотника Searcher MkII.
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01.07.2022 12:24 Відповісти
 
 