Окупанти намагаються втекти з місця бойових дій до Криму через Арабатську стрілку, - ГУР

На Херсонщині окупанти намагаються втекти з фронту до Криму через Арабатську стрілку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України.

"В окупованій Калинівці Херсонської області з’явилася група дезертирів віком 18-20 років. Одягнуті у військовий однострій російського зразка, без знаків розрізнення та головних уборів. Просять їжу та воду у місцевого населення. Один з них, ймовірно, поранений. При собі мають три автомати Калашнікова. Рухаються в бік Криму. При цьому, пересуваються виключно вночі, а вдень переховуються", - йдеться в повідомленні.

Загалом, у Херсонській області фіксуються непоодинокі випадки дезертирства російських військових. Головна причина втечі – великі втрати окупантів через точні удари української артилерії. Найчастіше втікачі намагаються добратися до Криму через Арабатську стрілку. Цей маршрут вважається безпечним та добре "відпрацьованим".

Читайте: Росіяни пішли із острова Зміїний через ізоляцію гарнізону та його зростаючу вразливість до українських ударів, а не як "жест доброї волі", - розвідка Великої Британії