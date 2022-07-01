Знищено ворожий безпілотник "Форпост", який шукав чергову ціль для ураження на Миколаївщині, - Повітряні сили

Вранці, 01 липня, зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування "Південь" знищено російський безпілотний літальний апарат "Форпост", який намагався знайти чергову ціль для ураження на Миколаївщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Плани окупантів щодо отримання розвідувальної інформації зірвано!

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщині прикордонники збили ударний дрон з вибухівкою. ВІДЕО+ФОТО