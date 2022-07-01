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Знищено ворожий безпілотник "Форпост", який шукав чергову ціль для ураження на Миколаївщині, - Повітряні сили
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вранці, 01 липня, зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування "Південь" знищено російський безпілотний літальний апарат "Форпост", який намагався знайти чергову ціль для ураження на Миколаївщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Плани окупантів щодо отримання розвідувальної інформації зірвано!
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Все остальное - копии с него.
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IAI Searcher (англ. searcher - «искатель») - семейство израильских тактических разведывательных беспилотных летательных аппаратов, разработанных концерном IAI.
При этом российский "Форпост" - это лицензированная израильская копия беспилотника Searcher MkII.