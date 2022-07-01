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Окупанти намагаються втекти з місця бойових дій до Криму через Арабатську стрілку, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

На Херсонщині окупанти намагаються втекти з фронту до Криму через Арабатську стрілку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України.

"В окупованій Калинівці Херсонської області з’явилася група дезертирів віком 18-20 років. Одягнуті у військовий однострій російського зразка, без знаків розрізнення та головних уборів. Просять їжу та воду у місцевого населення. Один з них, ймовірно, поранений. При собі мають три автомати Калашнікова. Рухаються в бік Криму. При цьому, пересуваються виключно вночі, а вдень переховуються", - йдеться в повідомленні.

Загалом, у Херсонській області фіксуються непоодинокі випадки дезертирства російських військових. Головна причина втечі – великі втрати окупантів через точні удари української артилерії. Найчастіше втікачі намагаються добратися до Криму через Арабатську стрілку. Цей маршрут вважається безпечним та добре "відпрацьованим".

Читайте: Росіяни пішли із острова Зміїний через ізоляцію гарнізону та його зростаючу вразливість до українських ударів, а не як "жест доброї волі", - розвідка Великої Британії

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Во временно оккупированном городе Ровеньки в Луганской области произошли взрывы на нефтебазе. В сети появились данные, что удар был нанесен из ракетных систем залпового огня HIMARS
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01.07.2022 12:15
+9
18-20 річні це не старий маразматик. Ніякий форум Ленінграда не заставить їх прийняти смерть від української артилерії на українській землі. Нехай тікають
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01.07.2022 12:25
+9
Ну для таких туристів в українських селах завжди повинні бути отруєні пиріжки і прохолодний квас
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01.07.2022 12:38
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Во временно оккупированном городе Ровеньки в Луганской области произошли взрывы на нефтебазе. В сети появились данные, что удар был нанесен из ракетных систем залпового огня HIMARS
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01.07.2022 12:15 Відповісти
Пацаны, Я свой, если что сбор на эвакуацию в Чернобаевке.
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01.07.2022 12:18 Відповісти
ЩО ГУР ДОПОМАГАЕ рашке? Те зараз заградотряди поставлять на арбатке і будуть гнати кацапів на фронт
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01.07.2022 12:20 Відповісти
Не, то шобы вместе с загранотрядом появилась Чернобаевка-3, после Змеиного.
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01.07.2022 13:14 Відповісти
- Бежать хотел?
- Куда?
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01.07.2022 12:22 Відповісти
Так Шольц сказав, що війна може тривати дуже довго, бо ***** готувалося до неї.
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01.07.2022 12:22 Відповісти
18-20 річні це не старий маразматик. Ніякий форум Ленінграда не заставить їх прийняти смерть від української артилерії на українській землі. Нехай тікають
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01.07.2022 12:25 Відповісти
Слабо верится. Их же там свои тормознут и погонят назад, либо осудят.
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01.07.2022 12:26 Відповісти
Да это место рядом с Мариуполем почти. Там даже есть Ялта своя. Местные знают. Странная новость.скорее вброс.
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01.07.2022 14:28 Відповісти
Ну для таких туристів в українських селах завжди повинні бути отруєні пиріжки і прохолодний квас
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01.07.2022 12:38 Відповісти
Дивне повідомлення.
Для кого воно?
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01.07.2022 13:00 Відповісти
будущим бойцам народных республик Россеи надо способствовать
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01.07.2022 13:33 Відповісти
Гарно ZZігують п'ятками русофашисти з нашоі землі і це тільки початок ,
так як далеко не всім оркам вдастя втекти 😠
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01.07.2022 14:49 Відповісти
ДА... В КРЫМУ СЕЙЧАС ХОРОШО ))) ПУТИН - ******** !!!
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01.07.2022 16:37 Відповісти
 
 